Pörssissä lyöty Novo Nordisk julkisti tulosraportin – markkinat kiittävät

Novo Nordiskin osake kääntyi nousuun tulosraportin julkistuksen jälkeen. Ongelmista huolimatta painonhallintalääkkeen myynnin kasvu on vahvaa.

Tanskalaisen lääkejätti Novo Nordiskin osakkeenomistajilla ei ole ollut helppoa. Vuodessa osakkeen arvosta on kadonnut taivaan tuuliin yli 60 prosenttia.

Viimeisin takapakki omistajille tuli heinäkuun lopulla, kun lääkejätti julkisti ruman tulosvaroituksen.

Yhtiön julkistama toisen vuosineljänneksen tulosraportti näyttää kuitenkin sijoittajille kelvanneen. Osake on lähes yhdeksän prosentin nousussa.

Novo Nordiskin vuoden 2025 toinen neljännes oli osoitus sekä voimasta että vaikeuksista.

Yritys raportoi vahvaa kasvua liikevaihdossa ja nettotuloksessa. Kuitenkin odotuksia maltillisesti heikommat kasvuluvut sekä Yhdysvaltain markkinoiden ja kasvavan kilpailun aiheuttama paine pakottivat yhtiön laskemaan koko vuoden ohjeistustaan.

Yhtiön liikevaihto nousi 154,9 miljardiin Tanskan kruunuun vuoden 2025 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna. Nettotulos nousi 55,5 miljardiin kruunuun.

Painonhallintalääke Wegovy-tehon ylläpitämä kasvu oli edelleen Novo Nordiskin moottori: tuotteen myynti nousi toisella neljänneksellä 67 prosenttia lähes 37 miljardiin kruunuun ja koko vuoden alusta kasvua oli yli 56 prosenttia.

Kansainvälisesti yhtiö onnistui laajentamaan markkinaosuuttaan etenkin Euroopan ulkopuolella, jossa lihavuuslääkkeen kysyntä kasvoi peräti 125 prosenttia.

Yhdysvalloista on tullut Novo Nordiskille vaikea markkina

Myös GLP-1-pohjaisten diabeteslääkkeiden liikevaihto kasvoi, mutta Yhdysvalloissa erityisesti Ozempic ja Wegovy kohtasivat lisääntyvää kilpailua sekä laillisten että laitonta semaglutidia sisältävien valmisteiden muodossa.

Tanskalaisyhtiöstä on tullut vahvasti riippuvainen Yhdysvaltojen tuotoista; noin puolet liikevaihdosta syntyy siellä. Se altistaa Novo Nordiskin sekä hinnoittelupolitiikan muutoksille että mahdollisille lainsäädännöllisille päätöksille, kuten lääkkeiden hintojen alentamista ajaville toimille.

Nopeasti yleistyneet halvemmat, laittomat tai koostetut GLP-1-versiot ovat syöneet Wegovyn ja Ozempicin asemaa, erityisesti Yhdysvaltain markkinoilla.

Epävirallisten versioiden myynti edelleen runsasta, sillä arviolta noin miljoona yhdysvaltalaista käyttää epävirallisia GLP-1-valmisteita. Tämä on pakottanut yhtiön investoimaan uuteen jakelumalliin, kuten suoraan kuluttajille myytävään NovoCare Pharmacy -kanavaan sekä hakemaan vahvempia asemapaikkoja terveydenhuollon etuusohjelmissa.

Kilpailun kärjistymistä kuvastaa parhaiten se, että kilpailija Eli Lilly on raportoinut 53 prosentin markkinaosuudesta GLP-1-luokassa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, nousten näin ensimmäistä kertaa Novo Nordiskin ohi keskeisellä markkinalla. Tämä näkyy niin Ozempicin hitaammassa kasvussa kuin Wegovyn myynnin odotettua vaisummassa kehityksessä erityisesti Yhdysvalloissa.

Lähiajan näkymät aiempaa vaisummat

Heikentyneen kysyntäkuvan vuoksi Novo Nordisk leikkasi vuositason kasvuennustettaan: nyt liikevaihdon odotetaan kasvavan vain 8–14 prosenttia aikaisemman 13–21 prosentin sijaan ja liiketuloksen 10–16 prosenttia aiemman 16–24 prosentin sijaan.

Ennusteen leikkaus koskee erityisesti Yhdysvaltain lihavuuden ja diabeteksen hoitomarkkinoita, mutta vaikutukset näkyvät myös kansainvälisissä operaatioissa.

Yhtiö aikoo nyt panostaa kulujen leikkaamiseen ja kaupallisen toiminnan tehostamiseen säilyttääkseen kannattavuuden ja markkina-asemansa.

Yhtiön ulkopuolelta analyytikot korostavat, että osakkeen hinnan lasku on ollut jyrkkä heikentyvien näkymien vuoksi, mutta painottavat myös Novo Nordiskin vahvoja panostuksia tuotekehitykseen ja tuotantokyvyn laajennuksiin.

Tulevaisuudessa yhtiötä tukee potentiaali laajentaa Wegovyn ja Ozempicin käyttöaiheita esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksiin sekä harvinaissairauksiin – markkinat, joiden kasvuodotukset ovat edelleen korkeat.

Novo Nordisk on edelleen yksi GLP-1 -lääkkeiden markkinajohtajista massiivisesta kysynnästä huolimatta, mutta markkinan nousukiitoon on ilmaantunut varjoja kilpailun ja kopiolääkkeiden aiheuttamasta murroksesta. Siksi yhtiön fokus on siirtymässä entistä voimakkaammin markkinointiin, kustannusten optimointiin ja uusien markkinoiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.