Eurooppalaispankit kokoavat rivinsä euron vakaavaluutan taakse, mutta EKP epäilee koko hanketta

Qivalis-konsortion jäsenmäärä yli kolminkertaistui yhdessä päivässä, kun mukaan liittyi 25 uutta pankkia.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde. Kuva: Felix Schmitt.

Amsterdamiin rekisteröity Qivalis kasvoi keskiviikkona 12 pankista 37 jäsenen liittoumaksi, kun mukaan tuli kerralla 25 uutta rahoituslaitosta 15 maasta.

Tuoreimpien jäsenten joukossa ovat alankomaalaiset ABN Amro ja Rabobank, italialainen Intesa Sanpaolo sekä pohjoismainen Nordea. Espanja toi suurimman yksittäisen lisäyksen viidellä uudella pankilla, ja myös Suomesta liittyi kaksi laitosta.

Joulukuussa 2025 perustetun yhtiön tarkoituksena on laskea liikkeeseen euroon sidottu vakaavaluutta, jonka arvo pysyy vakaana toisin kuin esimerkiksi bitcoinin.

Vakaavaluutalla tarkoitetaan lohkoketjussa liikkuvaa digitaalista rahaa, jonka arvo on kiinnitetty johonkin vakaaseen kohteeseen, tässä tapauksessa euroon.

Qivaliksen rahake on määrä kattaa täysimääräisesti euroilla ja korkealaatuisilla likvideillä varoilla, joita säilytetään säännellyissä säilytysyhteisöissä.

Yhtiö hakee toimilupaa Alankomaiden keskuspankilta. Sääntelyn perustana on EU:n MiCA-asetus, joka toi vakaavaluutat valvonnan piiriin vuonna 2024. Käytännössä Qivalis pyrkii toimimaan sähköisen rahan liikkeeseenlaskijana, jolloin sen rahake luokitellaan asetuksessa sähköisen rahan rahakkeeksi.

Liikkeeseenlaskua kaavaillaan vuoden 2026 jälkipuoliskolle, heti toimiluvan varmistuttua. Aikataulu on tiukka, sillä luvan lisäksi edessä on vielä tekninen rakennustyö.

Dollari hallitsee markkinaa lähes yksin

Hankkeen mittakaava avautuu vasta lukujen kautta. Maailmanlaajuisen vakaavaluuttamarkkinan koko on noin 320 miljardia dollaria, ja siitä arviolta 99 prosenttia on sidottu Yhdysvaltain dollariin. Euromääräisten rahakkeiden osuus jää alle yhden prosentin.

Euroopan keskuspankin arvion mukaan euromääräisten vakaavaluuttojen yhteenlaskettu markkina-arvo oli tammikuussa 2026 noin 450 miljoonaa euroa. Kahta vuotta aiemmin luku oli vain 50 miljoonaa.

Markkinaa johtavat Tetherin USDT noin 190 miljardin ja Circlen USDC noin 77 miljardin dollarin liikkeessä olevalla määrällä. Europuolen suurin yksittäinen toimija on niin ikään Circlen talli, jonka EURC-rahakkeen markkina-arvo oli maaliskuun alussa noin 460 miljoonaa dollaria.

Liikevaihdon puolella muutos näkyy selvemmin kuin markkina-arvossa. TRM Labsin aineiston mukaan euromääräisten vakaavaluuttojen kuukausivolyymi kasvoi tammikuun 2025 ja maaliskuun 2026 välillä 69 miljoonasta dollarista 777 miljoonaan, eli noin 12-kertaiseksi. Lohkoketjupohjainen selvitys pysyy silti yhä dollarin varassa.

Juuri tähän rakoon Qivalis tähtää. Konsortio on kertonut käyvänsä keskusteluja kryptopörssien kanssa pohjustaakseen vakaavaluutalle riittävää likviditeettiä ja kaupankäyntiyhteyksiä jo ennen liikkeeseenlaskua.

