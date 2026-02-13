Posti räväytti rajun tulosloikan

Postin iso haaste on se, että leijonan osa sen tuloksesta syntyy auringonlaskun toiminnoista eli postipalveluista. Segmentin oikaistu liiketulos oli viime vuonna 66 miljoonaa euroa, kun koko yhtiön oikaistu liiketulos oli 69 miljoonaa euroa. Kuitenkin postipalveluiden liikevaihto laski viime vuonna yli 12 prosenttia edellisvuodesta.

Kasvunäkymät ovat kuitenkin parhaat verkkokauppa ja jakelupalvelut -segmentissä, joka sisältää pakettien jakelu- ja rahtipalvelut. Pakettien jakelupalvelut palvelevat asiakkaita Suomessa ja Baltian maissa, kun taas pakettirahtipalveluiden ja lisäarvopalveluiden tarjonta on Suomessa.

Toisin sanoen: pakettivolyymit kasvavat, kirjevolyymit laskevat.

Verkkokauppa ja jakelupalvelut teki viime vuonna kuitenkin selvästi postipalveluita heikomman tuloksen, kun sen oikaistu liiketulos oli 22 miljoonaa euroa.

Postin pitäisi siis pystyä kompensoimaan hiipuvat volyymit postipalveluissa kannattavalla verkkokaupan ja jakelupalveluiden kasvulla. Ongelma on vain siinä, että paketti- ja rahtipalveluissa on kova kilpailu, mikä syö segmentin suhteellista kannattavuutta.

Kuva: Posti Oyj.

Silti Postin omistajat voinevat olla kohtuullisen tyytyväisiä yhtiön viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen suoriutumiseen. Ainakin osake kipusi 8,8 prosenttia tulosraportin julkaisun jälkeen perjantaina.

Konsernin liikevaihto laski viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä vertailukaudesta 3,3 prosenttia 390 miljoonaan euroon. Suomen ulkopuolisen liiketoiminnan osuus kasvoi 10,4 prosenttiin liikevaihdosta, kun se vertailukaudella oli 9,2 prosenttia.

Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa postipalveluista, jonka liikevaihtoon vaikutti osoitteettomien markkinointipalveluiden poistuminen tarjoamasta sekä alhaisemmat volyymit. Kasvanut asiakaskysyntä ja onnistunut sesonki vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti, vaikka varastointimarkkinat jatkuivat haastavina.

Ruotsin kruunun kurssin muutos suhteessa raportointivaluuttaan vaikutti kuitenkin positiivisesti liikevaihtoon.

Verkkokauppa- ja jakelupalvelut -segmentin liikevaihto kasvoi vuoden takaiseen verrattuna korkeimpien secondhand-verkkokauppavolyymien myötä.

Oikaistu liiketulos kasvoi selvästi vertailukaudesta, 21,7 miljoonasta eurosta 30,0 miljoonaan euroon.

Kuva: Posti Oyj.

Toteutunut oikaistu liikevaihto oli juuri analyytikoiden konsensusennusteen mukainen, joten tulosparannus ei ollut yllätys, vaikkakin osakemarkkinat reagoivat tulosraporttiin positiivisesti.

Postin mukaan postipalveluissa keskittyminen tuotannon tehokkuuteen on johtanut parantuneeseen kannattavuuteen. Postipalveluiden kannattavuuden parannus johtui operatiivisen tehokkuuden kehittämisestä, kuten jakelumallin muutoksista, resurssien optimoinnista ja korkeasta lajittelun automaatiotasosta.

Verkkokauppa- ja jakelupalveluiden oikaistu liiketulos laski viime vuoteen verrattuna. Varastointi- ja logistiikkapalveluiden oikaistu liiketulos nousi.

Suhteellinen kannattavuus Postille poikkeuksellisen korkea

Postin toimitusjohtaja Antti Jääskeläinen kertoo, että viime vuoden viimeisen neljänneksen aikana sekä oikaistu käyttökate että oikaistu liiketulos paranivat selvästi viime vuoteen verrattuna, mitä vauhditti vahva operatiivinen tekeminen.

