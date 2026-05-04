Warren Buffett: Pörssi muistuttaa yhä enemmän kasinoa

Berkshire Hathawayn käteisvarojen arvo on ennätyksellinen, mutta Warren Buffett ei näe, mihin sitä kannattaisi nyt purkaa.

Sijoituslegenda Warren Buffett istui Berkshire Hathawayn yhtiökokouksessa lauantaina yleisön puolella. Aiemmin näin ei ollut käynyt hänen 60 vuoden toimitusjohtajan uransa aikana kertaakaan. Lavalla esiintyi seuraaja Greg Abel, mutta lounastauolla CNBC:n Becky Quick sai konkarin haastateltavakseen Omahan CHI Health Centerissä.

Berkshiren kassa kasvoi tammi-maaliskuussa 6,5 prosenttia. Vuosineljänneksen lopussa kassassa oli yli 397 miljardia dollaria. Rautatieliiketoiminnan käteisvaroja ja erääntyviä valtionlainoja vaille luku oli 380 miljardia.

Vertailu vuodenvaihteeseen kertoo yksinkertaisen tarinan: ostokohteita ei ole löytynyt.

”Tämä ei ole meille ihanteellinen ympäristö pääoman käyttämiseen”, Buffett sanoi suoraan.

Berkshirellä on hänen mukaansa oikeat omistusrakenteet ja pätevä johto, eikä ostotahtia tarvitse selitellä kenellekään. Yhtiö valitsee kohteensa silloin kun valitsee.

Markkinoita määrittää Buffettin mielestä pelihimo, jollaista ei ole nähty. ”Ihmiset eivät ole koskaan olleet näin pelimäisessä tunnelmassa.”

Hän kuvasi nykymarkkinaa katedraaliksi, jonka kylkeen on rakennettu kasino. Ihmiset kulkevat näiden välillä, ja kasinopuoli on viime aikoina vetänyt yleisöä ennätystahdilla.

Tylyimmät sanat säästyivät niin sanotuille zero-day-optioille eli johdannaisille, jotka erääntyvät samana päivänä kun ne ostetaan. Buffettin sanavalinta oli yksiselitteinen: kyse ei ole sijoittamisesta eikä edes spekuloinnista vaan uhkapelistä.

Käteiskassaa ei pureta hinnalla millä hyvänsä

Kysymys parhaasta ostohetkestä sai konkarilta tutun vastauksen. Otollinen aika tulee silloin, kun ”kukaan muu ei vastaa puhelimeen”. Ilmaisu viittaa pörssipaniikin hetkiin, jolloin myyjät ovat valmiita luopumaan omaisuudestaan ennennäkemättömän edullisesti.

Tuollaista hetkeä ei nyt näy. Osakkeiden hinnat ovat Buffettin mielestä liian korkeita, joten Berkshire pysyy paikoillaan.

Yksi poikkeus löytyy. Yhtiö käynnisti omien osakkeiden takaisinostot maaliskuun neljäntenä päivänä, mikä viestii siitä, että oma osake kelpaa edelleen ostokohteeksi paremmin kuin valtaosa pörssin tarjonnasta.

Haastatteluun mahtui myös harvinainen myönnytys. ”Ymmärrän nykyään pienempää osaa liiketoiminnoista kuin kymmenen vuotta sitten”, Buffett sanoi. Uusia toimialoja hän ei oman ilmoituksensa mukaan ole edes vaivautunut viime vuosina opettelemaan.

Lausuma on poikkeuksellinen sijoittajalta, jonka maine perustuu juuri omaan osaamispiiriin. Salkkurakenteesta on toki voinut päätellä saman jo aiemmin. Berkshire pysyttäytyy kapealla ydinalueella eikä lähde muotien perään.

Salkun rakennetta avasi haastattelujen yhteydessä nimenomaan Abel. Hän kuvasi Berkshiren osakeomistusten ”ydinneliköksi” Applen, American Expressin, Moody’sin ja Coca-Colan. Niiden rinnalla painavat omistukset japanilaisissa kauppahuoneissa sekä isot positiot Bank of America -pankissa, Chevronissa ja Alphabetissa.

