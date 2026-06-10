Wall Streetille vyöryy ennätysmäärä uusia osakkeita – kahden vuosikymmenen trendi katkeaa

Yhdysvaltain osakemarkkinoilla on käynnissä harvinainen rakenteellinen käänne. Yli kahden vuosikymmenen ajan markkinoilla liikkuvien osakkeiden määrä on supistunut, kun yhtiöiden omien osakkeiden takaisinostot ja pörssistä poistumiset ovat ylittäneet uusien osakkeiden liikkeeseenlaskut.

Nyt suunta on muuttumassa. Investointipankki Goldman Sachsin arvion mukaan osakkeiden nettotarjonta, eli uusien osakkeiden liikkeeseenlaskut vähennettynä takaisinostoilla ja pörssistä poistumisilla, jää Yhdysvalloissa tänä vuonna lähes nollaan.

Goldmanin ennusteen mukaan tarjonta kasvaa ensi vuonna edelleen ja voi kääntyä nettomääräisesti jopa positiiviseksi. Silloin raukeavat tämän vuoden listautumisten myyntirajoitukset, jotka estävät perustajia ja varhaisia sijoittajia myymästä osakkeitaan tyypillisesti puolen vuoden ajan listautumisesta.

Käänteen taustalla on kaksi voimaa. Tekoälyyn kytkeytyvät jättiyhtiöt SpaceX, OpenAI ja Anthropic ovat tulossa pörssiin, ja samaan aikaan jo listatut teknologiajätit rahoittavat valtavia tekoälyinvestointejaan myymällä uusia osakkeita takaisinostojen sijaan.

Näkyvin esimerkki on Elon Muskin raketti- ja tekoäly-yhtiö SpaceX, jonka listautumisannin hinnoittelu on määrä vahvistua torstaina ja kaupankäynnin alkaa Nasdaqissa perjantaina 12. kesäkuuta. Yhtiö myy noin 556 miljoonaa osaketta kiinteään 135 dollarin kappalehintaan, mikä tuottaa noin 75 miljardia dollaria ja antaa yhtiölle noin 1 750 miljardin dollarin arvostuksen. Lisäosakeoptio voi nostaa annin koon jopa 86 miljardiin dollariin.

Kyseessä on historian suurin listautumisanti, ja kysyntä on ollut vahvaa. Instituutiosijoittajien merkinnät ovat ylittäneet tarjolla olevien osakkeiden määrän moninkertaisesti.

SpaceX ei jää yksin. OpenAI valmistelee luottamuksellista listautumishakemusta lähiviikkoina, ja Anthropic harkitsee pörssitaivaltaan jopa lokakuussa. Molempien yksityiset arvostukset liikkuvat jo lähellä biljoonaa dollaria, sillä OpenAI keräsi maaliskuussa rahoitusta 852 miljardin dollarin arvostuksella ja Anthropic neuvottelee yli 900 miljardin dollarin kierroksesta.

Alphabet rikkoi ennätyksen

Listautumisia merkittävämpi muutos voi kuitenkin tapahtua jo pörssissä olevien yhtiöiden riveissä. Googlen emoyhtiö Alphabet hinnoitteli kesäkuun alussa yhteensä 84,75 miljardin dollarin osakeannin, joka on kaikkien aikojen suurin osakeanti millä tahansa toimialalla. Aiempi ennätys oli brasilialaisen Petrobrasin 70 miljardin dollarin anti vuodelta 2010.

Annin tuotot menevät tekoälyinfrastruktuuriin. Alphabet arvioi tämän vuoden investointiensa nousevan jopa 190 miljardiin dollariin, ja Warren Buffettin Berkshire Hathaway osallistui antiin kymmenen miljardin dollarin sijoituksella.

Yhdysvaltalaisanalyytikkojen mukaan anti tekee Alphabetista osakkeiden nettoliikkeeseenlaskijan ensimmäistä kertaa yli vuosikymmeneen. Vastaavanlaista jättiantia on väläytelty myös Metalle.

