Strategy upposi 12,5 miljardin tappioon – osti silti bitcoineja yli 11 miljardilla

Strategyn hallituksen puheenjohtaja Michael Saylor.

Bitcoin treasury-yhtiö Strategy julkisti tiistaina ensimmäisen vuosineljänneksensä tulosluvut. Nettotappio paisui 12,5 miljardiin dollariin, kun vuotta aiemmin luku oli tappiollinen 4,2 miljardia.

Osakekohtainen tappio oli laimennettuna 38,3 dollaria, kun se oli vuosi sitten tappiollinen 16,5 dollaria.

Pääosa tappiosta selittyy bitcoinin kurssilaskulla. Yhtiö joutui kirjaamaan digitaalisten omaisuuserien realisoitumattomaksi tappioksi 14,5 miljardia dollaria. Käypä arvo -kirjanpitomalli pakottaa kirjaamaan kurssimuutokset suoraan tuloslaskelmaan.

Bitcoineja yhtiöllä oli toukokuun kolmantena päivänä yli 818 000. Hankintahinta on 61,8 miljardia ja markkina-arvo 64,1 miljardia dollaria. Keskimääräiseksi ostohinnaksi tulee noin 75 537 dollaria yhdeltä bitcoinilta.

Bitcoinin markkinahinta oli toukokuun ensimmäisenä päivänä 78 374 dollaria. Ostohinnan ja markkinakurssin marginaali on kaventunut reiluun kahteen miljardiin dollariin. Tällä hetkellä kryptovaluutta noteerataan lähes 81 000 dollariin vaihtokurssiin.

Tappiot eivät hidastaneet ostoja. Strategy keräsi pääomamarkkinoilta kuluvana vuonna 11,7 miljardia dollaria, ja bitcoin-omistus kasvoi 22 prosenttia vuoden alusta.

Niin sanotut ATM-osakeannit toivat tammi-maaliskuussa 7,4 miljardia ja huhtikuussa lisäksi 4,3 miljardia.

Ohjelmistoliiketoiminta, josta yhtiö aikanaan aloitti, on jäänyt sivuosaan. Liikevaihto oli neljänneksellä 124 miljoonaa dollaria, kasvua 12 prosenttia. Bruttokate kapeni 67 prosenttiin edellisvuoden 69,4 prosentista.

Strategy perustaja ja nykyinen hallituksen puheenjohtaja Michael Saylor käänsi analytiikkayhtiön suunnan vuonna 2020, kun se alkoi sijoittaa kassavarojaan ja velkarahoitusta bitcoiniin.

Nykyään yhtiö markkinoi itseään ensimmäisenä bitcoin-treasuryn ympärille rakennettuna pörssiyhtiönä.

Etuoikeutetut osakkeet veivät pääosan

Bitcoinin laskumarkkinassa yhtiön ostoja on rahoittanut yhä enemmän niin sanottu Digital Credit -tuoteperhe. Sen lippulaiva on STRC-niminen etuoikeutettu osake, jolla on tämän vuoden aikana kerätty 5,6 miljardia dollaria.

Kasvu viime vuoteen verrattuna on lähes 190 prosenttia.

”STRC on osoittanut vahvaa kysyntää, korkeaa likviditeettiä ja matalaa volatiliteettia”, toimitusjohtaja Phong Le kommentoi tiedotteessa.

Päivittäinen vaihto on noussut 375 miljoonaan dollariin samalla, kun volatiliteetti on painunut kolmeen prosenttiin. Tämä keskellä bitcoinin laskumarkkinaa.

Saylorin mukaan STRC on yhdeksässä kuukaudessa kasvanut 8,5 miljardin markkina-arvoon ja on nyt suurin etuoikeutettu osake markkina-arvolla mitattuna.

