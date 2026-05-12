Jukka Akselin aloitti Investors Housessa – tuottohakuinen konkari

Jukka Akselin on energiatekniikan diplomi-insinööri. Hän asuu Jyväskylässä ja työskentelee Investors Housessa sekä Jyväskylän että Helsingin toimistoilta käsin. Kuva: Henri Elo

Investors Housen uusi johto esittäytyi ja julkaisi tuloksen Helsingissä 7.5.2026. Jukka Akselin on erittäin kokenut kiinteistö- ja energia-alan konkari.

Kiinteistösijoitus ja -palveluyhtiö Investors House valinneensa DI Jukka Akselinin konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi.

Edellinen toimitusjohtaja Petri Roininen perusti Investors Housen finanssikriisin aikaan ja toi sen pörssiin vuonna 2014, kun yhtiö yhdistyi pörssiyhtiö SSK Kiinteistöjen kanssa. Investors House on nostanut osakekohtaista perusosinkoaan jo 11 vuotta putkeen.

Palataan hieman ajassa taaksepäin.

Pitkäjänteisesti kasvanut ja investointejaan viime vuosina tarkasti harkinnut yritys teki yhden strategisista peliliikkeistään keväällä 2022, kun se osti kiinteistövarallisuudenhoitoyhtiö Infonian Jyväskylästä.

”Meille tärkeää on se, että Infonian kaupan myötä toiminta jatkuu ennallaan, mutta aiempaa laajemmilla resursseilla mahdollistaen liiketoiminnan voimakkaamman kehittymisen”, kommentoi Infonian osakas ja toimitusjohtaja Jukka Akselin tuolloin.

Hän kertoi viime viikolla Helsingissä, että sijoitti jo tuolloin, kuusi vuotta sitten, ”kohtuulisen summan takaisin päin” eli osti Investors Housen osakkeita.

Laaja kokemus kiinteistöalalta

Kun ajassa hypätään takaisin kevääseen 2026, on toisen ison peliliikkeen aika.

Tätä ennen Jukka Akselin, 64, oli antanut ymmärtää niin Roiniselle kuin Investors Housen hallituksen aiemmalle johdolle, että on valmis tarttumaan uusiin haasteisiin, jos sellaisia osuu tarjolle.

Jukka Akselinilla on lähes 40 vuoden kokemus kiinteistöalalta keskisuurissa yrityksissä sekä johdossa että yrittäjänä. Hän on ollut mukana kiinteistöalan järjestelyissä ja toiminut aikanaan talotekniikan ja energiatekniikan suunnittelijana. Kuva: Investors House, osavuosiesitys 7.5.2026



Pörssiyhtiön toimitusjohtajuus oli ja on uusi haaste – ja siksi hänelle kiintoisa. Akselin on toiminut aiemmin niin kehitysjohtajana, toimitusjohtajana kuin liiketoimintajohtajana useissa yrityksissä.

”Akselin on aikaisemmin vastannut Investors Housen palveluliiketoiminnasta joulukuusta 2024 alkaen. Sitä ennen hän toimi Investors Housen palveluliiketoimintaan kuuluvan tytäryhtiö Infonian johtajana. Akselinilla on pitkä työkokemus Suomen kiinteistöliiketoiminnassa johto- ja asiantuntijarooleissa”, hallituksen puheenjohtajaksi siirtynyt Roininen totesi nimitystiedotteessa huhtikuussa.

”Näissä kaikissa on ollut oikeastaan yhteinen piirre kehityspolkuna, että minun roolina on ollut liiketoiminnan kehittäminen, uuden hankkiminen ja kasvun ja kannattavuuden kehittäminen”, uusi toimitusjohtaja luonnehti aiempia työtehtäviään viime torstaina Helsingissä.

Viimeiset 20 vuotta hän on ollut yrittäjänä tai sijoittajana sitoutunut kulloiseenkin työnantajaansa – niin myös Investors Housessa.

Vaikuttaa turvalliselta nimitykseltä

Kuten Investors Housen strategia ja sen toimeenpano on ollut hallittua ja riskiä karttavaa, niin sellaiselta vaikuttaa tuore nimityskin. Akselinilla on pitkä kokemus kotimaan kiinteistö- ja energiasektoreilta useissa yrityksissä johtajana ja yrittäjänä.

