Konecranesin kilpailija lähtee jättifuusioon teollisuuden nostureissa

Kuva: Konecranes Oyj.

Etenkin silta- ja satamanostureistaan tunnetun Konecranesin johto ja omistajat voivat yhä kiittää yhtiön perustajan ja pääarkkitehdin, vuorineuvos Stig Gustavsonin pelisilmää yritysostoissa.

Gustavson luotsasi monien mutkien kautta lähes kymmenessä vuodessa maaliin suuren yrityskaupan, jossa Konecranes osti saksalaisen Demagin satamien ja teollisuuden nosturit yhdysvaltalaiselta konepajalta Terexiltä.

Gustavsonin yritysostot tukevat yhä Konecranesia nykyisissä mittavissa yritysjärjestelyissä Atlantin takana.

Yhdysvaltain teollisuuden nostureiden ykkönen Columbus McKinnon on puolestaan vienyt maaliin noin 2,7 miljardin dollarin yrityskaupan, lähes kymmenen vuotta Gustavsonin operaatioiden jälkeen.

Columbus McKinnon julkisti jo yli vuosi sitten ostavansa suurilta pääomasijoittajilta teollisuuden nostureiden ja nostoteknologian yhtiön Kito Crosbyn, joka teki silloin noin miljardin dollarin liikevaihtoa.

Erikkila siirtyy fuusion mukana

Jättifuusio yltää myös Suomeen. Japanilaisen Kiton aiempi yritysosto, suomalainen Erikkilan Masalan nosturitehdas, siirtyy Columbus McKinnonin omistukseen.

Pörssitiedote kalliista yritysostosta romahdutti yli vuosi sitten Columbus McKinnonin osakekurssin, koska sijoittajat pitivät ostohintaa liian kalliina.

Columbus McKinnon on aiemmin ostanut Konecranesilta saksalaisen Stahlin nosturitehtaat, jotka suomalaisyhtiö joutui kilpailusyistä myymään Demagin satamien ja teollisuuden nostureiden oston jälkeen.

Demag pyöritti tehtaitaan sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa ennen yhtiön myyntiä yhdysvaltalaiselle Terexille. Myös Konecranes operoi omilla nosturitehtaillaan Yhdysvalloissa.

Konecranesin osakekurssi putosi jyrkästi alkuvuoden osavuosijulkistuksen jälkeen, mutta otti loppuviikosta jälleen nostetta alleen.

Columbus McKinnonin ja Konecranesin osakkeiden kurssikehitys viimeisen viiden vuoden ajalta.

Osakekurssia painoi ehkä eniten teollisuuslaitteiden liikevoitto, joka jäi vain hieman yli kolmen prosentin suhteessa 280,2 miljoonan euron liikevaihtoon.

Columbus McKinnon julkisti yhtiön kolmannen kvartaalin lukunsa helmikuussa. Liikevaihtoa kertyi 258,7 miljoonaa dollaria eli 230 miljoonaa euroa, ja siitä irtosi yli kuuden prosentin liikevoitto. Kannattavuus oli siten noin kaksinkertainen Konecranesiin verrattuna.

Yli puolet Pohjois-Amerikasta

Columbus McKinnon hankki kolmannella vuosineljänneksellään noin 60 prosenttia liikevaihdostaan Pohjois-Amerikasta ja loput 30 prosenttia lähinnä Euroopasta. Yhtiön johto nosti esiin myönteistä kehitystä etenkin Yhdysvaltain teollisuuden nosturitilauksissa.

Konecranes ei julkista eri sektoreiden, kuten teollisuuden nostureiden, liikevaihdon jakaumaa markkina-alueittain tai maanosittain.

Nosturivalmistajien osakekurssit ovat viime viikkoina pysyneet enemmän tai vähemmän heiluriliikkeessä.

Columbus McKinnonin osakekurssi on pomppinut ylös ja alas New Yorkin pörssissä paljolti samaa rataa kuin Konecranes Helsingin pörssissä.

Suuret sijoittajat odottavat Columbus McKinnonin fuusion tuloksia osingoissa ja osakekurssissa.

Miljardi lisää liikevaihtoa

Konecranes on jo ennen Demagin nosturikauppaa vallannut globaalisti myyntiään teollisuuden nostureissa yritysostoin paljon rivakampaan tahtiin kuin Columbus McKinnon.

Yhdysvaltalaisyhtiö loikkaa Kito Crosbyn fuusiolla kertaheitolla jättiapajille teollisuuden nostolaitteissa Atlantin takana ja Euroopassa, jossa Kito Crosby omistaa jo ennestään tehtaita ja laajan myyntiorganisaation.

Kito Crosbyn osto juoksuttaa noin miljardia dollaria lisää liikevaihtoa Columbus McKinnonille, minkä voi päätellä yhtiön pörssitiedotteista.

New Yorkin pörssissä noteerattu Columbus McKinnon nousee fuusion ansiosta jopa globaaliksi ykköseksi noin kahden miljardin dollarin eli 1,71 miljardin euron pro forma -liikevaihdollaan teollisuuden nostureissa ja alan teknologiassa.

Konecranesin liikevaihto teollisuuden laitteissa oli puolestaan noin 1,27 miljardia euroa vuoden 2025 tilikaudella.

Nettisivuilta ei pysty suoraan rakentamaan kuvaa siitä, kuinka monessa nosturimallissa Konecranes, Columbus McKinnon ja Kito Crosby kilpailevat eniten.

Puolen miljardin euron etumatka

Joidenkin markkina-arvioiden mukaan Columbus McKinnon ottaa noin 200–300 miljoonan euron etumatkan liikevaihdossa teollisuuden laitteissa Konecranesiin verrattuna.

Arvioita voi pitää veteen piirrettynä viivana. Erilaisia teollisuuden nosturimalleja löytyy satoja, jopa tuhansia, eri yhtiöiltä.

Konecranes ja Columbus McKinnon pystyivät kummatkin vahvistamaan tilauskertymiään alkuvuodesta.

Columbus McKinnon ei julkista erikseen liikevaihtoaan huolloissa, jotka ilmeisesti vahvistuvat fuusion myötä. Yhtiö ei myöskään valmista suuria nostureita teollisuudelle eikä satamien nostureita kuten Konecranes.

Konecranes valmistaa teollisuuden nostureita muun muassa Hämeenlinnan tehtaallaan ja entisellä Demagin tehtaalla Saksassa. Yhtiön syömähampaana voi pitää huoltoja, minkä voi myös lukea Gustavsonin ansioksi Konecranesin pidemmän historian valossa.

Yhtiöt korostavat digitalisaatiota, jossa Konecranes tuskin jää jälkeen kilpailijoistaan.