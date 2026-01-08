Työttömyystuen ehdot kiristyvät – karenssin seuraukset aiempaa ankarammat

Lakimuutokset vaikuttavat Kelan ja työttömyyskassojen maksamiin työttömyystukiin sekä Kelan maksamaan toimeentulotukeen.

Karenssi tarkoittaa työttömyystuen menettämistä määräajaksi. Työllisyyspalvelut voi asettaa karenssin tai työssäolovelvoitteen työttömälle, jos tämä laiminlyö velvollisuutensa hakea työtä tai osallistua työvoimapalveluihin sovitusti. Tällainen laiminlyönti on esimerkiksi työllisyyspalveluiden kanssa sovitun ajan käyttämättä jättäminen.

Työllisyyspalvelut ei jatkossakaan aseta karenssia tai työssäolovelvoitetta, jos työttömällä on laiminlyöntiin hyväksyttävä syy.

Jatkossa työtön voi menettää työttömyystukensa jo yhdestä työnhaun tai työvoimapalveluihin osallistumisen laiminlyönnistä.

Lakimuutoksen jälkeen työllisyyspalvelut asettaa työttömälle seitsemän päivän karenssin, jos tämä laiminlyö työnhaun tai työvoimapalveluihin osallistumisen yhden kerran.

Toisesta laiminlyönnistä työllisyyspalvelut asettaa työttömälle kuuden viikon työssäolovelvoitteen.

Mitä tarkoittaa työssäolovelvoite?

Työssäolovelvoite tarkoittaa, että työtön saa työttömyystukea vasta, kun hän on täyttänyt työssäolovelvoitteen olemalla töissä tai osallistumalla työllistymistä edistävään palveluun vähintään kuuden viikon ajan.

Laiminlyöntien määrää tarkastellaan jatkossakin vuoden ajalta, ja tarkastelujakso alkaa ensimmäisestä laiminlyönnistä. Karenssien muutos tulee voimaan maaliskuun alussa tänä vuonna.

Tällä hetkellä ensimmäisestä laiminlyönnistä seuraa työttömälle muistutus. Toisesta laiminlyönnistä seuraa työttömälle seitsemän päivän karenssi, kolmannesta laiminlyönnistä 14 päivän karenssi ja neljännestä laiminlyönnistä 12 viikon työssäolovelvoite.

Karenssi saattaa pienentää toimeentulotukea

Jos työtön jää ilman työttömyystukea karenssin tai työssäolovelvoitteen vuoksi, hän voi hakea tarvittaessa esimerkiksi yleistä asumistukea tai toimeentulotukea.

Jatkossa Kela voi kuitenkin pienentää eli alentaa työttömältä toimeentulotuen perusosan määrää karenssin tai työssäolovelvoitteen vuoksi.

Esimerkiksi seitsemän päivän karenssin kohdalla toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa yhdeltä kuukaudelta 20 prosenttia. Jos perusosan alentamisen edellytykset täyttyvät pidempään kuin yhden kuukauden, perusosaa voidaan alentaa seuraavilta kuukausilta 40 prosenttia.

Toimeentulotuen perusosan alentamista koskeva muutos tulee voimaan helmikuun alussa.

Toimeentulotuen perusosa on laskennallinen summa arjen välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan, puhelinkuluihin, matkakustannuksiin ja vaatteisiin. Näiden perusmenojen lisäksi toimeentulotukea voi saada esimerkiksi vuokraan ja terveydenhuoltomenoihin.

Tällä hetkellä perusosan määrä on yksin asuvalla 587,34 euroa kuukaudessa. Jos perusosaa alennetaan esimerkiksi 40 prosenttia, yksin asuvan perusosan määrä on 352,40 euroa kuukaudessa.

”Ennen kuin Kela päättää perusosan alentamisesta, Kela kuulee asiakasta. Asiakkaalle varataan mahdollisuus antaa selvitys niistä syistä, joiden vuoksi alentamista ei tulisi tehdä. Perusosaa ei alenneta, jos alentaminen vaarantaisi asiakkaan välttämättömän toimeentulon tai jos alentaminen olisi muutoin kohtuutonta”, kertoo osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl Kelasta.

Työttömien sosiaaliturvaan ja palveluihin isoja muutoksia

Työttömien tukiin ja palveluihin tehdään parhaillaan suuria muutoksia. Vuoden 2025 alussa työttömien työnhakupalvelut siirtyivät valtiolta kunnille.

Tänä vuonna tulevat voimaan karenssien muutosten lisäksi työnhakijan palveluprosessin uudistus, kuntouttavan työtoiminnan uudistus, toimeentulotukilain kokonaisuudistus ja työttömien yleistuki.

­­”Muutokset lisäävät työtä Kelassa, työllisyyspalveluissa ja hyvinvointialueilla. Toimijoiden niukat resurssit ja kasvava työmäärä haastavat muutosten sujuvaa toimeenpanoa. Uudistusten onnistuminen vaatii viranomaisilta hyvää yhteistyötä”, Tomi Ståhl arvioi.

Karenssien ja toimeentulotuen muutokset ovat osa kokonaisuutta, jolla pääministeri Petteri Orpon hallitus uudistaa sosiaaliturvaa kannustavammaksi ja velvoittavammaksi. Uudistukset korostavat työttömän omaa vastuuta hakea aktiivisesti töitä ja osallistua työllistymistä tukeviin palveluihin.

Karenssien muutokset koskevat myös niitä työttömiä, jotka saavat tulevaisuudessa yleistukea työttömyyden perusteella.