Käytännön hyöty kohdistuu ennen muuta yrityksiin. Säännelty euromääräinen rahake lupaa halvempia rajat ylittäviä maksuja ja vuorokauden ympäri pyörivää selvitystä. Myös kassanhallinnasta tulee ohjelmoitavaa. Liikkeeseenlaskija aikoo aloittaa pankkien välisistä tukkutason käyttötapauksista ja laajentaa myöhemmin suurempiin maksuvirtoihin.

Keskuspankki ei lämmennyt yksityiselle eurolle

Hanketta ei viedä eteenpäin ilman vastatuulta.

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde asettui toukokuun alussa epäilevälle kannalle. Hänen mukaansa vakaavaluutat eivät ole paras keino vahvistaa euron kansainvälistä roolia.

Lagarde varoitti rakentamasta dollarivakaavaluuttojen eurooppalaisia vastineita ja nosti esiin riskin lunastusryntäyksistä kriisitilanteissa. Keskuspankissa suositaan mieluummin tokenisoituja pankkitalletuksia, jotka pysyvät lähempänä perinteistä luottojärjestelmää.

Pankkien ja keskuspankin näkemykset eivät kohtaa. Maksualan toimijat rakentavat yksityistä digitaalista rahaa MiCA-asetuksen suojissa, ja keskuspankki taas pitää kiinni otteestaan rahapolitiikan välittymiseen.

Poliittista selkänojaa hankkeelle on silti tarjottu. Ranskan valtiovarainministeri Roland Lescure piti huhtikuussa euromääräisten vakaavaluuttojen vähäistä volyymia dollarivetoiseen markkinaan nähden epätyydyttävänä ja kannusti eurooppalaispankkeja tutkimaan myös tokenisoituja talletuksia.

Sisäisesti Qivalis on rakentanut hallintonsa kokeneiden nimien varaan. Valvontaneuvoston puheenjohtajaksi on kaavailtu Howard Daviesia, joka toimi aikanaan Britannian finanssivalvonnan ensimmäisenä puheenjohtajana ja sittemmin Royal Bank of Scotlandin hallituksen puheenjohtajana. Toimitusjohtajana aloittaa Jan-Oliver Sell, ja kaikki nimitykset edellyttävät vielä valvojan hyväksyntää.

Infrastruktuuri ostetaan ulkoa

Teknisen perustan Qivalis hankkii kumppanilta. Konsortio valitsi keväällä digitaalisten varojen säilytykseen erikoistuneen Fireblocksin vastaamaan tokenisoinnista, lompakkoinfrastruktuurista ja säilytyksestä sekä sääntelyn edellyttämistä työkaluista, kuten henkilöllisyyden todentamisesta ja pakotteiden seulonnasta.

Ratkaisu kertoo hankkeen työnjaosta. Pankit eivät rakenna lohkoketjuteknologiaa itse, vaan tuovat pöytään sen, mitä teknologiataloilla ei ole, eli sääntelyyn ja taseisiin nojaavan uskottavuuden.

Uskottavuus onkin hankkeen keskeisin myyntivaltti. Markkinalla, jolla suuruus ruokkii suuruutta ja syvä likviditeetti houkuttelee lisää käyttäjiä, pelkkä uusi euromääräinen rahake ilman erottuvaa hyötyä jää helposti marginaaliin.

Qivaliksen erottautuminen nojaa siihen, ettei sen takana ole yksittäinen fintech-yhtiö vaan 37 pankin yhteenliittymä. Kysymys kuuluukin, riittääkö pankkien yhteinen tase ja sääntelyn tuoma luottamus kääntämään markkinaa, jolla EURC ja muut varhaiset tulijat ovat jo ehtineet kerätä etumatkaa.

EKP:n vastahankaisuus jättää auki toisenkin kysymyksen. Jos keskuspankki ryhtyy ajamaan painokkaammin omaa digitaalista euroaan tai tokenisoituja talletuksia, pankit voivat huomata kilpailevansa hankkeellaan myös sitä instituutiota vastaan, jonka sääntöihin koko vakaavaluutta nojaa.