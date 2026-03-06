Liikkuvuusavustus on rahanarvoinen etu

Suomessa välimatkat ovat pitkiä ja työkin saattaa löytyä satojen kilometrien päästä. Monelle pitkä matka voi olla kynnyskysymys uuden työn vastaanottamisessa, mutta liikkuvuusavustus on etuus, jota moni ei huomaa hakea.

Liikkuvuusavustus on työttömyyskassan ja Kelan maksama rahallinen työttömyysetuus, jolla korvataan pitkiin työmatkoihin tai työn takia tapahtuvaan muuttoon liittyviä kustannuksia, kun työtön ottaa vastaan kaukana sijaitsevan työn tai työhön liittyvän koulutuksen.

Etuuden tarkoitus on madaltaa kynnystä hyväksyä työpaikka nykyistä asuinpaikkaa selvästi kauempaa ja siten parantaa alueellista työvoiman liikkuvuutta.

Avoin työttömyyskassa A-kassa kertoo tiedotteessaan, että kassasta haetaan jonkin verran liikkuvuusavustusta, mutta todennäköisesti etuuteen oikeutettuja voisi olla enemmänkin.

”Konkreettista apua kustannusten pienentämiseen voi työtön työnhakija saada liikkuvuusavustuksesta, jota voi saada, kun työmatka on riittävän pitkä tai muuttaa työn perässä”, kertoo Avoimen työttömyyskassan etuusjohtaja Päivi Äijälä.

Liikkuvuusavustus tuli voimaan vuoden 2018 alussa.​ Taustalla on työttömyysturvalain muutos, jonka yhteydessä etuus vakiintui nykyisen kaltaiseksi työmatka- ja muuttokuluja korvaavaksi rahalliseksi tueksi työttömille, jotka ottavat vastaan kauempana sijaitsevan työn tai siihen liittyvän koulutuksen.

Liikkuvuusavustus on noin 800 euroa kuukaudessa ja sitä voi saada jopa 45 työpäivälle.

Kyseessä on ihan merkittävä summa palkan lisäksi, Äijälä toteaa.

Avustusta voi saada, kun on saanut työttömyysetuutta juuri ennen työn tai siihen liittyvän koulutuksen alkua. Työsuhde tai koulutus liittyy työhön, joka kestää vähintään kaksi kuukautta. edestakainen työmatka kestää kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli 2 tuntia päivässä.

Työvoimaviranomaisen asettama karenssi, työssäolovelvoite tai päivärahan omavastuuaika eivät estä liikkuvuusavustuksen maksamista.

Miten työmatka-aika arvioidaan?

Työmatka-aikaan lasketaan mukaan myös kulkuvälineiden vaihdot ja odotusajat, mutta ei esimerkiksi lasten viemistä hoitopaikkaan. Aika arvioidaan nopeimman käytettävissä olevan kulkutavan mukaan.

Matka-aika lasketaan julkisen liikenteen mukaan, jos henkilö ei omista autoa tai automatkana, jos henkilö kulkee omalla autolla.

”Avustusta voi hakea myös silloin, jos muuttaa työn vuoksi. Edellytyksenä on, että edestakainen työmatkasi ennen muuttoa kestäisi kokoaikatyössä yli kolme tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli 2 tuntia päivässä”, muistuttaa Äijälä.

Liikkuvuusavustus ei katkea, vaikka henkilö muuttaisi myöhemmin lähemmäs työpaikkaa. Muutto katsotaan työn vuoksi tehdyksi, jos työsopimus on solmittu ennen muuttoa. Edellytyksenä on, että edestakainen työmatkasi ennen muuttoa kestäisi kokoaikatyössä yli 3 tuntia päivässä ja osa-aikatyössä yli 2 tuntia päivässä.

”Työn vastaanottamiseen jopa maan rajojen ulkopuolelta kannustaa se, että liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös ulkomailla sijaitsevaan työpaikkaan, jos ehdot täyttyvät”, kertoo Äijälä.

Kuinka paljon tukea voi saada?

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen, eli vuonna 2026 liikkuvuusavustus se on 37,21 euroa päivässä. Se tarkoittaa noin 800 euroa kuukaudessa ennen veroja.

Avustuksen kesto riippuu työsuhteen pituudesta.

Vähintään kahden kuukauden työssä avustus on enintään 30 päivältä 818,62–893,04 euroa. Vähintään kolmen kuukauden työssä avustus on enintään 45 päivältä 1 227,93–1 302,35 euroa ja vähintään neljän kuukauden työssä enintään 60 päivältä 1 637,24–1 674,45 euroa.

Avustusta maksetaan kokoaikatyössä avustusjakson aikana enintään viideltä päivältä viikossa työsuhteen alusta alkaen. Avustusjakson pituus lasketaan kalenteripäivinä, mutta avustusta maksetaan vain arkipäiviltä. Siksi maksettavien päivien määrä on pienempi.

Maksupäivien tarkka määrä vaihtelee sen mukaan, minä viikonpäivänä avustusjakso alkaa, miten viikonloput osuvat jaksoon. Tämän vuoksi esimerkiksi 45 päivän avustusjaksolla maksettavia päiviä on yleensä noin 33–35.

Osa-aikatyössä työaika on korkeintaan 80 prosenttia kokoaikatyön työajasta ja avustusta maksetaan tehdyiltä työpäiviltä.

Liikkuvuusavustuksessa ei ole omavastuuaikaa, vaan maksaminen alkaa heti työsuhteen alkaessa. Liikkuvuusavustus maksetaan maksukausittain jälkikäteen ja se on muiden etuuksien tapaan veronalaista tuloa.