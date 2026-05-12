Kolme Helsingin pörssin kasvukomeettaa, kolme eri reseptiä

Sotkamo Silverin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 170 prosenttia vertailukaudesta. Infrarakentaja Kreate Groupilla kasvua tuli 86 prosenttia ja DC-pikalatureita valmistavalla Kempowerilla 54 prosenttia.

Kolme Helsingin pörssin päälistan yhtiötä raportoi alkuvuonna kasvulukuja, joita pörssissä näkee harvoin. Yhteistä yhtiöillä on kuitenkin lähinnä vain kasvun mittakaava.

Toimialoittain yhtiöt ovat kaukana toisistaan. Hopean louhinta, julkinen infrarakentaminen ja sähköautojen pikalataus ovat lähellä toisiaan vain siinä mielessä, että jokainen on ollut pohjalla vielä pari vuotta sitten. Kun kysyntä kääntyy, vaikutus näkyy myynnissä nopeasti.

Sijoittajan kannalta merkityksellisempää kuin kasvun mittakaava on sen rakenne. Yhden vuoden 170 prosentin kasvuluku näyttää paperilla yhtä komealta riippumatta siitä, perustuuko se markkinahinnan piikkiin, yritysostoon vai kestävään myynnin paranemiseen.

Loppuvuosi näyttää, jääkö kovasta kasvusta käteen muutakin kuin yksi vertailuluku.

Hopean hinta selittää lähes koko Sotkamo Silverin kasvun

Kainuussa hopeaa louhiva yhtiö raportoi tammi-maaliskuun liikevaihdokseen 186 miljoonaa Ruotsin kruunua, kun vertailukauden lukema oli 69,3 miljoonaa kruunua. Kyseessä on yhtiön historian korkein neljänneskohtainen liikevaihto.

Kasvun selitys on poikkeuksellisen lyhyt. Yhtiön toimitusjohtaja Mikko Jalasto kertoi tulosjulkistuksessa, että hopea on vaihdellut alkuvuonna voimakkaasti mutta pysytellyt pääosin yli 70 dollarissa unssilta. Vuoden 2025 keskihinta oli noin 40 dollaria, joten yksikköhinta on hyvinkin lähes kaksinkertaistunut.

Tuotantomäärä ei sen sijaan tukenut tulosta. Alkuvuoden louhinta osui matalan hopeapitoisuuden vyöhykkeelle, ja unssimäärä jäi melko vaisuksi. Kasvu syntyi siis hinnan, ei volyymin kautta.

Ohjeistustaan Sotkamo Silver ei muuttanut. Yhtiö arvioi edelleen tuottavansa 0,9-1,2 miljoonaa unssia hopeaa vuonna 2026 ja käyttökatteen kohoavan yli 25 miljoonaan euroon. Viime vuonna käyttökate oli 20 miljoonaa euroa. Vahvistettu ohjeistus on tällä erää sijoittajalle merkityksellisempi viesti kuin itse tammi-maaliskuun kasvuluvut.

Kasvustrategia rakentuu kaivoksen eliniän pidentämiselle. Tutkimuskairaukset ovat venyttäneet odotettavissa olevan tuotannon vuoteen 2035, ja malmialue jatkuu yli 700 metrin syvyydessä. Nykyisen esiintymän länsipuolelta on löytynyt mineralisaatiota, jota yhtiö suunnittelee kehittävänsä uudeksi louhinta-alueeksi.

Jalaston mukaan vahva kassavirta mahdollistaa investointien kiihdyttämisen kaivoksen syventämiseen ja maanalaiseen infrastruktuuriin. Yritysostoja yhtiön taustalta ei löydy, joten Sotkamo Silverin kasvu riippuu suoraan hopean hinnasta.

SRV Infran osto ja tilauskannan kasvu siivittävät Kreatea

Kreate-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 97,6 miljoonaa euroa, kun vertailuluku oli 52,4 miljoonaa. Kasvua tuli 86,1 prosenttia, eikä koko luku ole orgaanista.

Vuoden 2025 lopussa Kreate sai päätökseen SRV Infra Oy:n oston. Maanalaiseen kalliorakentamiseen erikoistunut yhtiö teki vuonna 2024 noin 52 miljoonan euron liikevaihdon. Karkeasti puolet tammi-maaliskuun kasvusta selittyy yritysostolla ja loput vahvistuneella tilauskannalla sekä uusien projektien käynnistymisellä.

Maaliskuun lopussa Kreaten tilauskanta oli 689 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin tilauskanta oli 226 miljoonaa. Tilauskirjat ovat siis paisuneet peräti 205 prosenttia. Toimitusjohtaja Timo Vikström kuvaa lukua katsauksessaan uudeksi tasoksi yhtiön historiassa.

