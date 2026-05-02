USA:n talous on uhkista huolimatta edelleen vahva

Teollisuuden ostopäällikköindeksin huhtikuun lukema oli 52,7, kun neutraali lukema on 50 pistettä. Maaliskuussa ostopäällikköjen lukema oli 52,7.

Teollisuuden huhtikuun barometrin osa-alueista uudet tilaukset nousivat lukemaan 54,1, kun maaliskuun lukema oli 53,5. Teollisuuden hintakomponentti nousi huhtikuussa 84,6 pisteeseen, missä oli vahvaa nousua maaliskuun 78,3 pisteestä.

Teollisuuden huhtikuun heikko lukema (46,4 pistettä) oli työllisyydessä, kun lukema maaliskuussa oli 48,7 pistettä.

Kuluneella viikolla Magnificent seven eli mahtiseitsikon yhtiöistä peräti viisi yhtiötä raportoivat hyvistä vuosineljännestuloksista. Nämä yhtiöt olivat Amazon, Alphabet (Google), Microsoft, Meta ja Apple.

Alphabetin ja Amazonin tulokset ylittivät reilusti analyytikoiden ennusteet. Applen ja Metan tulokset olivat hyviä, mutta niiden tulokset ylittivät odotukset niukemmin. Teslan tulos raportoitiin jo 22.4. ja myös Tesla ylitti analyytikoiden tulosennusteen selvästi. Mahtiseitsikon suurimman yhtiön, Nvidian tulos julkaistaan vasta toukokuun 20.päivänä.

Kuluneella viikolla Nvidean markkina-arvo ylitti jälleen 5 000 miljardin dollarin rajan, mutta hyvän osavuosikatsauksen julkaisseen Alphabetin markkina-arvo oli vappupäivän iltana jo 4 650 miljardia dollaria. Näiden kahden suurmiian S&P 500-indeksiyhtiön yhteenlaskettu markkina-arvo on jo lähes 10 000 miljardia eli noin 15 prosenttia koko S&P 500-indeksin markkina-arvosta. Kolmantena tulee Apple, jonka markkina-arvo oli vappupäivänä 4 130 miljardia dollaria.

Huhtikuun viimeisen päivän osakekursseilla laskettuna S&P 500-indeksin markkina-arvo yhteensä oli 64 500 miljardia dollaria, josta kahden suurimman sektorin (informaatioteknologia 35 prosenttia ja kommunikaatioteknologia 11 prosenttia) yhteenlaskettu paino indeksistä lähestyy 50 prosentin rajaa.

Kuinka moni sijoittaja tietää tai haluaa laittaa osakesijoituksistaan puolet kahden sektorin kourallisen yhtiöiden osakkeisiin? Kuka vielä väittää, että Helsingin pörssi on liian keskittynyt?

Analyytikot nostivat viikolla S&P 500-indeksiyhtiöiden koko vuoden 2026 tuloskasvuennusteen huhtikuun alussa olleesta +19 prosentista jo noin 22,6 prosentin kasvuun. Tulosennusteiden nosto johtuu mahtiseitsikon odotuksia paremmista tuloksista sekä myös öljy-yhtiöiden kovasta tuloskasvusta.

Yhdysvaltalaisen raakaöljyn WTI-noteeraus on noussut vuoden alusta 93,7 prosenttia ja bensiinin marginaalit ovat myös nousseet merkittävästi.

Käsitykset USA:n inflaatiosta vaihtelevat voimakkaasti, ja presidentti Donald Trump neuvonantajineen uskoo inflaation laskevan nopeasti tuottavuuden kasvun johdosta. Tekoälyn käyttöönotto nostaa tuottavuutta. Markkinoiden odotus on inflaation kiihtyminen lähikuukausina 4-5 prosentin välille nykyisestä noin 3 prosentin tasosta.

Nähtäväksi jää, onko inflaatio vain tilapäinen (transitory) ilmiö, mitä väitettiin jo vuosina 2021-2022 energiakriisin aikana?