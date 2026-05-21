Nvidia ylitti odotukset jälleen, mutta katseet kääntyvät jo Kiinaan

Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang. Kuva: Nvidia.

Sirujätti Nvidia raportoi keskiviikkona tammi–huhtikuun liikevaihdoksi ennätykselliset 81,6 miljardia dollaria. Kasvua viime vuoden vastaavasta neljänneksestä kertyi 85 prosenttia ja edellisestä kvartaalista 20 prosenttia.

Analyytikot olivat odottaneet noin 79 miljardin dollarin liikevaihtoa ja 1,77 dollarin osakekohtaista tulosta. Toteuma oli kummallakin mittarilla parempi. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos nousi 1,87 dollariin, mikä on 140 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Lukujen mittakaava avautuu vasta vertailussa. Liikevaihdon vuosikasvu vastaa karkeasti koko sitä summaa, jonka yhtiö raportoi yhden neljänneksen myynniksi vielä pari vuotta sitten. Tahti, jolla tekoälyinfrastruktuuriin kaadetaan rahaa, ei ole hidastunut.

Toimitusjohtaja Jensen Huang ei säästellyt sanoja. Hänen mukaansa tekoälytehtaiden rakentaminen on ”ihmiskunnan historian suurin infrastruktuuriprojekti”, joka kiihtyy poikkeuksellista vauhtia.

Huang nosti esiin myös syyn kysynnän räjähdykseen. Agenttipohjainen tekoäly on hänen mukaansa saapunut, tekee tuottavaa työtä ja skaalautuu nopeasti yritysten ja toimialojen yli. Agenttitekoälyllä tarkoitetaan järjestelmiä, jotka eivät vain vastaa kysymyksiin vaan suorittavat itsenäisesti tehtäväketjuja, mikä kuluttaa selvästi enemmän laskentatehoa kuin tavanomainen kielimallin käyttö.

Datakeskukset vetävät, mutta kasvu siirtyy yhä enemmän verkkoihin

Tuloksen moottori löytyy yhdestä segmentistä. Datakeskusliiketoiminnan liikevaihto kohosi ennätykselliseen 75,2 miljardiin dollariin, mikä on 92 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja 21 prosenttia enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Käytännössä lähes koko yhtiön myynti tulee nyt täältä.

Segmentin sisällä piilee kiinnostavin muutos. Varsinainen laskentamyynti, eli grafiikkasuorittimet, ylsi 60,4 miljardiin dollariin. Verkkoliiketoiminta sen sijaan kasvoi 199 prosenttia vuodessa 14,8 miljardiin dollariin.

Verkkojen kasvu kertoo siitä, miten tekoälyklusterit ovat muuttuneet. Kun mallit koulutetaan kymmenillätuhansilla suorittimilla yhtä aikaa, pullonkaulaksi muodostuu yhä useammin se, miten nopeasti sirut keskustelevat keskenään. Nvidian InfiniBand-, Spectrum-X- ja NVLink-tuotteet myyvät juuri tätä yhteyttä, ja kysyntä on ohittanut monen itsenäisen piirivalmistajan koko liikevaihdon.

Toinen muutos on rahoituspuolella. Yhtiö korotti neljännesvuosittaisen osingon yhdestä sentistä 25 senttiin osakkeelta ja kasvatti omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmaa 80 miljardilla dollarilla. Osakkeenomistajille palautettiin neljänneksen aikana noin 20 miljardia dollaria.

Tällainen pääoman palautus on yhtiölle uudehko ele. Pitkään kassavirta valui takaisin tuotekehitykseen ja kapasiteettiin, mutta nyt vapaa kassavirta nousi neljänneksessä 48,6 miljardiin dollariin. Rahaa kertyy nopeammin kuin sille keksitään käyttöä.

GAAP-nettotulos yli kolminkertaistui 58,3 miljardiin dollariin. Lukuun sisältyy tosin 15,9 miljardin dollarin kertaluonteinen voitto osakesijoituksista, joten operatiivinen kannattavuus ei kasvanut aivan yhtä jyrkästi kuin pelkkä rivi antaa ymmärtää.

Miksi odotukset ylittyivät?

Tulosylityksen takana ei ole yksittäistä yllätystä vaan kysynnän laajeneminen. Hyperskaalaajat, eli pilvipalveluitaan jättimäisillä datakeskuksilla pyörittävät teknologiajätit, ovat nostaneet investointibudjettejaan kvartaali toisensa jälkeen, ja valtaosa rahasta ohjautuu tekoälylaitteistoon.

Samaan aikaan yhtiön uusin Blackwell-sukupolvi on ehtinyt täyteen toimitusvauhtiin. Aiemmin uuden arkkitehtuurin alkuvaihe painoi katteita, kun monimutkaisten järjestelmien valmistus käynnistyi. Nyt tuotanto rullaa, ja vertailuvuotta rasittanut 4,5 miljardin dollarin alaskirjaus Kiinan-varastoista jäi pois, mikä kohensi katetta vuositasolla.

Verkkoliiketoiminnan kolminkertaistuminen selittää loput. Se on osa myyntiä, jota markkina ei vielä täysin hinnoittele, ja juuri sieltä tuli neljänneksen jyrkin kasvuprosentti.

Sijoittajan kannalta olennaisempi viesti tuli kuitenkin näkymistä. Yhtiö ennakoi kuluvalle neljännekselle noin 91 miljardin dollarin liikevaihtoa, mikä tarkoittaisi karkeasti 86 prosentin vuosikasvua. Ennuste ylitti analyytikoiden odotukset selvästi.

Kiina jätettiin laskuista

Ohjeistukseen liittyy yksi merkittävä varaus. Yhtiö kertoi, ettei se oleta saavansa ennusteessa lainkaan datakeskusten laskentamyyntiä Kiinasta.

Nvidia ei selittänyt päätöstä laajasti, mutta tausta on tiedossa. Yhdysvaltain vientirajoitukset ovat heiluttaneet yhtiön Kiinan-liiketoimintaa jo yli vuoden, ja erityisesti markkinaa varten suunniteltu H20-kiihdytin on ollut milloin kiellettyjen, milloin sallittujen tuotteiden listalla.

Kiinan kokonaan pois jättäminen on varovainen kirjanpidollinen valinta. Se tarkoittaa, että 91 miljardin dollarin ennuste perustuu kokonaan muuhun maailmaan. Jos vienti Kiinaan avautuisi, luku olisi lähtökohtaisesti liian matala, ei liian korkea.

Tällainen asettelu suojaa yhtiötä pettymyksiltä. Markkinaa, jota ei ole laskettu mukaan, ei voi menettää uudestaan.

Reaktio kertoo, miten korkealle rima on noussut. Optiomarkkina oli hinnoitellut osakkeelle noin 6–8 prosentin liikkeen suuntaan tai toiseen, mutta historia varoittaa innostumasta liikaa. Nvidian osake on laskenut kolmen edellisen tuloksen jälkeen, vaikka jokainen niistä ylitti odotukset.

Yhtiö myös ilmoitti muuttavansa raportointirakennettaan. Tulokset jaetaan jatkossa datakeskus- ja reunalaskentasegmentteihin, mikä korostaa, kuinka kauas peliyhtiön juurista Nvidia on ehtinyt.

Markkinoiden reaktio Nvidian tulosraporttiin oli maltillinen. Osake nousi päivän päätteeksi 1,3 prosenttia.