Moderna saa nostetta tutkimustuloksista ja hantaviruksesta

Moderna on yhdysvaltalainen, vuonna 2010 perustettu bioteknologiayhtiö, joka tunnetaan ennen kaikkea koronarokotteestaan Spikevaxista. Se oli yksi ensimmäisistä mRNA-teknologialla tuotetuista rokotteista, jotka saivat hätäkäyttöluvan koronapandemian aikana vuonna 2020, ja teki yhtiöstä lähes yhdessä yössä globaalin nimen.

Pandemia-aikana Moderna oli yksi maailman puhutuimpia pörssiyhtiöitä, ja sen liikevaihto kasvoi miljardiluokkaan käytännössä yhden tuotteen voimin. Sittemmin yhtiö on pyrkinyt hajauttamaan liiketoimintaansa muihin mRNA-pohjaisiin rokotteisiin ja syöpähoitoihin, kun koronarokotteen kysyntä on normalisoitunut.

Modernan osake nousi Nasdaq-pörssissä lähes 12 prosenttia perjantaina. Taustalla oli New England Journal of Medicinessä julkaistu päätulos, jonka mukaan yhtiön mRNA-pohjainen influenssarokotekandidaatti voitti perinteisen vertailuvalmisteen iäkkäillä aikuisilla.

Vertaisarvioidun lehden julkaisu antaa tuloksille toisenlaista painoarvoa kuin yhtiön oma tulospäivän tiedote.

Kandidaatti tunnetaan nimellä mRNA-1010. Kolmannen vaiheen tutkimus oli kooltaan poikkeuksellinen, sillä mukana oli yli 40 700 aikuista 301 tutkimuskeskuksessa 11 maassa influenssakaudella 2024–2025.

Suhteellinen rokoteteho eli rVE oli 26,6 prosenttia verrattuna lisensoituun perusannosrokotteeseen, kun mukana olivat 50 vuotta täyttäneet aikuiset. Termi viittaa siihen, kuinka paljon paremmin uusi rokote estää tartuntoja kuin verrokkivalmiste.

Sääntelyhakemukset ovat parhaillaan käsittelyssä Yhdysvalloissa, Euroopassa, Kanadassa ja Australiassa. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA on asettanut päätöspäiväkseen 5. elokuuta 2026.

Modernan teknologinen ydin on mRNA, jolla soluille välitetään ohjeita tuottaa immuunivasteen synnyttäviä proteiineja. Koronarokote teki yhtiön tunnetuksi, mutta pandemian huipputulosten jälkeen tuotekirjoa on laajennettu hengitystieinfektioihin, syöpähoitoihin ja muihin rokotekandidaatteihin.

Myyntiluvan saatuaan mRNA-1010 olisi yhtiön toinen kaupallinen hengitystiepatogeenirokote koronan ohella. Ensimmäinen oli RS-virusrokote mResvia.

Hantavirus toi ralliin lisäpotkua

Kurssin nousua siivitti myös sijoittajien uudelleen herännyt kiinnostus Modernan hantavirustutkimusta kohtaan. Eteläkorealaisen Korea Universityn rokoteinnovaatiokeskus ja yhtiö ovat kehittäneet mRNA-pohjaista hantavirusrokotetta yhdessä syyskuusta 2023 lähtien Modernan mRNA Access -ohjelman puitteissa.

Tutkimusryhmä raportoi helmikuussa 2025, että koe-erät estivät hantavirusinfektion hiirillä. Tieto välittyi alun perin Seoul Economic Dailyn kautta.

Modernan liikevaihdon ja osakekurssinkehitys vuosina 2016-2026(e). Vuoden 2026 liikevaihto on konsensusennuste. Yhtiön liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuosina 2021-2022 koronapandemian vuoksi.

Aihe palasi laajempaan tietoisuuteen tällä viikolla, kun risteilyalus MV Hondiusilla puhjennut hantavirusepidemia keräsi otsikoita. WHO ilmoitti 4. toukokuuta kahdeksasta tartuntatapauksesta, joista kolme oli vahvistettu ja viisi epäilty. Kuolleita oli kolme. Aluksen 147 hengen joukosta sairastuneita oli huomattava osuus.

Alus lähti 1. huhtikuuta Argentiinan Ushuaiasta ja on parhaillaan matkalla Espanjan Kanariansaarille.

Yhtiön oma tiedote vaikeni hantavirustutkimuksesta, vaikka markkinaspekulaatio rakentui juuri sen ympärille. Reaktio kertoo enemmän sijoittajien janosta löytää korona-ajan jälkeisiä kasvuajureita kuin Modernan strategisen viestinnän painotuksista.

Analyytikoiden viesti oli toki varovainen. Hantavirusrokotekandidaatti on yhä prekliinisessä vaiheessa, eli ihmiskokeita ei ole vielä tehty. Korea Universityn tutkimusryhmän mukaan ihmistutkimukset ovat seisoneet yli vuoden, sillä kliinistä laatua olevan materiaalin valmistamiseen tarvittaisiin 10–20 miljardia wonia rahoitusta.

Ennustusmarkkinat hinnoittelivat tilanteen viileästi. Niiden mukaan todennäköisyys, ettei hantavirusrokotetta hyväksytä vuoden 2026 aikana, on 87,5 prosenttia. Globaalisti kolmannen vaiheen kandidaatteja ei toistaiseksi ole yhtään.

Alkuvuoden tunnusluvut ylittivät odotukset reilusti

Modernan kurssi oli ehtinyt nousta pandemiapohjista jo ennen perjantain rallia. Osake noteerattiin 6. toukokuuta noin 48,54 dollarin tasolla.

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 389 miljoonaa dollaria. Vertailukaudella eli tammi-maaliskuussa 2025 liikevaihtoa kertyi 108 miljoonaa dollaria, joten kasvua oli 281 miljoonaa dollaria eli noin 260 prosenttia.

Liikevaihto ylitti analyytikoiden konsensusodotuksen selvästi. Konsensus odotti noin 228 miljoonan dollarin liikevaihtoa, joten yhtiö ylitti konsensuksen yli 70 prosentilla.

Kasvun takana oli kansainvälinen koronarokoteliiketoiminta. Ulkomaisten markkinoiden osuus liikevaihdosta oli noin 80 prosenttia eli 311 miljoonaa dollaria, kun kotimaan myynti jäi 78 miljoonaan. Toimituksia siivittivät pitkät kumppanuussopimukset valtioiden kanssa, ensimmäistä kertaa myös Britannian kanssa.

Kvartaalin tulos painui silti syvälle pakkasen puolelle. GAAP-standardin mukainen nettotappio oli 1,3 miljardia dollaria, mistä noin 0,9 miljardia oli kertaluonteinen oikeudenkäyntikulu Arbutus Biopharman ja Genevant Sciencesin kanssa solmitusta sovittelusta. Riita liittyi koronarokotteessa käytettyyn lipidinanopartikkeliteknologiaan.

Influenssarokote on Modernan lähikuukausien tärkein tunnistettava ajuri. FDA:n elokuinen ratkaisu voi siirtää yhtiön kaupallisen painopisteen koronarokotetta selvästi pidemmälle.