Kuinka pitkään USA:n kurssinousu jatkuu?

New Yorkin pörssi. Kuva: Depositphotos.

USA:n käynnissä oleva osakkeiden trendinousu alkoi maaliskuussa 2009, kun maailman suurimmat keskuspankit sopivat finanssikriisin (2007-2009) lopettamisesta.

Finanssikriisi oli pankki- ja rahoituskriisi, joka uhkasi romahduttaa pääomamarkkinoiden toiminnan maailmanlaajuisesti. Finanssikriisiä edelsi keskuspankkien ylläpitämä matala korkotaso, maksukyvyttömien asiakkaiden holtiton asuntoluototus, rahoituslaitosten valtava riskioton halukkuus.

Finanssikriisin silmässä olivat investointipankki Bear Stearns, asuntoluotottajat Fannie Mae ja Freddie Mac, investointipankki Lehman Brothers sekä vakuutusyhtiö American International Group (AIG).

USA:n keskeisimmän S&P 500-pörssi-indeksi oli ennen finanssikriisin pohjaa edellisen kerran huipussa vuoden 2000 keväällä. Vuoden 2000 kevään huipusta SP 500-indeksin kuukausi-indeksillä mitattuna trendilaskua kesti 8,6 vuotta aina vuoden 2009 kevääseen saakka. Tuo lasku kuukausi-indeksillä mitattuna oli reaalisesti eli inflaatio-oikaistuna 59 prosenttia.

Ennen vuoden 2000 kevään huippua, kurssinousua oli jatkunut aina vuoden 1982 pohjasta saakka. Pituudeltaan se on 18 vuotta ja nousun määrä oli 666 prosenttia. Inflaatio-oikaistu vuosituotto 1982-2000 oli 15,3 prosenttia.

Vuosien 1982-2000 nousu oli historian toisen maailmansodan jälkeisen pörssihistorian toiseksi pisin, ja sitä vielä pidempi trendinousu koettiin vuosina 1949-1968 kestoltaan 19,5 vuotta. Osakekurssi nousivat inflaatio-oikaistuna yhteensä 413 prosenttia ja osingot huomioiden vuosinousua oli 13,3 prosenttia.

Finanssikriisin lopettamisessa keskuspankit pumppasivat ennen näkemättömän määrän likviditeettiä markkinoille sijoittajien ja instituutioiden markkinoiden luottamuksen palauttamiseksi. Lainsäädännössä tehtiin lukuisia muutoksia pankkien ja muiden rahoituslaitosten riskinoton rajoittamiseksi ja valvontaa kiristettiin myös oleellisesti.

Vuoden 2000 kevään huippua lähestyttyä erityisesti teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi nousi enemmän kuin laaja S&P 500-indeksi. Vuoden 2000 huippua seurasi 8,6 vuoden indeksien trendilasku, mikä päättyi siis finanssikriisin pohjaan vuoden 2009 maaliskuussa, kun markkinat pelastettiin valtioiden ja niiden keskuspankkien toimilla.

Inflaatio-oikaistuna S&P 500-indeksiin vuoden 2000 huipulla (24.3.2000) sijoittaneet saivat nenänsä veden pinnalle vasta 15 vuoden kuluttua eli vuoden 2015 aikana. Teknopörssi Nasdaq-indeksiä vuoden 2000 huipulla ostaneille omilleen pääsy inflaatio-oikaistuna kesti vielä muutaman vuoden enemmän kuin S&P 500-indeksiin sijoittaneille. Ensimmäisen energiakriisin aikana 1973 kesti inflaatio-oikaistuna noin 14 vuotta saada nenä pinnalle.

Nykyinen USA:n käynnissä olevan nousuvaihe on kestänyt vuoden 2009 maaliskuusta jo 16,3 vuotta ja inflaatio-oikaistuna nousua kertynyt runsaan 16 vuoden aikana 447 prosenttia. Vastaavasti vuosituotto on tällä ajanjaksolla ollut osingot huomioiden 13,0 prosenttia.

USA:n S&P 500 -osakeindeksin reaalinen kehitys vuosina 1871 – 2025. Kuva: Advisor Perspectives.

Euroalueen sijoittajat ovat viime vuosien aikana lisänneet erityisesti yhdysvaltojen teknologiaosakkeiden osuutta sijoituksissaan. Tänä vuonna S&P 500-hintaindeksi on noussut 5.8.2025 mukaan lukien 7,1 prosenttia ja Nasdaq 8,3 prosenttia.

Euroopan ”yleisindeksi” Stoxx 600 on noussut kuluvan vuoden alusta 6,6 prosenttia.

Sijoittajien keskuudessa suosittu S&P 500-indeksi mahtiseitsikko eli MAGS-ETF on noussut kuluvan vuoden alusta 5,8 prosenttia.

Euroalueen sijoittajille takapakkia dollarimääräisiin sijoituksiin on tullut USA:n dollarin vauhdikkaasta kurssilaskusta, mitä on kertynyt vuoden alusta jo 12,1 prosenttia. Ilman valuuttasuojausta eurosijoittaja on siis toistaiseksi miinuksella kuluvan vuoden alusta tarkasteltuna.

Jatkuuko kurssinousu vielä koko loppuvuoden ajan?