”Erottamalla bitcoinin tuotto ja muotoilemalla hintavakautta olemme tuottaneet luottoinstrumentin, jonka Sharpen suhdeluku on 2,53”, hän totesi tiedotteessa. Sharpen luku kuvaa tuoton ja riskin suhdetta. Yli kahden lukemia pidetään perinteisellä mittapuulla harvinaisina. Korkea Sharpen luku kertoo, että sijoituskohde on tuottanut hyvin suhteessa sen ottamaan riskiin.

STRC-omistuksia on Strategyn mukaan päätynyt yritysten kassoihin yhteensä 150 miljoonan dollarin edestä. Joukossa ovat muun muassa Prevalon, Strive ja Anchorage.

DeFi-protokollat ovat ahmineet osaketta toiset 270 miljoonaa dollaria. Nimeltä mainitaan Apyx ja Saturn. Konservatiiviseksi profiloidulle etuoikeutetulle osakkeelle yhdistelmä on epätavallinen.

Yhtiö on viemässä osakkeenomistajien äänestykseen ehdotusta osingonmaksun tihentämisestä kahdesti kuussa. Perusteena ovat parempi likviditeetti ja hintavakaus.

Velkapinon kasvu painottuu etuoikeutettuihin osakkeisiin

Talousjohtaja Andrew Kang korosti tiedotteessa yhtiön onnistumista osinkojen maksussa. ”Olemme nyt täyttäneet maksuvelvoitteemme ajallaan ja täysimääräisesti 23 perättäisellä jakokerralla, yhteensä yli 693 miljoonalla dollarilla vuoden 2025 alun jälkeen”, Kang sanoi.

Käteisvarat olivat maaliskuun lopussa 2,2 miljardia dollaria. Vuodenvaihteessa luku oli 2,3 miljardia. Lasku on maltillinen.

Etuoikeutettujen osakkeiden kanta on samalla paisunut yli 13,5 miljardiin dollariin Saylorin antamien lukujen mukaan.

BTC Yield -mittari, jolla yhtiö kuvaa bitcoinin määrän kehitystä laimennettua osaketta kohti, oli 9,4 prosenttia vuoden alusta. Tunnusluku ovat Strategyn oma, ja sen laskentamenetelmää muutettiin tämän vuoden alussa.

Strategy ilmoittaa, ettei sillä ole kertynyttä jaettavaa voittoa Yhdysvaltain liittovaltion verotuksen näkökulmasta. Sellaista ei myöskään odoteta syntyvän nähtävissä olevassa tulevaisuudessa. Osinkojen ennakoidaan tämän vuoksi saavan verovapaan pääoman palautuksen kohtelun.

Vipu bitcoinille houkuttelee yhä

Strategy on profiloitunut sijoituskohteena, joka tarjoaa pörssimaailmaan vipuvoimaista altistusta bitcoinille. Spot-bitcoin-ETF-rahastojen tulo Yhdysvaltoihin tammikuussa 2024 vei yhtiöltä monopolin, mutta ei sijoittajia.

Moni institutionaalinen sijoittaja oli jo ehtinyt asemoitua MSTR-osakkeeseen.

ETF-kilpailu on pakottanut Strategyn rakentamaan uusia tuotteita. Etuoikeutettujen osakkeiden myynti on osoittautunut tavaksi rahoittaa bitcoin-ostoja ilman, että kantaosakkeenomistajien osuus laimentuu suoraan.

Le viittasi tiedotteessa myös perinteisen rahoituksen tuloon markkinoille.

”Näemme jatkuvasti, kuinka perinteinen rahoitus ja suuret pankit, kuten Morgan Stanley, Goldman Sachs ja Citi, ilmoittavat bitcoin-ETF-rahastojen, kaupankäynnin, säilytyksen ja luotonannon palveluista”, hän totesi.

Strategyn malli on noususuhdanteessa toiminut lähes itseään ruokkivana koneena. Bitcoinin nousu nostaa osakekurssia, mikä mahdollistaa edullisen pääoman keräämisen. Pääoma kanavoituu uusiin bitcoin-ostoihin. Karhumarkkinassa kierre kääntyy päinvastaiseksi.