Hän on tehnyt yhteistyötä aiemman johdon kanssa jo kuusi vuotta ja toiminut konsernin palveluliiketoiminnan johdossa vuodesta 2024.

On kiintoisaa ja omistajan edun mukaista, että Akselin kasvatti omistustaan Investors Housessa huhtikuun alussa 2026. Hän osti yhtiönsä kautta 120 000 Investors Housen osaketta Roinisen ja hallituksen edellisen puheenjohtajan Tapani Rautiaisen yhtiöiltä markkinahintaan noin puolella miljoonalla eurolla.

Akselinin omistus Investors Housessa kuusinkertaistui 2,5 prosenttiin osakekannasta. Näin toimitusjohtajalla on selkeä omistuksellinen kannuste kasvattaa omistaja-arvoa riskit tiedostaen. Yhtiön isoimpina omistajina jatkavat Rautiainen ja Roininen yhtiöineen. Akselin on tuoreella omistajalistalla nyt viides.

Investors House on keskittänyt liiketoimintansa kiinteistöliiketoimintaan ja kiinteistövarallisuuden hoitoon. Kuva: Investors House, osavuosiesitys 7.5.2026

Jakautuminen peruttiin – rahastoyhtiö myytiin

Investors Housessa on tapahtunut paljon viime kuukausina. Yhtiö fokusoivansa toimintaa ja myyvänsä rahastoyhtiön. Samassa tiedotteessa viime kesästä asti suunniteltu Investors Housen jakautuminen kahdeksi listayhtiöksi peruttiin.

”Investors Housen hallitus on tarkastellut yhtiön strategista suuntaa ja tehnyt kaksi päätöstä.

Ensiksi, Investors House ei jatka mahdollisen osittaisjakautumisen valmistelua. Toiseksi, yhtiö luopuu kaupalla Investors House Rahastot Oy:stä ja näin fokusoi konsernin liiketoimintaa.

Investors Housen hallitus on tutkinut mahdollisen osittaisjakautumisen etuja ja haittoja. Arvioinnin perusteella hallitus on päätynyt olla jatkamatta sen valmistelua tässä yhteydessä. Yhtiön hallitus katsoo, että jakautumisen hyödyt olisivat vallitsevassa tilanteessa jäämässä aikaisemmin arvioitua epävarmemmiksi.”

Rahastoyhtiön kauppa toteutui huhtikuussa ja sen tulosvaikutus on neutraali. Kuitenkin vuositasolla rahastoyhtiöstä luopuminen parantaa Investors Housen tulosta 0,15 miljoonaa euroa.

”Kyllä me nähtiin myös kiinteistövarallisuuden hoito ja kiinteistösijoitustoiminta selkeästi synergisinä ja toisiaan tukevina”, Akselin kommentoi tulosjulkistuksessa jakautumiseen peruuntumiseen johtaneita syitä.

Tulospakitus on todennäköisesti väliaikaista

Investors Housen liikevaihdon lasku 1,2 miljoonalla eurolla tammi-maaliskuussa 2026 on pääosin seurausta siitä, kun yhtiö myi Apitare Oy:n viime kesänä. Apitare omisti ja vuokrasi 17 600 neliön tiloja Jyväskylässä ja teki noin 3,7 miljoonan euron nettotuottoa. Myynnin seurauksena konsernista poistui viime kesän jälkeen noin 0,9 miljoonan euron kvartaalikohtainen liikevaihto.

Kiinteistöt-segmentissä, jota Apitare edusti, Investors Housen liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 1,1 miljoonaa euroa vuoden takaisesta.

Raportoitu tulos laski ensimmäisellä kvartaalilla 0,6 miljoonaa euroa. Tulos oli -0,2 miljoonaa euroa, ja siinä kertaluonteisten erien, kiinteistöverojen ja toteutuneiden kauppojen yhteisvaikutus on -0,3 miljoonaa euroa. Koko vuoden kiinteistöverot kirjataan ensimmäiselle neljännekselle.

On huomattava, että Apitaren vuokrausliiketoiminnan tulosvaikutus oli viime vuoden tammi-kesäkuussa arviolta yli miljoona euroa, ennen myyntivoittoja.