Viime viikkojen aikana useat investointipankkien strategit ovat alkaneet puhua lähestyvästä 5-15 prosentin kurssirekyylistä viimeistään syksyllä. Erilaisia faktoja rekyylin puolesta ja sitä vastaan on paljon.

Jatkuvan kurssinousun puolesta on markkinoilla todettu S&P 500-indeksiyhtiöiden toisen vuosineljännesten nousseen noin 10 prosenttia, kun analyytikoiden ennuste ennen raportoinnin aloitusta oli analyytikoiden ennustama noin 4 prosentin tuloskasvu.

Nyt optimistiset markkinatoimijat puhuvat nopeasta v-muotoisesta tulosten nopeasta paranemisesta, mikä nähtiin myös 2020 vuoden koronakriisin jälkeen.

Markkinanousun puolesta puhuu myös S&P 500-indeksin nykyinen P/E-luku, mikä 12 seuraavan kuukauden ennustettujen tulosten perusteella on noin 22x ja toteutuneilla 12 kuukauden luvuilla on 25x. Optimistit myös lisäävät, että S&P 500-indeksin P/E-luku on ollut nykyistä korkeampi ainakin kaksi kertaa eli vuosina 2000 ja 2020 korona kriisin jälkeen.

Optimistit painottavat myös USA:n ohjauskorkojen laskevan jo kuluvan vuoden syksyllä, tavaratullien tuovan jopa shekkejä USA:n jokaiseen kotiin ja lisäksi on tulossa massiiviset verohelpotukset.

Markkinapessimistit varoittavat sijoittajia markkinan heilahduksia enteillen

Viime viikkoina markkinoilla on esitelty pitkiä pörssin aikasarjoja, jotka osoittavat optimistien orkesterin vielä soittavan. Markkinapessimistit ihmettelevät kuitenkin markkinoiden pientä volatiliteettia eli kurssien heiluntaa.

Optimistit sanovat markkinoiden kestävän jo hyvin yhden hullun presidentin markkinatoimia ja sijoittajien nahkan kestävyys on selvästi parantunut.

Markkinoiden uusia ennätyksiä tavallisesti tehdään myöhään vuoden loppupuolella, enteillen entistä parempaa sijoitusvuotta tai vasta uuden vuoden alettua. Vanha sanonta sanoo, että pörssivuodesta tulee sellainen kuin pari ensimmäistä kuukautta on ollut.

Kesäkuukaudet ja erityisesti heinä-elokuu ovat perinteisesti pienten vaihtojen ja pienten kurssiliikkeiden aikaa, erityisesti jos alkuvuonna osakekurssit ovat nousseet kuten tänä vuonna huhtikuun tullihässäköiden jälkeen.

Kuluvan vuoden heinäkuussa S&P 500-indeksi kirjasi 10 päivänä uuden kaikkien aikojen piste-ennätyksen pörssin sulkeutumisluvuista laskettuna. Vuodesta 1929 lähtien S&P 500-indeksi on heinäkuussa tehnyt vain kaksi kertaa useamman indeksiennätyksen, vuonna 1929 (11 kertaa) sekä vuonna 1954 (13 kertaa). Vuonna 1964 S&P 500-indeksi kirjasi heinäkuussa yhdeksän ennätystä ja vuonna 1999 saatiin heinäkuussa myös yhdeksän indeksiennätystä.

Optimisti heittää heti, mitä ihmettä tämä sitten on, että vuosina 1929, 1964 ja 1999 heinäkuun ennätykset ovat vain taikauskoa. Pessimisti sanoo, katso mitä tapahtui USA:n pörssissä 1929 eli historian suurin romahdus. Vuonna 1999 pörssin kaikkien aikojen huippuun oli vain puolisen vuotta ja sitä seurannut lasku inflaatio-oikaistuna loppui vasta 15 vuotta myöhemmin.

Pessimistiset markkinatoimijat painottavat myös USA:n pörsseille poikkeuksellisen voimakkaasta FOMO-ilmiöstä. FOMO (fear of missing out), eli pelko, että jää pois kurssinoususta, on ajanut uusia sijoittajia laumakäyttäytymiseen.

Alla olevassa kuvassa näytetään, että ainakin joidenkin markkinatoimijoiden ahneus on herännyt perässä juoksuksi laihoin tuloksin.

Nykyistä suuremmalla ahneuden tasolla markkinat ovat olleet 30 viimeisen vuoden aikana, vain vuosina 1999-2000 sekä 2020-2021. Markkinaoptimistit vetoavat Gorden Gekkon lausahdukseen: Greed is good eli ahneus on hyvästä.

Härkälaumaa on kuluvana vuonna juoksuttanut lukuisat osakestrategit, analyytikot, ekonomistit ja pörssigurut. Valtaosa heistä on kehottanut laittamaan sijoitusvarat amerikkalaisiin etupäässä maailman johtaviin kasvuyhtiöihin eli käytännössä siis mahtiseitsikon yhtiöiden osakkeisiin, toki toistaiseksi heikolla tuloksella vuoden alusta tarkasteltuna.

Viimeksi viikolla CNBC:llä esiintynyt Fundstrat.comin pörssiguru Tom Lee lupaili uusi ennätyksiä S&P 500-indeksille lähiviikkojen aikana.