Novo Nordiskin osake syöksyy

Novo Nordiskin toimitusjohtaja Mike Doustdar ei kaunistele tilannetta. Hän varoitti keskiviikkona CNBC:n haastattelussa, että sijoittajien tulee varautua osakkeen edelleen laskemiseen ennen kuin tilanne korjautuu.

Osake romahti Kööpenhaminassa keskiviikkona 17 prosenttia, pyyhkien pois kaikki tämän vuoden aikaisen nousun. Yhdysvalloissa romahdus alkoi jo tiistaina, kun yhtiö julkaisi yllättäen ennusteensa vuodelle 2026.

Keskiviikon romahduksen jälkeen Novo Nordiskin osake on laskenut lähes 50 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana.

Ennuste oli analyytikkojen odotuksia huomattavasti synkempi.

Novo Nordisk arvioi sekä liikevaihdon että liikevoiton supistuvan 5–13 prosenttia vakiovaluuttakurssilla laskettuna. Kyseessä on ensimmäinen lasku vuosiin yhtiölle, joka on viime vuodet surffannut painonpudotuslääkkeiden valtavan kysynnän aallonharjalla.

Markkinat olivat odottaneet keskimäärin noin kolmen prosentin laskua myynnissä. Novo Nordiskin ennuste oli siis huomattavasti synkempi kuin pelättiin.

”Novo on antanut järkyttävän ennusteen vuodelle 2026”, sanoi Markus Manns, salkunhoitaja saksalaisesta Union Investmentistä, joka omistaa sekä Novo Nordiskin että kilpailija Eli Lillyn osakkeita.

Trumpin hintalupaus iskee katteisiin

Ennusteen taustalla on poikkeuksellisen moninainen haasteiden kirjo. Suurin yksittäinen tekijä on yhtiön tärkein markkina, Yhdysvallat, jossa hinnoitteluun kohdistuu valtavaa painetta.

Marraskuussa 2025 Novo Nordisk teki sopimuksen presidentti Donald Trumpin hallinnon kanssa. Sopimus velvoittaa yhtiön tarjoamaan lihavuus- ja diabeteslääkkeitä Medicaren ja Medicaidin potilaille huomattavasti alemmilla hinnoilla.

Ozempic ja Wegovy hinnoitellaan jatkossa 245 dollariin kuukaudessa Medicaren osalta, kun aiemmat listahinnat liikkuivat tuhannessa dollarissa tai yli. Hallinto lanseeraa myös TrumpRx.gov-verkkosivuston, jossa suoramaksavat kuluttajat voivat ostaa lääkkeitä alennuksella.

Lisäksi Novo menettää patenttinsa semaglutidille – Wegovyn ja Ozempicin vaikuttavalle aineelle – useilla tärkeillä kansainvälisillä markkinoilla vuoden 2026 aikana. Kanada, Brasilia ja Kiina ovat keskeisiä menetettäviä markkinoita.

Yhtiö joutui myös tekemään 4,2 miljardin dollarin oikaisun liittyen 340B-lääkehintaohjelmaan Yhdysvalloissa.

Kilpailu kiristyy entisestään

Toinen merkittävä haaste on kilpailun koveneminen. Yhdysvaltalainen Eli Lilly on noussut vakavaksi uhaksi Novo Nordiskille painonpudotusmarkkinalla.

Lillyn tirepatidi-lääke, jota myydään nimillä Mounjaro (diabetes) ja Zepbound (lihavuus), on osoittautunut tehokkaammaksi kuin Novo Nordiskin semaglutidi. Kliinisissä tutkimuksissa Lillyn lääke on aikaansaanut suuremman painonpudotuksen.

Tilanne ei parane Novo Nordiskin kannalta. Eli Lilly valmistautuu lanseeraamaan oman suun kautta otettavan painonpudotuslääkkeensä orforglipronin vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA myönsi lääkkeelle marraskuussa etuoikeusarviointitositteen, mikä nopeuttaa hyväksyntäprosessia.

Novo Nordisk lanseerasi tammikuun alussa ensimmäisenä yhtiönä suun kautta otettavan GLP-1-lääkkeen lihavuuteen, tablettiversiona Wegovystä. Lääke sai FDA:n hyväksynnän joulukuussa 2025, mikä antoi yhtiölle toivotun etumatkan kilpailijaan nähden.

”Wegovy-tabletti edustaa keskeistä kasvunmoottoria tulevina vuosina ja kriittistä kilpailuvälinettä Eli Lillyä vastaan”, sanoi analyytikko Henrik Hallengren Laustsen tanskalaisesta Jyske Bankista.

Tabletin aloitusannoksen hinta on 149 dollaria kuukaudessa, mikä on merkittävästi vähemmän kuin pistoksena annettavan version aiempi hinta. Yhtiö toivoo tabletin houkuttelevan uusia potilaita, jotka pelkäävät neuloja tai eivät koe tilannettaan niin vakavaksi, että viikottainen pistoshoito olisi tarpeen.

Historiallisen huonon vuoden jälkeen uusi isku

Osakkeen keskiviikon romahdus on jatkoa historiallisen haastavalle kaudelle. Novo Nordiskin osake laski 47 prosenttia vuonna 2025, mikä on yhtiön historian huonoin vuosi pörssissä.