Investors Housen tulospohja on kunnossa, vaikka ensimmäisen kvartaalin tulos painui useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta tappiolle. Omavaraisuusaste on hyvätasoinen 53 prosenttia. Kuva: Investors House, osavuosikatsaus 7.5.2026

Nettotuotto taulukossa tarkoittaa kiinteistöjen ylläpitokuluilla vähennettyä tulosta ennen arvonmuutoksia ja liiketoiminnan yleiskuluja.

Akselin kertoo, että yhtiö myi alkuvuonna 2026 joitakin huoneistoja ja niistä aiheutui pieniä tappioita. Yksittäiset asunnot eivät kuulu yhtiön strategiaan.

Kiinteistöt-segmentin liiketulos kokonaisuutena oli voitolla mutta Palvelut-segmentin lievästi tappiolla.

Kohonneet lämmityskulut haastoivat Kiinteistöt-segmentin alkuvuoden tulosta. Palvelut-segmentin tulokseen vaikuttavat osittain onnistumispalkkiot, joiden määrä vaihtelee kvartaaleittain. Kuva: Investors House, osavuosikatsaus 7.5.2026

Akselinin mukaan vuoden 2025 viimeisen neljänneksen tulos 0,4 miljoonaa euroa kuvastaa paremmin tulevien kvartaalien tulospotentiaalia. Näin ollen on oletettavaa, että tammi-maaliskuun tulospakitus oli väliaikaista. Toki arvonmuutokset voivat vaikuttaa kiinteistösijoitusyhtiöiden tuloksiin suuntaan tai toiseen.

Investors Housen tulokseen vaikuttaa lähikvartaaleina useampi tekijä positiivisesti. Näitä ovat mainittu rahastoyhtiön myynti sekä hallinnon keventyminen. Akselin siirtyi toimitusjohtajaksi talon sisältä ja jatkaa yhä myös Infonian johdossa.

Investors House tulee siirtämään palveluliiketoiminnan Espoon toiminnot pääkonttorin yhteyteen Pasilan Triplaan, jolloin säästetään kiinteistökuluissa. Palveluliiketoiminta tarkoittaa käytännössä vuokraustoimintaa ja manageerausta, myyntitoimeksiantoja, arviointeja sekä taloushallinnon palveluita. Lähes puolet segmentin liikevaihdosta tulee kiinteistä palvelusopimuksista.

Muuta liikevaihtoa ovat esimerkiksi onnistumispalkkiot vuokraus-, myynti- ja asiantuntijatoimeksiannoista. Näitä oli ensimmäisellä kvartaalilla tavallista vähemmän ja lisäksi Palveluiden tulosta painoivat kertaerät.

Kiinteistöliiketoiminta tarkoittaa omien kiinteistöjen vuokraustoimintaa ja kehittämistä. Molemmissa liiketoiminnoissa tulospohja on kunnossa. Tulosohjeistus 2026 on laskeva, koska viime vuoden tulosta nosti Apitare-järjestely.

Akselin katsoo näitä maisemia osan viikosta Helsingin konttorilta, tuskin kuitenkaan niin paljon etelän suuntaan kuin maakuntiin. Osan viikosta hän työskentelee Jyväskylän toimistolla, jossa Investors Housella on viiden hengen tiimi. Kuva: Henri Elo

Sijoittaja ja tulevaisuus

Investors House on nyt eittämättä erinäköinen yhtiö kuin vielä muutama kuukausi sitten.

Peruspalikat liiketoiminnassa ovat ennallaan, ellei viime kesän Apitare-myyntiä huomioida. Investors House oli mukana kyseisessä hankkeessa onnistuneesti vuosina 2021-2025.

Akselin pyrkii Roinisen tavoin kasvattamaan molempia segmenttejä eli sekä Palveluja että Kiinteistöjä. Oman pääoman tuoton tavoitteena on yhä vaativa 10 prosenttia.

”Yhtiö pyrkii pitkällä tähtäimellä tuottamaan 10 prosentin vuotuisen tuoton omalle pääomalle. Se on tarkoitus tänäkin vuonna saada aikaiseksi. Katsotaan millä keinoilla”, toimitusjohtaja toteaa.

Akselin luonnehtii vuotta 2026 rakennemuutoksen vuodeksi ja vuotta 2027 kasvun vuodeksi. Vaikutusten on tarkoitus näkyä täysimääräisesti vuonna 2028.

