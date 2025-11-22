Sotkamo Silver säikäytti sijoittajat

Kuva: Sotkamo Silver Oyj.

Sotkamo Silverin tulosvaroitus sai osakkeen perjantaina lähes 18 prosentin laskuun.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se arvioi vuoden 2025 hopean tuotannon jäävän aiemmin arvioidun tuotanto-ohjeistuksen alarajan alle johtuen odotettua heikommista louhintavolyymeista ja hopeapitoisuudesta.

Tämän seurauksena myös käyttökatemarginaali jää aiemman ohjeistuksen alle.

Toimitusjohtaja Mikko Jalasto kertoo, että yhtiön tuotantomäärät jäivät alkuvuonna ennakoitua heikommiksi muun muassa riittämättömästä louhintakapasiteetista ja louhintateknisistä haasteista. Tuotantomäärät ovat parantuneet ensimmäisestä vuosipuoliskosta, mutta eivät aivan odotustemme mukaisesti.

”Uusi kaivosurakoitsija aloittaa 1.1.2026, minkä uskomme lisäävän varmuutta louhintatavoitteiden saavuttamiselle”, Jalasto toteaa.

Uudessa ohjeistuksessa Sotkamo Silver arvioi tuottavansa 0,8–0,9 miljoonaa unssia hopeaa, vuotuisen käyttökatemarginaalin odottaa olevan 16 prosenttia, ja nettovelan suhteen käyttökatteeseen olevan alle 2,5 vuoden lopussa.

Aiemmin heinäkuun lopussa yhtiö oli odottanut tuottavansa 1,0-1,2 miljoonaa unssia hopeaa, käyttökatemarginaalin olevan vähintään 22 prosenttia ja nettovelan suhteessa käyttökatteeseen olevan alle 2,5 vuoden lopussa.

Jalaston mukaan yhtiön kannattavuuteen vaikuttavat merkittävästi ulkoiset tekijät, kuten metallien hinnat ja valuuttakurssit, sekä sisäiset tekijät, kuten malmimäärien ja metallipitoisuuksien epävarmuudet. Ohjeistuksen toteutuminen perustuu oletukseen, että metallien hinnat ja EUR/USD-kurssi pysyvät suunnilleen samalla tasolla kuin ohjeistuksen julkaisuhetkellä.

Sotkamo Silverillä on tuotantovaikeudet tulevat huonoon aikaan, sillä yhtiöllä on myös rahoitusvaikeuksia, joita tuotantovaikeudet lisäävät.

Inderesin analyytikko Aapeli Pursimo arvioi lokakuun lopulla, että yhtiön kassatilanteeseen ei kestä yhtään suurempia takaiskuja tuotannon kehityksen osalta, kun huomioidaan myös pakolliset investoinnit tuotantoon liittyen.

”Tämän myötä mahdollisia lisärahoitustarpeita ei voi mielestämme sulkea pois, ja nykytilanteessa vaihtoehdot painottuvat nähdäksemme epäedullisiin oman pääoman ehtoisiin ratkaisuihin. Toisaalta nykymarkkina tarjoaa yhtiölle kaikki eväät taloudellisen tilanteen vahvistamiseen, minkä toteutuminen vastavuoroisesti toimisi merkittävänä positiivisena ajurina osakkeelle”, Pursimo toteaa.

Sotkamo Silver on kaivos- ja malminetsintäyritys, joka kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Kainuun seudulla. Yhtiön päähanke on Sotkamon hopeakaivos, joka tuottaa hopean lisäksi kultaa, sinkkiä ja lyijyä.

Yhtiöllä on myös Kainuun hopeakaivoksen läheisyydessä sijaitsevien mineraaliesiintymien kaivos- ja malminetsintäoikeudet.