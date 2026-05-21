Tallinkilta ilouutinen sijoittajille – maksaa taas osinkoa

Tallinkin yhtiökokous vahvisti osingonjaon. Huhtikuussa julkaistu osavuosikatsaus puolestaan kertoi matkustajaliikenteen kasvusta ja pienentyneistä tappioista.

Kuva: Tallink Silja

Tallink Gruppin yhtiökokous toi sijoittajille pitkään odotetun viestin. Laivayhtiö maksaa tilikaudelta 2025 osinkoa yhteensä 0,06 euroa osakkeelta. Päätös vahvistettiin 19.5.2026 Tallinnassa järjestetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osinko maksetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen 0,03 euron osuus maksetaan heinäkuussa ja toinen marraskuussa.

Päätös oli osakkeenomistajien kannalta kokouksen tärkein asia, sillä risteily- ja matkustajaliikenteen yhtiöt ovat viime vuosina kamppailleet korkeiden kustannusten, velkojen ja epävarman kysynnän kanssa.

Swedbank Viron analyytikko Ott Kristjan Ollisaar kirjoittaa pankin blogissa, että Tallinkin sijoitusteesi vahvana osingonmaksajana ja kassavirran tuottajana on edelleen ennallaan, vaikka toimintaympäristö aiheuttaa yhtiölle lyhyen aikavälin haasteita.

Yhtiökokous hyväksyi myös vuoden 2025 tilinpäätöksen sekä johtokunnan esityksen voitonjaosta. Tallinkin tilikauden nettotulos oli 17,3 miljoonaa euroa, ja jakokelpoisia voittovaroja oli vuoden lopussa yhteensä yli 340 miljoonaa euroa.

Kokouksessa jatkettiin lisäksi hallintoneuvoston jäsenen Enn Pantin toimikautta seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers AS.

Matkustajat palaavat laivoille

Huhtikuussa julkaistu osavuosikatsaus antoi taustaa yhtiökokouksen myönteiselle tunnelmalle.

Konsernin liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 149 miljoonaan euroon ja nettotappio pieneni 22 miljoonaan euroon.

Tallink Grupp kertoi matkustajamäärän kasvaneen lähes seitsemän prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Rahtiyksiköiden määrä puolestaan nousi yli 13 prosenttia.

Toimitusjohtaja Peep Jalakas kuvasi kehitystä merkittäväksi etenkin geopoliittisesti epävarmassa tilanteessa.

Kasvavat matkustajamäärät ovat risteily- ja matkustajalaivayhtiölle ratkaisevia, sillä liiketoiminta perustuu pitkälti laivojen käyttöasteeseen.

Myös Swedbankin Ollisaar näkee kehityksessä myönteisiä merkkejä. Hänen mukaansa Tallinkin liikevaihdon kasvu oli alkuvuonna laaja-alaista, vaikka kokonaisliikevaihto jäikin hieman analyytikon ennusteista.

Tallinkin EBITDA-tulos kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5,9 miljoonaa euroa ja nousi 2,1 miljoonaan euroon.

Ollisaarin mukaan tulos ylitti odotukset käyttökatteen osalta, vaikka nettotappio jäi edelleen ennakoitua suuremmaksi poistokäytäntöjen muutosten vuoksi.

Samalla rahtiliikenne tuo vakaampaa kassavirtaa tilanteessa, jossa kuluttajien matkustushalukkuus voi vaihdella nopeasti.

Yhtiö kertoi myös jatkaneensa laivastonsa optimointia. Matkustaja-alus Superfast IX:lle solmittiin maaliskuussa uusi rahtaussopimus, ja Romantika-aluksen tulevaa käyttöä selvitetään sen palattua yhtiölle keväällä.

Ensimmäisen neljänneksen aikana huoltotöitä tehtiin kolmella aluksella: Baltic Queenilla, Silja Symphonylla ja Victoria I:llä. Näihin telakointeihin käytettiin yli 14 miljoonaa euroa.

Kustannuspaineet eivät ole kadonneet

Vaikka liikennemäärät kasvavat, toimintaympäristö pysyy vaikeana.

Yhtiö nosti esiin erityisesti EU:n päästökauppajärjestelmän kiristymisen vaikutukset.

Vuoden alusta päästöoikeuksien luovutusvaatimus nousi täyteen 100 prosenttiin, mikä kasvattaa varustamoiden kustannuksia.

Ollisaar vertaa nykytilannetta vuoden 2022 energiakriisiin. Hänen mukaansa Tallink joutui silloin nostamaan lippuhintoja lisämaksuilla, mikä kasvatti keskimääräisiä hintoja mutta heikensi korkeamarginaalisen laivamyynnin tuottoja.

“Näemme nyt samanlaisen kehityksen toistuvan kuin vuonna 2022”, Ollisaar arvioi blogissaan. Hänen mukaansa seurauksena voi olla lyhytaikaista painetta kannattavuudelle ja matkustajamäärille.

Myös rahoituskulut pysyvät korkeina. Tallinkin lainojen lyhennykset ja korkokulut olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lähes 15 miljoonaa euroa.

Samaan aikaan yhtiö pyrkii pienentämään polttoainekustannuksia ja päästöjä. Jalakkaan mukaan Tallinnan ja Helsingin välisessä shuttle-liikenteessä käytettävien alusten suunnitellaan siirtyvän kokonaan biometaanin käyttöön.

Risteilybisnestä on viime aikoina hankaloittanut myös Iranin sodan aiheuttama polttoainehintojen nousu.

Sijoittajille kokonaiskuva on kaksijakoinen mutta aiempaa vakaampi.

Tallink ei vielä tee suurta tulosta, mutta liiketoiminnan suunta näyttää paremmalta. Matkustajat palaavat laivoille, tappiot pienenevät ja osingonmaksu on palannut ohjelmaan.

Swedbank laski Tallinkin tavoitehinnan 0,55 euroon aiemmasta 0,60 eurosta ja toisti osakkeelle neutraalin suosituksen.

Ollisaarin mukaan vakaat osingot kuitenkin lieventävät tavoitehintaan kohdistuvaa negatiivista painetta, mikä tukee osakkeen houkuttelevuutta epävarmassa markkinassa.