Uudella johdolla on jo kokemusta toiminnan tehostamisesta konsernin palveluliiketoiminnassa.

Näkisin hyvin mahdollisena, että yhtiö katsoo myös yritysjärjestelymahdollisuuksia. Tähän viittaavat sekä aiemman johdon että nykyjohdon kommentit.

Tätä varten yhtiöllä on osakeantivaltuutus mittaluokaltaan melko isoihin, kymmenien miljoonien eurojen järjestelyihin. Kirjoitimme palveluliiketoiminnan konsolidaationäkymistä helmikuun analyysissa.

Omalla taseella yhtiöllä on omavaraisuusasteen puitteissa 4-5 miljoonan euron investointikapasiteetti, lainaosuus mukaan lukien. Maaliskuun lopussa omavaraisuusaste oli kahdeksan prosenttiyksikköä yli tavoitetason. Oma pääoma oli 20,2 miljoonaa ja taseen loppusumma 38,2 miljoonaa euroa.

Osingoksi yhtiökokous päätti huhtikuussa 0,37 euroa per osake. Se tarkoittaa 2,36 miljoonaa euroa ja siitä puolet maksettiin huhtikuussa.

Näkisin, että yhtiö pyrkii kasvattamaan strategian mukaisesti osakekohtaista osinkoa myös jatkossa ja on myös siksi tarkka investoinneissaan.

Markkinatilanne ja investointinäkymät

”Sanoisin, että todennäköisemmin me kehittäisimme olemassa olevia kiinteistöjä. Vaikea nähdä sitä, että potentiaali löytyisi uudishankkeista”, Akselin vastaa kysymykseen kiinteistökehittämisen painopistealueista.

Johdon mukaan tuottoja pystytään saamaan nopeatempoisella vuokralaiskannan kehittämisellä ja kiinteistön rakenteellisella kehittämisellä.

Potentiaalia investointeihin yhtiö näkee esimerkiksi keskisuurten kaupunkien toimistokohteissa, jotka eivät vaadi mittavia ajanmukaistamisinvestointeja, mutta joissa on kehitysmahdollisuuksia. Tällaisia kaupunkeja voivat olla esimerkiksi Tampere, Jyväskylä tai Oulu.

Uusi johto katsoo investointikohteita tiukan seulan läpi kuten edellinenkin. Pelkkä hyvä kassavirta ei riitä.

”Markkina on kääntynyt maltillisen nousuun. Geopoliittinen tilanne vaikuttaa koko ajan. Transaktiomarkkinassa on kasvua aika vahvasti”, Akselin toteaa markkinatilanteesta.

”Jos katsotaan vajaakäyttöä liiketilojen osalta, tilanne on kohtuullisen hyväkin, että monessa kaupungissa on jopa pulaa liiketilasta.”

Asuntomarkkina laahaa perässä muusta markkinasta poiketen. Käänteeseen voi mennä johdon mukaan 1-2 vuotta.

Johtamismalli

Jukka Akselin pyrkii johtajana osallistamaan ihmisiä mahdollisimman paljon. Hän haluaa jakaa tietoa ja koota tiimin, jossa yhteistyö korostuu. Johtoryhmässä on tällä hetkellä toimitusjohtajan lisäksi ainoastaan talousjohtaja Harri Valo. Organisaation koko on kaikkiaan noin 20 henkeä, joista karkeasti 15 pääkaupunkiseudulla, viisi Jyväskylässä ja yksi Tampereella.

Vaikka toimintaa tehostetaan, se ei tarkoita rekrytointien loppumista. Akselin nimitti 23.4.2026 KTM Janne Toikan OVV-asuntovuokrausketjun johtoon, kun aiempi vetäjä Marko Kaarto siirtyi pois konsernin palveluksesta. Toikka hoitaa myös konsernin vuokraus- ja myyntitoimeksiantoja pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

Akselin kertoo, että perehdytys, roolijako ja yhteistyö hallituksen puheenjohtajan kanssa on sujunut hyvin. Roininen on aina puhelimen päässä, kun Akselinilla on asiaa. Isot päätökset viedään hallituksen työpöydälle, mutta operatiivinen vetovastuu on vaihtunut.

Kirjoittaja omistaa Investors Housen osakkeita.

IR-seuranta on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.