Alphabetin osakkeita Berkshire osti viime vuoden kolmannella neljänneksellä noin neljällä miljardilla dollarilla.

Apple, Cook ja sukupolvenvaihdoksen sietämätön keveys

Buffett antoi haastattelussa erityishuomion Applen väistyvälle toimitusjohtajalle Tim Cookille. Hän pyysi Cookia kumartamaan yleisölle ja muistutti, millaisiin saappaisiin tämä aikanaan astui.

”Millaista olisi astua Steve Jobsin saappaisiin ja vielä ylittää hänen saavutuksensa? Se on yksi amerikkalaisen liikkeenjohdon ihmeistä”, Buffett luonnehti. Apple ilmoitti tällä viikolla, että Cookia seuraa yhtiön laitteistoyksikön johtaja John Ternus.

Berkshire elää itse vastaavaa vaihetta. Vuosi sitten samalla lavalla Buffett ilmoitti yllättäen siirtyvänsä syrjään ja luovuttavansa toimitusjohtajan tehtävät Abelille. Kuluvan kokouksen teemaksi oli valittu ”The Legacy Continues”, perintö jatkuu.

Buffett antoi seuraajalleen täydet pisteet. Abel tekee hänen mukaansa kaikkea, mitä Buffett itse teki, ja vieläpä paremmin. Sanat painavat yhtiössä, jonka kulttuuri on rakennettu yhden miehen ympärille.

Tunnelmissa näkyi silti särö. CHI Health Centerin lähes 19 000 paikkaisesta katsomosta täyttyi vain reilu puolet. Oheismyymälöiden jonot olivat aiempia lyhyempiä. Buffettin vetovoima on ollut osa tapahtuman vetonaulaa, ja Abelin täytyy ansaita oma osuutensa siitä.

Yllättävät uhat tulevat aina sieltä, mistä ei katsota

Tekoälyn uudet uhat saivat haastattelussa oman osuutensa. Yhtiökokouksen avauksessa lavalle ilmestyi syväväärennös eli deepfake-versio Buffettista. Hahmo kysyi Abelilta, miksi sijoittajan kannattaa pitää Berkshiren osaketta. Abelin vastaus pyöri 397 miljardin käteisvarojen ja siihen liittyvän liikkumavaran ympärillä.

Konkari itse oli huolissaan. Pahin skenaario olisi hänestä se, että joku onnistuu uskottavasti esiintymään istuvana presidenttinä. Buffett muistutti Orson Wellesin radiokuunnelmasta ”War of the Worlds”, jonka väärin tulkitseminen aiheutti aikoinaan paniikkia.

Viesti sijoittajalle oli yksinkertainen. Pahimmat pudotukset tulevat aina sieltä, mistä niitä ei osata odottaa. Esimerkiksi hän nosti vuoden 1914 Sarajevon ja arkkiherttuan murhan. Asiat, joita lehdissä veivataan, eivät yleensä toteudu. Iskun antavat ne, joista ei puhuta.

Käteisasema palvelee juuri tätä. Lyhyellä aikavälillä se ei tuota mainittavaa, mutta antaa yhtiölle kyvyn liikkua silloin kun muut ovat lukossa. Omistajalla on oikeus kysyä, kuinka kauan kassan päällä kannattaa istua, kun pörssi-indeksit pyyhkivät yhä uusia huippuja.

Buffett vastasi tähän epäsuorasti vetoamalla 60 vuoden uraansa. Todella mehukkaita sijoitusmahdollisuuksia on hänen mukaansa osunut kohdalle ehkä viisi. Lopuilla matkaa on kannattanut pysyä omissa osaamiskärjissään ja jättää muiden ehdotukset omaan arvoonsa, oli niiden joukossa kuinka monta järkevää tahansa.

Berkshire-sijoittajan kysymys vuoden 2026 keväällä on aiempaa kiinnostavampi. Yhtiön sotakassa kasvaa, mutta sen ydinhahmo siirtyy taustalle.