”Itse asiassa, suhteellinen kannattavuutemme – oikaistu käyttökate- ja oikaistu liiketulosmarginaali – nousi korkeimmalle tasolleen yli kymmeneen vuoteen juuri vuoden viimeisellä neljänneksellä. Olen tyytyväinen kannattavuuden johdonmukaiseen vahvistumiseen jokaisella vuosineljänneksellä”, Jääskeläinen toteaa.

Kuluttajapakettivolyymin kasvu Verkkokauppa- ja jakelupalvelut -segmentissä jatkui, erityisesti secondhand-verkkokaupan vauhdittamana. Yrityksille suuntautuva B2B-pakettimarkkina puolestaan oli heikompi.

Varasto- ja logistiikkapalvelut -segmentin liikevaihto kasvoi varastointipalveluiden kasvaneen kysynnän myötä.

Postipalveluiden oikaistu käyttökate parani merkittävästi, huolimatta osoitteellisten kirjeiden määrän laskusta ja Postin aiemmasta päätöksestä päättää osoitteettomat markkinointipalvelut.

”Jakelumallimuutosten onnistunut toteutus, resurssien optimointi ja korkea lajitteluautomaatioaste vahvistivat segmentin tulosta merkittävästi”, Jääskeläinen toteaa.

Kilpailu on kireää

Postin toimintaympäristö pysyi viime vuonna haastavana, ja kilpailu kiristyi edelleen, toimitusjohtaja myöntää.

”Markkinamuutos jatkuu. Käynnissä oleva julkisen ja yksityisen sektorin digitalisaatio on johtanut selkeään kirjemäärien vähenemiseen – rakenteelliseen muutokseen, jonka odotetaan jatkuvan. Lisäksi yleinen taloustilanne, erityisesti Suomessa, oli odotettua vaimeampaa.”

Posti arvioi liikevaihtonsa olevan 1,4–1,5 miljardia euroa ja oikaistun liiketuloksen 63–79 miljoonaa euroa vuonna 2026. Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 1,45 miljoonaa euroa ja oikaistu liiketulos 69 miljoonaa euroa.

Yhtiö odottaa logistiikkasektorin toimintaympäristön pysyvän vaikeana. Kaupan sekä teollisuuden kasvua rajoittaa edelleen epävarmuus, ja kuluttajien luottamus pysyy vaimeana. Koska Posti palvelee laajaa asiakaskuntaa, sekä bruttokansantuotteen kasvu että luottamusmittarit vaikuttavat suoraan alan suorituskykyyn.

Suomessa bruttokansantuotteen kasvuennusteet vuodelle 2026 ovat maltilliset, Ruotsissa ja Baltiassa kasvun odotetaan jatkuvan. Kauppapolitiikan kiristyminen, geopoliittiset jännitteet, rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ja mahdolliset lisäsopeutustoimet voivat edelleen hidastaa Suomen talouden elpymistä.

Digitalisaatio syö postipalveluiden myyntiä jatkossakin

Verkkokaupan kasvu sekä kotimaassa että kansainvälisesti tukee edelleen pakettimarkkinoiden laajentumista. Tätä kasvua vauhdittavat lisääntynyt secondhand-verkkokauppa ja pienempien pakettien määrän kasvu.

Kilpailun pakettimarkkinoilla sekä Suomessa että Baltiassa odotetaan pysyvän kuitenkin kovana.

Yhtiö odottaa postivolyymien jatkavan laskuaan digitalisaation myötä. Posti on jatkanut paperipostin jakelumallien kehittämistä ja tarjoaa digitaalisia postiratkaisuja tukemaan asiakkaita heidän siirtyessään digitaalisiin palveluihin.

Vuonna 2026 voimaan astuva lainsäädäntö muuttaa virallisen valtion lähettämän kirjepostin toimitettavaksi pääosin digitaalisesti, mikä vaikuttaa edelleen kirjepostin määriin laskevasti.

Posti tähtää jatkuvasti kasvavaan osinkoon. Siten Posti Groupin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,84 euron osinkoa viime vuoden tuloksesta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.