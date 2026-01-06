Sotkamo Silver ilmoitti kairaustuloksista – osake kiitää

Kuva: Sotkamo Silver Oyj.

Yhtiön mukaan nykyisten malmivarojen ja arvioitujen taloudellisesti louhittavissa olevien mineraalivarantojen määrä antaa vahvan pohjan toiminnan jatkumiselle ainakin 10 vuodeksi ja sitä on tarkoitus kasvattaa täydennys- ja tutkimuskairauksilla edelleen.

”Olen erittäin tyytyväinen tutkimuskairausten tuloksiin, joiden perusteella raportoidut mineraalivarantomme kasvoivat merkittävästi. Tutkimuskairausten tavoitteeksi asetimme hopeakaivoksen eliniän pidentämisen vuoteen 2035 asti ja se tavoite täyttyi”, Sotkamo Silverin toimitusjohtaja Mikko Jalasto kertoo.

Jalaston mukaan tehdyt kairaukset myös vahvistavat, että malmialue jatkuu myös yli 700 metrin syvyydessä. Ehkä kaikkein merkittävin löydös on nykyisen malmiesiintymän länsipuolella olevan mineralisaation potentiaali.

Mineraalivarantoarviossa on huomioitu louhinnassa ja tuotannossa oleva mineralisaatio noin 900 metrin syvyyteen, sekä tuotannossa olevan mineralisaation länsipuolella sijaitseva uusi mineralisaatio, jota yhtiö suunnittelee kehittävänsä tuotanto/ louhinta-alueeksi lähivuosien aikana.

Iso osa mineraalivarannoista hyödyntää malmivaroina

Mineraalivarannot sisältävät keskipitoisuuksilla 51 g/t hopeaa, 0,26 g/t kultaa, 0,18 % lyijyä ja 0,43 % sinkkiä, tai 86 g/t hopeaekvivalenttina ilmaistuna.

Malmivarat sisältävät 1,598 miljoonaa tonnia keskipitoisuuksilla 85 g/t hopeaa, 0,22 g/t kultaa, 0,23 prosenttia lyijyä ja 0,52 prosenttia sinkkiä, tai 119 g/t hopeaekvivalenttina ilmaistuna.

Mineraalivarannot ja malmivarat kuvaavat samaa esiintymää, mutta eri tarkkuustasolla ja eri näkökulmasta: mineraalivarannot ovat geologinen arvio potentiaalisesti hyödynnettävissä olevasta mineraalimäärästä, kun taas malmivarat ovat siitä se osa, jolle on jo tehty yksityiskohtainen kaivossuunnittelu ja taloudellinen kannattavuuslaskelma

Malmivarat edustavat siis sitä osaa mineraalivarannosta, jossa tiedon määrä on riittävä kaivossuunnittelua varten ja jonka arvioidaan olevan hyödynnettävissä. Yhtiön mukaan malmivara-arviossa on huomioitu tuotannossa oleva mineralisaatio noin 600 metrin syvyyteen.

Sotkamo Silverin johto ja hallitus katsovat, että merkittävä osa nykyisistä mineraalivarannoista, jotka eivät sisälly nykyisiin malmivaroihin, voidaan tulevaisuudessa lisäkairauksien jälkeen sisällyttää niihin.

Nykyisten malmivarojen ja mineraalivarantojen osan, joilla on kohtuulliset mahdollisuudet olla taloudellisesti louhittavissa, johto arvioi antavan vahvan pohjan toiminnan jatkumiselle ainakin 10 vuodeksi. Kaivoksen elinaikaa on johdon mukaan mahdollista kasvattaa edelleen sekä nyt louhinnassa olevan mineralisaation, että sen länsipuolelle sijoittuvan uuden mineralisaation jatkokairauksin.

Osake jyrkässä nousussa

Sijoittajille uudet kaikaustulokset oli iloinen uutinen. Yhtiön ilmoitettua tuloksista, osake nousi uuden vuoden aaton jälkeisenä vuoden ensimmäisenä pörssipäivänä lähes 31 prosenttia ja vielä maanantainakin 5. tammikuuta yli 18 prosenttia.

Kuukaudessa osake on noussut jo 170 prosenttia. Vahvan kuukauden kurssinousun takana on muutakin myönteiset kairaustulokset. Kurssinousu selittyy ennen kaikkea hopean poikkeuksellisella nousulla sekä sillä, että yhtiö ja terävöittänyt tulostavoitteitaan tavalla.

Sotkamo Silverin osakekurssi viimeisen kolmen vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Hopean hinta hinta kävi uusissa ennätyksissä yli 80 dollarissa unssilta, mikä on hopeakaivosyhtiöille valtava tulosvipu.

Yhtiö kertoi kolmannen vuosineljänneksen tulosraportissaan kannattavuuden parantuneen selvästi juuri hopean hinnan nousun ansiosta.

Vielä 2025 yhtiötä rasittivat tuotanto-ongelmat. Viime marraskuussa Sotkamo Silver säikäytti sijoittajat, kun se tulosvaroituksessaan arvioi hopeantuotannon ja EBITDA-marginaalin jäävän aiemmasta ohjeistuksesta.

Yhtiöllä on ollut myös rahoitusvaikeuksia, joita tuotantovaikeudet ovat lisänneet.

Loppuvuodesta 2025 Sotkamo Silver kuitenkin julkaisi päivitetyt keskipitkän aikavälin tavoitteet vuoteen 2028 asti: yhtiö kertoi tähtäävänsä noin 1,4 miljoonan unssin vuotuiseen hopeantuotantoon, yli 30 prosentin EBITDA-marginaaliin ja maltilliseen velkavipuun.

Ilmoitus piirsi aivan toisenlaisen tulospolun kuin se, jonka varaan markkina oli aiemmin hinnoitellut yhtiön.

Sotkamo Silver on kaivos- ja malminetsintäyritys, joka kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Kainuun seudulla. Yhtiön päähanke on Sotkamon hopeakaivos. Kaivos tuottaa hopean lisäksi kultaa, sinkkiä ja lyijyä.

Yhtiöllä on myös Kainuun hopeakaivoksen läheisyydessä sijaitsevien mineraaliesiintymien kaivos- ja malminetsintäoikeudet.