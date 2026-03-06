Ekonomisti: USA:n työllisyysraportti karu pettymys

Yhdysvaltojen maatalouden ulkopuoliset työpaikat supistuivat helmikuussa täysin yllättäen peräti 92 000:lla, kun ekonomistien konsensus odotti 55 000 uutta työpaikkaa.

Yllätyksen suuruutta alleviivasi se, että uutistoimisto Bloombergin ekonomistikyselyssä vain yksi vastaaja 75:stä odotti negatiivista lukemaa ja toteuma alitti pessimistisimmänkin ennusteen 83 000:lla.

Erityisen ongelmallista oli se, ettei millekään talouden sektorille syntynyt merkittävää määrää uusia työpaikkoja ja heikkous oli laaja-alaista. Aiemmin työllisyyskehitystä kannatelleet opetus ja terveydenhuolto sekä vapaa-ajanpalvelut jopa vähensivät työvoimaa.

”Työllisyysraportti oli kiistatta iso pettymys ennen kaikkea työllisyyskehityksen kannalta. On kuitenkin syytä huomata, että raporttiin vaikutti paljon tilapäisiä tekijöitä muun muassa helmikuulle osuneet talvimyrskyt jarruttivat palkkausaktiviteettia ja terveydenhuoltoyhtiö Kaiser Permanenten lakko heikensi työllisyyttä noin 31 000:lla”, OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen toteaa.

Hännikäisen mukaan koskaan ei kannata tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä yksittäisen raportin perusteella, mutta helmikuun työllisyystilastot haastavat vallitsevaa odotusta työmarkkinoiden vähittäisestä tasaantumisesta.

Työmarkkinakuvaan liittyy kuitenkin paljon kysymysmerkkejä ja kattavampi kuva tilanteesta on saatavissa vasta seuraavien raporttien yhteydessä, kun tilapäiset tekijät poistuvat.

Hännikäisen mukaan tuore työmarkkinaraportti ei muuttanut lyhyen aikavälin Fed-näkymää, sillä keskuspankin huomio on nyt Lähi-idän tapahtumissa ja samalla energiamarkkinoiden inflaatiovaikutuksissa.

”Näkemyksemme mukaan epävarmuuden lisääntyminen antaa Fedille lisäperusteita jatkaa tarkkailulinjalla ja odotamme keskuspankin pitävän ohjauskorkonsa maaliskuun kokouksessa ennallaan 3,50-3,75 prosentin vaihteluvälissä.”

Työmarkkinoiden heikkeneminen kuitenkin vihjaa ekonomistin mukaan siihen, että geopolitiikkatilanteen rauhoittuessa Fed on edelleen kallellaan lisäkoronlaskujen suuntaan.

”Rahapolitiikan pidemmän aikavälin ennustettavuus on kuitenkin heikkoa”, Hännikäinen muistuttaa.