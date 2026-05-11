Iran torjui Washingtonin ydinvaatimukset – Hormuzinsalmi pysyy sijoittajan tutkassa

Iran on torjunut Washingtonin esittelemän 14 kohdan rauhansuunnitelman. Sen mukaan Teheranin tulisi keskeyttää uraanin rikastaminen vähintään 12 vuodeksi ja luovuttaa noin 440 kiloa 60-prosenttisesti rikastettua uraania.
Iranin uraanivarasto on rikastettu 60 prosenttiin, kun ydinaseen valmistus edellyttää noin 90 prosentin tasoa. Loppumatka olisi teknisesti nopea, ja juuri tämä tekee varastosta neuvottelujen vaikeimman kysymyksen.
Vastineeksi Yhdysvallat olisi purkanut pakotteita asteittain, vapauttanut miljardien arvosta jäädytettyjä iranilaisvaroja sekä lopettanut Iranin satamien merisaarron.
Teheran tarjosi omaa pakettiaan. Iran haluaa pysyvän rauhan koko alueella, myös Libanonissa, sekä taatun kauppamerenkulun Hormuzin salmen läpi. Ydinkysymyksen se haluaa lykätä myöhempään vaiheeseen, mihin Washington ei ole suostunut.
Pikaista ratkaisua ei ole näkyvissä, ja energiamarkkinat ovat huomanneet sen.
Hormuzin salmi pitää öljymarkkinat varpaillaan
Hormuzin salmen kautta kulkee suuri osa maailman raakaöljystä. Mikä tahansa välikohtaus alueella tuntuu nopeasti hinnoissa.
Perjantaina yhdysvaltalaisen merivoimien hävittäjä lamautti kaksi Iranin lipun alla purjehtinutta öljytankkeria, jotka olivat yrittäneet murtaa amerikkalaisten merisaarron.
Iranin vallankumouskaartin vastaus tuli nopeasti. Kaarti uhkasi iskeä yhdysvaltalaiskohteisiin eri puolilla Lähi-itää, mikäli sen tankkereita ammutaan jatkossa.
Trumpin julistama tulitauko on muodollisesti yhä voimassa, mutta käytännössä sitä on koeteltu toistuvasti niin Hormuzin välikohtauksissa kuin Israelin ja Hizbollahin tulituksissa Libanonin rajalla.
Pakotteiden purku helpottaisi öljyn tarjontaa virallisilla markkinoilla. Aseellinen yhteenotto kääntäisi tilanteen päinvastaiseksi, sillä jo pelkkä uhka Hormuzin sulkemisesta riittää nostamaan riskilisän hetkessä.
Öljymarkkinoilla diplomatian rytmi on noussut päivittäiseksi hinnan ajuriksi.
Diplomatian aikaikkuna kapenee
Qatar on jälleen tutussa välittäjän roolissa. Pääministeri sheikki Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani poistui Miamista sunnuntaina tavattuaan varapresidentti JD Vancen, ulkoministeri Marco Rubion sekä Trumpin erityislähettilään Steve Witkoffin.
Energiaministeri Chris Wright otti puheenvuoron CBS:n Face the Nation -ohjelmassa. Hänen mukaansa sopu Iranin ydinohjelmasta voi syntyä viikkojen sisällä, mutta sitä ei välttämättä saavuteta neuvotteluteitse.
Lausahdus oli tarkasti harkittu. Sotilaallinen vaihtoehto pysyy Washingtonille käytettävissä riippumatta siitä, mitä neuvotteluhuoneessa keskustellaan.
Reilu viikko aiemmin Trump torjui Iranin oman 14 kohdan ehdotuksen, joka olisi lopettanut sodan 30 päivässä ja siirtänyt ydinkysymyksen myöhempään. Iran vaati kaikkien pakotteiden purkamista, yhdysvaltalaisjoukkojen vetäytymistä alueelta sekä sotakorvauksia. Washington torjui paketin sellaisenaan.
Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi valitsi uhmakkaan linjan. Hän syytti sosiaalisessa mediassa Yhdysvaltoja siitä, että aina diplomaattisen ratkaisun ollessa pöydällä Washington valitsee sotilaallisen seikkailun.
Käytännön mittari löytyy Hormuzin salmesta. Sieltä lähtee ennemmin tai myöhemmin uusi iranilaistankkeri kohti merisaartoa.
Voit kommentoida ilman käyttäjätiliä kirjoittamalla nimesi ja sähköpostiosoitteesi alla olevaan lomakkeeseen. Halutessasi voit myös kirjautua sisään tai rekisteröityä palveluun, jolloin kommenttisi tallentuvat omaan käyttäjäprofiiliisi ja kommentointi helpottuu jatkossa.