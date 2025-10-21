Rauten kasvu takkuaa

Raute julkisti maanantaina tulosvaroituksen. Uudessa ohjeistuksessa teknologiayhtiö odottaa vuoden 2025 liikevaihdon olevan 175–190 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen käyttökatteen olevan 22–27 miljoonaa euroa.
Aiemmin huhtikuussa yhtiö oli odottanut liikevaihdon yltävän 190-220 miljoonaan euroon. Käyttökatteen ennuste oli sama kuin uudessakin ohjeistuksessa.
Raute kertoo tiedotteessaan, että sen projektitoimitukset ovat jatkuneet menestyksellisesti, mutta aikaisempaa suuremman osan tilauskannasta odotetaan tuloutuvan liikevaihtoon vasta seuraavana vuonna. Uusien tilausten kertymä parani kolmannella vuosineljänneksellä alkuvuoteen verrattuna, mutta sen ei odoteta korvaavan liikevaihdon siirtymän aiheuttamaa vaikutusta.
Samaan aikaan Rauten vahvana jatkunut operatiivinen toiminta mahdollistaa vertailukelpoisen käyttökateohjeistuksen alarajan tarkistamisen ylöspäin.
Yhtiön toisen vuosineljänneksen tulosraportti antoi jo viitteitä myyntivaikeuksista. Yhtiön uusien tilausten määrä jäi kauas vertailukaudesta. Uusia tilauksia yhtiö keräsi toisella vuosineljänneksellä 12 miljoonan euron edestä, kun vertailukaudella niitä tuli 20 miljoonalla eurolla.
Tilauskanta laski vertailukauden 223 miljoonasta eurosta 115 miljoonaan euroon.
Yhtiön liikevaihto laski vertailukauden 57 miljoonasta eurosta vajaaseen 44 miljoonaan euroon. Tosin vertailukautta alhaisempi liikevaihto johtui pääasiassa tavanomaisesta liikevaihdon tulouttamisen kausivaihtelusta.
Globaali liiketoimintaympäristö oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla erittäin turbulenttinen johtuen monista eri syistä eri markkina-alueilla. Tämä yleinen turbulenssi on Rauten arvion mukaan vaikuttanut asiakkaidemme lopputuotteiden kysyntään.
Rauten liiketoimintaympäristö oli toisella vuosineljänneksellä edelleen haastava asiakkaiden lykätessä investointipäätöksiä maailmankauppaan ja tulleihin liittyvän lisääntyneen epävarmuuden takia.
Epäselvyys liittyen Yhdysvaltojen tuontitulleihin halvaannutti Rauten asiakkaiden investointipäätökset vuoden ensimmäisellä puoliskolla Pohjois- ja Etelä- Amerikassa sekä myös niiden Aasiassa toimivien valmistajien kohdalla, joiden vientimarkkinana Yhdysvallat on perinteisesti toiminut.
Lisäksi Aasian ja Tyynenmeren alueella lisääntyvät geopoliittiset jännitteet heijastuivat myös asiakkaiden epävarmuuteen vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
Euroopassa meneillään oleva Ukrainan sota yhdessä Yhdysvaltojen epävarman tullipolitiikan kanssa on niin ikään hidastanut päätöksentekoa. Tosin Rauten arvion mukaan osa Euroopan asiakkaista valmistautuu jo markkinoiden aktivoitumiseen.