Laskua ovat ruokkineet toistuvat tulosennusteiden leikkaukset, johtoportaan dramaattiset muutokset ja kovenevat kilpailupaineet. Heinäkuussa 2025 yhtiö leikkasi vuoden ennustettaan vedoten haastaviin Yhdysvaltojen markkinaolosuhteisiin. Tuolloin osake romahti 23 prosenttia yhdessä päivässä.

Yhtiö nimitti ensimmäistä kertaa historiassaan ei-tanskalaisen toimitusjohtajan. Myös yhtiön entinen toimitusjohtaja Lars Rebien Sørensen nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi tilanteessa, jota on kuvattu ennennäkemättömäksi vallankaappaukseksi.

Viime vuosina Novo Nordiskin Wegovy ja Ozempic ovat olleet Yhdysvalloissa valtavan kysynnän kohteena, mikä on aiheuttanut toimitusongelmia. Samaan aikaan markkinoille on ilmestynyt laittomia jäljennösvalmisteita, jotka ovat syöneet yhtiön markkinaosuutta.

Johtajiston uudistukset jatkuvat

Yhtiön neljännen vuosineljänneksen luvut olivat hivenen analyytikkojen odotuksia paremmat. Liikevaihto oli 79 miljardia Tanskan kruunua, kun odotus oli 78 miljardia kruunua.

Liikevoitto oli 31,7 miljardia kruunua, missä on laskua 14 prosenttia vuodentakaisesta. Ozempic tuotti 32 miljardia kruunua neljänneksellä, kasvaen yhden prosentin kiinteillä valuuttakursseilla. Wegovyn myynti oli 21,9 miljardia kruunua, jossa kasvua oli 17 prosenttia.

Koko vuoden 2025 osalta liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja liikevoitto kuusi prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna, mikä vastasi yhtiön viimeisintä ohjeistusta.

Yhtiö jatkaa johtajiston uudistamisia. Yhdysvaltain toiminnoista vastaava Dave Moore ja tuote- ja portfoliostrategiasta vastaava Ludovic Helfgott lähtevät yhtiöstä. Tilalle on palkattu johtajia UnitedHealthista ja saksalaisesta Merck Healthcaresta.

Markkinoiden luottamus yhtiön kykyyn kilpailla Eli Lillyn ja muiden toimijoiden kanssa on kärsinyt. Pfizer ilmoitti tammikuussa ostavansa lihavuuslääkekehittäjä Metseran 4,9 miljardilla dollarilla palatakseen painonpudotusmarkkinoille sen jälkeen, kun yhtiö oli aiemmin luopunut oman tablettimuotoisen lääkkeensä kehittämisestä.

Myös AbbVie, Roche ja Merck ovat tehneet lisenssisopimuksia päästäkseen mukaan kasvaviin lihavuuslääkemarkkinoihin.

Pitkällä aikavälillä peli ei ole menetetty

Vaikeudet eivät kuitenkaan kerro koko tarinaa. GLP-1-lääkkeiden markkina jatkaa voimakasta kasvuaan, ja Goldman Sachs arvioi sen saavuttavan 95–100 miljardin dollarin koon vuoteen 2030 mennessä.

Novo Nordisk panostaa uusiin tuotteisiin. Yhtiö kehittää seuraavan sukupolven lihavuuslääkettä CagriSemaa, joka on semaglutidiin ja kagriliintidin yhdistelmä. Lääke on kolmannen vaiheen kliinisissä tutkimuksissa.

Yhtiö ilmoitti myös keskiviikkona CagriSeman osoittaneen erinomaiset tulokset REIMAGINE 2 -tutkimuksessa. Lääke vähensi tyypin 2 diabetesta sairastavilla verensokeriarvoa keskimäärin 1,91 prosenttiyksikköä ja painoa 14,2 prosenttia 68 viikon kohdalla.

Novo Nordisk aikoo laajentaa Wegovyn myyntiä uusille markkinoille vuonna 2026 ja aikoo tuoda markkinoille vahvemman 7,2 milligramman annoksen useissa maissa.

Analyytikot ovat jakautuneet yhtiön näkymistä. Osa pitää osaketta aliarvostettuna nykyisillä kertoimilla synkästä lyhyen aikavälin ennusteesta huolimatta. Toiset uskovat, että Eli Lillyn etumatka on liian suuri kuroa kiinni.

”Novo on tosiasiassa saattanut saada etulyöntiaseman, ja kaikki riippuu siitä, miten he toteuttavat strategiansa”, totesi eräs analyytikko.

Morningstar-analyytikko Karen Andersen painottaa, että sijoittajat haluavat nähdä yhtiön hyödyntävän tablettimuotoisen Wegovyn tuomaa etulyöntiasemaa parhaalla mahdollisella tavalla, erityisesti suoraan potilaille suuntautuvassa myynnissä.

”Tämä on presidentin vastaus lääkehaavoittuvuuteen, jotta katastrofin iskiessä – olipa kyse luonnonmullistuksesta, pandemiasta tai kansallisen turvallisuuden hätätilasta – Amerikalla on valmiudet”, totesi Valkoisen talon virkamies kommentoidessaan TrumpRx-ohjelmaa.