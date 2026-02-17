Sotkamo Silver on alkuvuoden kurssiraketti

Hopeabuumin ja Sotkamo Silverin mineraalivarantojen takana piilee myös riskejä.

Kuva: Sotkamo Silver Oyj.

Sotkamo Silver on alkuvuoden kovin kurssinousija Helsingin pörssissä. Yhtiön osake on noussut vuoden alusta noin 89 prosenttia, ja osakekurssi on viimeisen 12 kuukauden aikana yli kolminkertaistunut.

Nousu on sitäkin merkittävämpi, kun ottaa huomioon yhtiön vaikean viime vuoden.

Vielä viime marraskuussa Sotkamo Silver joutui antamaan tulosvaroituksen, kun hopean tuotantomäärien ja käyttökatemarginaalin arvioitiin jäävän aiemmin ohjeistetusta tasosta. Tuotanto-ongelmat rasittivat yhtiötä käytännössä koko alkuvuoden 2025.

Käänne parempaan alkoi loppuvuodesta 2025, kun useita positiivisia uutisia osui samaan ajankohtaan.

Taustalla on kolme päätekijää, joista kukin on ruokkinut kurssinousua eri tavoin.

Ensimmäinen ja merkittävin on hopean maailmanmarkkinahinnan historiallinen ralli. Toinen on yhtiön joulukuussa 2025 julkaisema mineraalivarantopäivitys, joka osoitti resurssien olevan merkittävästi odotettua suuremmat. Kolmas on uudet keskipitkän aikavälin tavoitteet, jotka piirtävät aiempaa valoisamman tulevaisuudenkuvan.

Hopean hintaralli tarjoaa valtavan tulosvivun

Hopeakaivosyhtiön osakekurssi seuraa luonnollisesti hopean hintaa, ja juuri hopean hintakehitys on ollut poikkeuksellista. Hopean spot-hinta nousi vuoden 2025 aikana yli 140 prosenttia, ja tammikuussa 2026 ralli kiihtyi entisestään.

Hopean hinnan kaikkien aikojen ennätys, 121,67 dollaria unssilta, kirjattiin 29. tammikuuta tänä vuonna.

Helmikuun puolivälissä hopean hinta on korjausliikkeen jälkeen asettunut 72–82 dollarin haarukkaan unssilta. Vielä vuosi sitten hinta oli noin 30 dollarin tuntumassa.

Rallin taustalla on useita rakenteellisia tekijöitä. Hopeamarkkinoilla vallitsee tarjontavaje, jonka arvioitiin olevan noin 230 miljoonaa unssia vuonna 2025. Hopean teollinen kysyntä on kasvanut voimakkaasti aurinkopaneelien, sähköautojen ja tekoälyn datakeskusten kasvavan tarpeen myötä. Samaan aikaan kaivostuotanto ja kierrätys eivät ole pysyneet kysynnän vauhdissa.

Sotkamo Silverin osakekurssi ja liikevaihto vuosineljänneksittäin.

Lisäksi ETF-rahastoihin on virrannut ennätysmääriä rahaa, ja kiinalaiset ostajat ovat ajaneet hintoja ylöspäin. Shanghain markkinoilla hopea on ajoittain hinnoiteltu merkittävästi Lontoon hintoja korkeammalle.

Sotkamo Silverille korkeampi hopean hinta näkyy suoraan tuloksessa. Jo kolmannen vuosineljänneksen 2025 raportissaan yhtiö kertoi kannattavuuden parantuneen selvästi nimenomaan hopean ja kullan kohonneiden hintojen tukemana, vaikka tuotantomäärät olivat jääneet edellisvuodesta.

Mineraalivarannot kasvoivat merkittävästi

Vuoden vaihteessa julkaistu mineraalivarantopäivitys oli toinen merkittävä kurssiajuri. Sotkamo Silver kertoi 31. joulukuuta, että tutkimuskairausten perusteella yhtiön raportoidut mineraalivarannot olivat kasvaneet 8,5 miljoonasta tonnista 12,7 miljoonaan tonniin.

Erityisen huomionarvoista oli tarkin mineraalivarantoluokka, niin kutsutut mitatut varannot, joka kasvoi 0,9 miljoonasta tonnista peräti 7,3 miljoonaan tonniin.

Toimitusjohtaja Mikko Jalasto totesi tulosten yhteydessä olevansa erittäin tyytyväinen kairaustuloksiin, joiden perusteella yhtiön tavoite pidentää kaivoksen elinikää vuoteen 2035 asti täyttyi.

”Tutkimuskairausten tavoitteeksi asetimme hopeakaivoksen eliniän pidentämisen vuoteen 2035 asti ja se tavoite täyttyi. Lisäksi tehdyt kairaukset vahvistivat, että malmialue jatkuu myös yli 700 metrin syvyydessä ja ehkä kaikkein merkittävin löydös on nykyisen malmiesiintymän länsipuolella olevan mineralisaation potentiaali”, Jalasto totesi.

Sijoittajat reagoivat uutiseen voimakkaasti. Vuoden 2026 ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä 2. tammikuuta osake nousi lähes 31 prosenttia, ja seuraavana maanantaina nousua kertyi vielä yli 18 prosenttia.

