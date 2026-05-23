Michael ”Big Short” Burry huutaa jälleen sutta

Michale Burry osui oikeaan Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden romahduksessa vuonna 2008. Nyt hän ei pidä siitä, mitä pörssissä nyt näkee. Burry kirjoitti Substack-palvelussa uskovansa, että pitkään jatkunut nousu on kääntymässä ja edessä voi olla tuntuva pudotus.

Vuoden 2015 elokuva The Big Short teki Burrystä laajalti tunnetun. Tarina ammensi siitä, kuinka Burry haistoi subprime-lainojen eli heikon luottoluokituksen asuntolainojen kriisin ennen muita ja löi vetoa romahduksen puolesta.

Nyt häntä vaivaa déjà vu, joka tarkoittaa hämmentävää ja vahvaa tuttuuden tunnetta jossakin tilanteessa. Burry kuvaa tunnetta voimakkaaksi ja sanoo, että markkina on ”hypännyt hain yli”. Sanonta viittaa hetkeen, jolloin jokin on ylittänyt järkevän huippunsa ja kääntynyt itsensä parodiaksi. Vertauskohdaksi hän nostaa Nasdaq 100 -indeksin täyskäännöksen.

Nasdaq 100 -osakeindeksin kehitys viimeisen kolmen vuoden aikana.

Rinnastus ulottuu pidemmälle. Burryn mielestä tunnelma muistuttaa vuosien 1999 ja 2000 it-kuplan loppuvaihetta, jolloin osakkeet irtosivat lopullisesti talouden perustekijöistä eli fundamenteista.

Kuluvan vuoden maaliskuun lopun ja toukokuun puolivälin välissä Nasdaq 100 -indeksi teki jyrkän käänteen ja kiihtyi voimakkaaseen nousuun. Maaliskuun lopussa indeksi oli vielä alavireinen ja kärsi vuoden alkupuolen takamatkasta, mutta runsaassa seitsemässä viikossa kurssi kääntyi ja nousi 22. toukokuuta mennessä yli 29 000 pisteeseen. Käännettä siivitti tekoälyyn nojaava teknologiajättien rivistö.

Tekoälybuumille kritiikkiä

Huomio on kapeutunut yhteen asiaan. Talousluvut ja maailmanpolitiikka jäävät sivuun, kun markkinoiden katseet kääntyvät tekoälyyn. Pitkän automatkan talousradiota kuunnellut Burry tiivisti, ettei mistään muusta puhuta päivän mittaan.

Mekanismi on hänestä itseään ruokkiva. Osakkeet eivät nouse työllisyyden tai kuluttajien luottamuksen takia vaan siksi, että ne ovat jo nousseet. Nousua kannattelee Burryn sanoin pelkkä ”kaksikirjaiminen teesi” eli tekoälyn englanninkielinen lyhenne AI, jonka jokainen kuvittelee ymmärtävänsä.

”Historia ei ole täydellinen opas, mutta näen niin monien sekä teknisten että fundamenttipohjaisten indikaattorien asettuvan samaan johtopäätökseen”, Burry toteaa.

Burry torjuu väitteet, joiden mukaan tekoälybuumi ei muistuta it-kuplaa siksi, että huomattavasti suurempi osa nykyään rahoitetuista yrityksistä on kannattavia.

”Meidän tulisi muistaa, että pääomasijoittajat rahoittavat tappiollisia yrityksiä enemmän kuin koskaan historiassa ja paljon enemmän kuin vuonna 1999”, hän toteaa.

Kun ihmiset puhuvat tappiollisista dotcom-yhtiöistä, he eivät Burryn mukaan ainoastaan sivuuta sitä tosiasiaa, että aikakauden suurimmat kassavirtakoneet eli teleoperaattorit ja kaapeliyhtiöt olivat osa kuplaa. He sivuuttavat myös sen, että tällä kertaa tappiollisia yrityksiä on paljon enemmän ja ne menettävät paljon enemmän rahaa — ne eivät vain ole listautuneet pörssiin.

Lisäksi Burry viittasi tuoreisiin tutkimuksiin, joiden mukaan tekoälystä koituu yrityksille hyvin vähän hyötyä ja monet tekoälyhankkeet on jo ehditty hylätä.

Hän pohti, kiihtyykö yritysten tekoälykysyntä lähivuosina vai laantuuko se taantuman, sotien ja suhdannevaihteluiden myötä, kun budjeteista päätetään vuosittaisissa arvioinneissa entistä järkevämmin, tekoäly-FOMOn jälkeisessä ilmapiirissä. FOMO tarkoittaa tässä pelkoa jäädä muiden saamista hyödyistä paitsi.

Kuluttajistakaan ei Burryn mielestä ole tekoälytuotteiden merkittäväksi tulonlähteeksi, sillä he ”eivät ole osoittaneet siihen mitään halukkuutta”. Syy on yksinkertainen: ChatGPT:n kaltaisia suuria kielimalleja saa käyttää lähes kaikkeen ilmaiseksi tai lähes ilmaiseksi.

Yksi oikea ennuste riittää maineeseen

Romahdusta Burry on ennakoinut ennenkin. Osumatarkkuudessa eli ennusteiden onnistumisessa hän voittaa useimmat, mutta listaan mahtuu myös harhalaukauksia, jotka hän myöntää itse.

Maaliskuussa 2021 hän rinnasti bitcoinin asuntomarkkinoihin. Vertaus oli painava, sillä juuri asuntokuplan puhkeaminen oli tehnyt hänestä legendan.

Kolme kuukautta myöhemmin sävy kiristyi. Burry varoitti valtavasta kuplasta ja edessä häämöttävästä romahduksesta, jonka piti olla historian pahin.

Kumpikaan romahdus ei toteutunut. Burry otti vastuun virhearvioistaan mutta vetosi samalla aiempiin onnistumisiinsa.

Burry kutsuu itseään suoraan meemiksi. Hän on huutanut sutta niin monta kertaa, että ennusteista on tullut sosiaalisessa mediassa vitsi.

Tähän kätkeytyy romahdusennusteiden kiusallinen epäsymmetria. Yksi täysosuma vuonna 2008 riittää toki takaamaan maineen vuosiksi, kun taas väärät hälytykset unohtuvat nopeasti markkinoiden toivuttua.

Kannustin on siis selvä. Romahdusta kannattaa ennustaa toistuvasti, koska epäonnistumisen hinta on pieni ja kerran osuneen palkkio suhteeton.

Puolustuksekseen Burry esittää erikoisen ajatuksen. Historiaa eivät hänen mukaansa kirjoita voittajat vaan ne, jotka hallitsevat kynää, ja kynä on nyt sosiaalisella medialla. Lause kääntää katseen pois siitä, mikä lopulta ratkaisee, eli pitääkö analyysi tällä kertaa paikkansa.

Lue myös tämä: Big Short -guru teki rohkean miljardivedon Nvidiaa vastaan