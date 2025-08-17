Viking Line kampesi tuloksen plussalle vaikeassa markkinatilanteessa

Viking Line aloitti alkuvuoden mollivoittoisesti, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen liiketappio oli peräti 18 miljoonaa euroa. Tärkein syy heikkoon tulokseen oli se, että yhtiön telakoi kaksi alusta tänä aikana. Kysyntä markkinoilla oli edelleen hieman heikkoa ja se heijastui matkustajamääriin, vaikka aluksilla kulutus on hieman vahvempaa kuin edellisenä vuonna.

Toisella vuosineljänneksellä näyttää jo selvästi valoisammalta.

Konsernin liikevaihto kasvoi kaksi prosenttia vertailukaudesta 128 miljoonaan euroon. Liiketulos oli positiivinen 6,9 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli 6,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun toisella neljänneksellä vaikutti pääsiäisen sijoittuminen huhtikuulle, joka lisäsi matkustusta verrattuna edellisvuoteen, jolloin pääsiäinen oli maaliskuussa.

Viking Linen osake nousi tulosraportin siivittämänä 1,4 prosenttia perjantaina.

Viking Line harjoitti raportointikaudella matkustaja- ja rahtiliikennettä viidellä kokonaan omistamallaan sekä yhdellä yhteisomisteisella aluksella Itämeren pohjoisosassa ja Suomenlahdella.

Taulukko: Viking Line.

Matkustajamäärät laskivat verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, mikä johtui telakoinneista ja alusten reittimuutoksista, jotka vaikuttivat vertailtavuuteen. Risteilykysyntä on lisäksi vaihdellut, erityisesti Turku-Ahvenanmaa-Tukholma-reitillä, mikä johtuu pääosin taloustilanteen heikkoudesta päämarkkinoilla Suomessa ja Ruotsissa.

Kausittainen kysyntä oli kuitenkin viime vuoden tasolla. Suomen ja Ruotsin välillä matkustajamäärät kasvoivat korkeamman vuorotiheyden ansiosta, kun Cinderella liikennöi Helsinki-Maarianhamina-Tukholma-reittiä suurimman osan ajasta.

Suomen ja Viron välinen liikenne oli vakaata. Viking Linen markkinaosuus Suomen ja Ruotsin välillä kasvoi 60,8 prosenttiin viime vuoden 59,7 prosentista. Suomen ja Viron välillä markkinaosuus laski hieman, mikä johtui pääasiassa Viking XPRS:n telakoinnista alkuvuodesta.

Kuluttajien varovaisuus on yhä Viking Linen riippakivi

Viking Linen toimitusjohtaja Jan Hanses kertoo, että toisella vuosineljänneksellä tulosparannus vahvistui kaikilla vuosineljänneksen kuukausilla.

”Näin ollen odotuksemme tulosparannuksesta huhti-kesäkuussa toteutuivat, joskin edelleen vaatimattomalla tasolla. Kysynnän kehitys oli lievästi positiivista, mutta myönteinen kehitys siirtyi eteenpäin, kuten varoitettiin edellisessä osavuosikatsauksessa. Talouskehityksen heikkous liikennealueellamme pitää yllä kuluttajien varovaisuutta”, Hanses toteaa.

Puolivuotistulokseen vaikuttivat yhä Gabriellan ja Viking XPRS:n telakoinnit, mutta yhtiö odottaa tuloskehityksen edelleen vahvistuvan, jotta koko vuoden tulos olisi viime vuoden tasolla.

”Korkeasesongin kuukausien, heinä-elokuun, kysynnän ennustetaan olevan hyvää, kun taas syksyn näkymät ovat epävarmat”, toimitusjohtaja kertoo.

Viking Linen yhteisyrityksen Gotland Alandia Cruisesin tulokseen vaikuttavat samat markkinaolosuhteet kuin muuhun liikenteeseen, eikä tulos ole vielä täysin odotusten mukainen, Hanses kertoo.

Tammikuusta lähtien Viking Linen tulokseen ovat vaikuttaneet myös Suomessa nousseet väylämaksut, koska rikkidirektiivin yhteydessä tehdyn maksujen puolitus palautettiin. Lisäksi vuoden alusta on peritty myös korotettuja maksuja EU:n päästökauppajärjestelmästä, joka nykyään vastaa 70 prosenttia täysin käyttöön otetusta päästökauppajärjestelmästä.

Ympäristönormit tuovat lisäkustannuksia

Hansesin mukaan Viking Linen toimintaan vaikuttavat tällä hetkellä voimakkaasti tulevat ympäristönormit ja meille aiheutuu kustannuksia, joita yhtiö voi vain osittain lieventää energiatehokkuustyöllä.

”Vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuus merenkulkuun on yhä heikkoa.”

Kokonaisuutena Viking Linen vuoden 2025 ensimmäistä puoliskoa on leimannut suhteellisen raskas telakointiohjelma ja haastava markkinatilanne, joiden osalta yhtiö toivoo muutosta kolmannella neljänneksellä.

Viking Linen mukaan merkittävää epävarmuutta aiheuttavat viime vuosien talouden laskusuhdanne yhtiön liikennealueella, mikä on vaikuttanut negatiivisesti asiakkaiden kulutustottumuksiin. Epävarmuutta lisäävät myös vallitseva geopoliittinen tilanne ja sen mahdollinen vaikutus erityisesti energian hintoihin. Tämä epävarmuus vaikeuttaa matkustajamarkkinoiden kehityksen ennustamista.

Viking Line pitää lähiajan näkymänsä ennallaan. Yhtiön hallitus arvioi edelleen, että vuoden 2025 tulos ennen veroja tulee olemaan vuoden 2024 tasolla.