Listautumismarkkina käy muutenkin kuumana. Yhdysvalloissa on tänä vuonna listautunut jo 60 yhtiötä, jotka ovat keränneet lähes 40 miljardia dollaria, mikä on suurin alkuvuoden potti sitten vuoden 2021. Goldman Sachs odottaa koko vuoden listautumisten yltävän ennätykselliseen 225 miljardiin dollariin.

Sijoittajat raivaavat tilaa salkuistaan

Kasvava tarjonta on jo heiluttanut kursseja. Teknologiapainotteinen Nasdaq Composite painui viime viikon perjantaina yli neljä prosenttia, mikä oli indeksin huonoin päivä sitten kevään 2025, ja lasku on jatkunut alkuviikosta.

Magnificent seven -teknologiajättien yhteenlasketusta markkina-arvosta on sulanut yli biljoona dollaria sen jälkeen, kun SpaceX jätti listautumishakemuksensa. Markkinoilla yleinen tulkinta on, että sijoittajat myyvät vanhoja suosikkejaan rahoittaakseen merkintänsä uusissa anneissa.

Barclaysin globaalin tutkimuksen johtaja Ajay Rajadhyaksha kuvaa tilannetta perustavanlaatuiseksi muutokseksi. Hänen mukaansa edessä on aito testi sille, kuinka suuri osa viime vuosikymmenen kurssinoususta on selittynyt osakkeiden määrän supistumisella.

Kaikki eivät ole yhtä huolissaan. Deutsche Bankin makrotutkimuksen johtaja Jim Reid muistuttaa, että uusien osakkeiden määrä on yhä pieni suhteessa Yhdysvaltain osakemarkkinoiden kokonaisarvoon, ja tekoälysijoitusten kysyntä on poikkeuksellisen vahvaa.

Varovaisempaa näkemystä edustaa Richard Bernstein Advisorsin sijoitusjohtaja Richard Bernstein, jonka mukaan ennätysmäiset annit ovat klassinen kuplan merkki. Hän huomauttaa, että kolme suurta tekoälylistautumista ylittävät inflaatiokorjattunakin koko teknokuplan aikaisen antivolyymin vuosilta 1999–2000.

Kuinka suuri tuki on poistumassa, kun omien osakkeiden ostot vaihtuvat osakeanneiksi?

Poistuvan tuen suuruusluokka on laskettavissa. Arvosijoittaja Christopher Bloomstran hajotti Semper Augustuksen sijoittajakirjeessä S&P 500 -indeksin kokonaistuoton osatekijöihinsä vuosilta 2011–2021.

Hajotelman mukaan osakemäärän nettosupistuminen kontribuoi indeksin 16,6 prosentin vuosituottoon 0,7 prosenttiyksikköä vuodessa. Luku on yllättävän pieni suhteessa siihen, että bruttotakaisinostot olivat jaksolla useita prosentteja markkina-arvosta vuosittain. Erotus selittyy osakepalkkioiden ja antien laimentavalla vaikutuksella.

Suurimmilla teknologiayhtiöillä tuki oli moninkertainen. Bloomstranin laskelmassa osakemäärän supistuminen kontribuoi viiden megacap-teknoyhtiön tuottoon 2,6 prosenttiyksikköä vuodessa. Juuri nämä yhtiöt ovat nyt kääntymässä nettoliikkeeseenlaskijoiksi, Alphabet erityisesti.

Pieneltä kuulostava vuosikontribuutio on kumulatiivisesti merkittävä. Kymmenen vuoden aikana 0,7 prosenttiyksikköä vuodessa kasvattaa kokonaistuottoa yli seitsemän prosenttia, eikä komponentti ole nyt menossa nollaan vaan kääntymässä etumerkiltään.

Sijoittajan kannalta käänne tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että yksi tuottojen moottoreista sammuu. Kun osakemäärä ei enää supistu, osakekohtaisen tuloksen kasvu jää liiketoiminnan kasvun ja marginaalien varaan, ja samaan aikaan uudet osakkeet kilpailevat vanhojen kanssa samasta pääomasta.

Lyhyellä aikavälillä tämä voi näkyä hermostuneina jaksoina suurten antien ympärillä, kuten viime päivinä on jo nähty. Pidemmällä aikavälillä se nostaa rimaa sille, mistä osaketuotto jatkossa syntyy.