Uudet tavoitteet piirtävät valoisampaa tulevaisuutta

Kolmas kurssinousua vauhdittanut tekijä oli 23. joulukuuta 2025 julkistetut uudet keskipitkän aikavälin tavoitteet vuoteen 2028. Yhtiö kertoi tähtäävänsä noin 1,4 miljoonan unssin vuotuiseen hopeantuotantoon, yli 30 prosentin vuositason käyttökatemarginaaliin ja nettovelkasuhteeseen alle 2,0 suhteessa käyttökatteeseen.

Tavoitteet eivät sinänsä ole kunnianhimoisempia kuin aiemmat, jotka asetettiin vuoden 2025 loppuun. Tuolloin yhtiö tavoitteli yli 1,5 miljoonan unssin vuotuista tuotantoa. Tuotantotavoitteen lasku on realistinen reaktio vuoden 2025 haasteisiin.

Silti markkinan kannalta oleellista oli se, että yhtiö pystyi ylipäätään asettamaan uskottavan kasvupolun. Tulosvaroituksen ja tuotanto-ongelmien jälkeen monet sijoittajat olivat hinnoitelleet yhtiöön huomattavasti pessimistisemmän skenaarion.

Uudet tavoitteet yhdessä kasvaneiden mineraalivarantojen kanssa osoittivat, että kaivoksen elinkaari on pitkä ja toimintaa voidaan kehittää edelleen.

Samalla on muistettava, että yhtiö jäi vuoden 2025 tavoitteistaan selvästi. Tammi–syyskuussa 2025 hopeantuotanto oli noin 611 000 unssia, kun koko vuoden ohjeistus oli 1,0–1,2 miljoonaa unssia. Ensimmäinen vuosipuolisko oli erityisen heikko tuotannollisten haasteiden vuoksi.

Loka-joulukuun tulosraportin julkistus 20. helmikuuta on sijoittajien kannalta kriittinen hetki. Markkinat odottavat merkkejä siitä, että tuotanto-ongelmat on saatu hallintaan ja neljäs vuosineljännes on hyötynyt hopean korkeasta hinnasta.

Kolmannen vuosineljänneksen luvut antoivat jo viitteitä parannuksesta. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 110 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja käyttökate nousi 35 miljoonaan kruunuun 32 prosentin marginaalilla. Verrattuna alkuvuoteen parannus oli huomattava, sillä ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä käyttökate oli selvästi tappiollinen.

Kainuun hopeakaivos ja sen kasvuajurit

Sotkamo Silver on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, joka kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Kainuun seudulla Itä-Suomessa. Yhtiön päähanke on vuonna 2019 tuotannon aloittanut Sotkamon hopeakaivos, joka tuottaa hopean lisäksi kultaa, sinkkiä ja lyijyä. Malmit jalostetaan rikasteiksi, jotka myydään toimitussopimusten mukaisesti sulatoille.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Sotkamo Silver AB ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Sotkamo Silver Oy. Osakkeenomistajia on noin 22 000, joista noin 85 prosenttia on suomalaisia. Yhtiön markkina-arvo on noin 125 miljoonaa euroa.

Kasvuajurit kytkeytyvät pitkälti ulkoisiin tekijöihin. Hopean teollinen kysyntä on rakenteellisessa kasvussa, sillä metallia tarvitaan aurinkopaneeleissa, elektroniikassa, sähköautoissa ja uusiutuvan energian infrastruktuurissa.

Toisaalta kaivostuotannon kasvu on rajallista, mikä luo pysyvää tarjontavajetta.

Yhtiön sisäiset kasvuajurit liittyvät kaivoksen eliniän pidentämiseen ja tuotannon tehostamiseen. Tutkimuskairaukset ovat vahvistaneet, että malmialue jatkuu aiempaa syvemmälle ja laajemmalle.

Yhtiö suunnittelee myös nykyisen malmiesiintymän länsipuolella sijaitsevan uuden mineralisaation kehittämistä tuotantoalueeksi lähivuosina.

Sijoittajan on syytä punnita myös riskejä

Sotkamo Silverin osakkeen riippuvuus hopean maailmanmarkkinahinnasta on ilmeinen. Hopean hinta on helmikuussa 2026 korjannut tammikuun huipuilta noin 40 prosenttia, ja volatiliteetti on ollut voimakasta.

Jos hopean hinta laskisi alle 50 dollarin tasolle, yhtiön tuloskuva muuttuisi merkittävästi.

Lisäksi yhtiö on edelleen tappiollinen. Osakekohtainen tulos on viimeisen 12 kuukauden ajalta negatiivinen, eikä yhtiö maksa osinkoa.

Myös rahoitusrakenne vaatii huomiota. Yhtiö on jälleenrahoittanut velkojaan ja pidentänyt maturiteetteja, mutta seniorilainan kokonaismäärä on 9,1 miljoonaa euroa ja kassavarat olivat syyskuun lopussa vain miljoona kruunua.

Tuotantoriskejäkään ei myöskään voi sivuuttaa. Vuoden 2025 kokemukset osoittivat, että maanalaisessa louhinnassa geotekniset riskit voivat realisoitua yllättäen ja vaikuttaa merkittävästi tuotantomääriin ja kannattavuuteen.

Sotkamo Silverin osake tarjoaa sijoittajalle vipua hopean hintaan suomalaisessa pörssikuoressa. Alkuvuoden ralli on perustunut todellisiin positiivisiin uutisiin, mutta osakkeen arvostus heijastelee nyt merkittävästi optimistisempia odotuksia kuin vielä muutama kuukausi sitten.