Maaliskuun lopussa yhtiö antoikin positiivisen tulosvaroituksen. Uuden ohjeistuksen mukaan Kreaten vuoden 2026 liikevaihto asettuu 510-550 miljoonan euron haarukkaan ja EBITA eli liikevoitto ennen yrityskauppoihin liittyviä poistoja 18-22 miljoonan välille. Vertailukohtana vuoden 2025 liikevaihto oli 315 miljoonaa euroa ja EBITA 10,2 miljoonaa.

Ohjeistuksen noston takana on osakassopimusmuutos, joka tuo erikoispohjarakentamiseen keskittyvän KFS Finlandin Kreaten tytäryhtiöksi huhtikuun alusta. Pelkästään tämä konsolidointi kasvattaa konsernin tämän vuoden raportoitavaa liikevaihtoa noin 30 miljoonalla eurolla.

Strategiakaudellaan 2024-2027 Kreate tavoittelee 5-10 prosentin vuosikasvua. Yritysostot ja vahvistunut markkinatilanne nostavat kuluvan vuoden tason selvästi tämän yläpuolelle.

Pohjoismaiden laajentuminen jatkuu erityisesti Ruotsissa, jossa yhtiön tytäryhtiö on noussut maan suurimmaksi tunnelien sisäverhousten tekijäksi. Maaliskuussa Kreate kirjasi ensimmäisen Norjan-projektinsa.

Vikström korostaa, ettei maan alle ole lähdetty pikavoittojen perässä. Hänen mukaansa yhä suurempi osa kriittisestä infrastruktuurista, kuten energia- ja vesihuollon hankkeista, viedään tulevina vuosina maan alle myös huoltovarmuussyistä.

Kempower kasvaa Amerikassa, tulos pysyy yhä tappiolla

Kempowerin 54 prosentin kasvu 66,8 miljoonaan euroon perustuu lähes täysin orgaaniseen myynnin nousuun. Yritysostoja Lahdessa pääkonttoriaan pitävällä yhtiöllä ei ole taustallaan.

Vauhti syntyi varsinkin Pohjoismaiden ulkopuolelta. Pohjois-Amerikan liikevaihto yli kolminkertaistui vuoden takaisesta, ja muualla Euroopassa kasvua tuli 87 prosenttia. Samalla yhtiön Pohjoismaa-riippuvuus on supistunut. Alue tuottaa enää 27 prosenttia liikevaihdosta, kun osuus oli vuotta aiemmin 44 prosenttia.

Toiseksi vertailukausi oli poikkeuksellisen vaisu. Tammi-maaliskuussa 2025 liikevaihto kasvoi vain kaksi prosenttia, koska vuoden alun tilauskanta oli matala ja asiakkaiden varastotasot painoivat kysyntää. Kun tilauskertymä elpyi vuoden 2025 mittaan, kasvu alkoi tuloutua liikevaihtoon vuoden 2026 puolella.

Tilauskanta nousi 32 prosenttia 141 miljoonaan euroon. Uudet tilaukset eli tilauskertymä kasvoi 16 prosenttia 69 miljoonaan euroon. Yhtiön mukaan noin kolme neljäsosaa tilauskannasta toimitetaan vielä kuluvana vuonna.

Tuloskunto on silti yhä toipumisvaiheessa.

Operatiivinen liiketulos parani lähes neljä miljoonaa euroa vertailujaksosta, mutta jäi 3,5 miljoonaa euroa tappiolle. Myyntikatemarginaali laski 49,5 prosentista 45,3 prosenttiin, ja toimitusjohtaja Bhasker Kaushal myöntää hinnoittelupaineen kovaksi etenkin Pohjoismaiden ulkopuolisessa Euroopassa.

Kaushalin mukaan kannattavuutta tukee viime vuonna käynnistetty tuotannon kustannustehokkuusohjelma, jonka vaikutusten odotetaan vahvistuvan asteittain vuoden mittaan.

Käytännössä yhtiö tinkii hetkellisesti katteesta saadakseen markkinaosuutta erityisesti italialaista Alpitronicia vastaan, jolla on Inderesin arvion mukaan Euroopassa noin kolminkertainen markkinaosuus Kempoweriin nähden.

Vuoden 2026 ohjeistus on 10-30 prosentin liikevaihtokasvu vuoden 2025 vertailutasolta, jolloin liikevaihto oli 251,3 miljoonaa euroa. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan paranevan merkittävästi vuoden 2025 noin 12,4 miljoonan euron tappiosta.

Toisen vuosineljänneksen pääomamarkkinapäivänä Kempower esittelee päivitetyn strategiansa. Tilauskannan toimitukset ja kustannusohjelman vaikutus myyntikatteeseen ratkaisevat, alkaako liikevaihdon kasvu lopulta näkyä myös tuloksessa.