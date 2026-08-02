Tokmanni tekee mittavat alaskirjaukset – syynä Dollarstore

Tokmannin johto on arvioinut uudelleen Dollarstore-segmentin arvioitujen tulevien rahavirtojen ajoitusta ja tasoa.

Halpakauppakonserni Tokmanni Group kirjaa vuoden 2026 toisen neljänneksen tulokseensa 24 miljoonan euron liikearvon arvonalentumisen, joka kohdistuu Dollarstore-segmenttiin. Lisäksi yhtiö kirjaa 12 miljoonan euron Dollarstore-segmentin vaihto-omaisuuteen liittyvän alaskirjauksen.

Alaskirjaukset ovat mittavia kun ne suhteutetaan yhtiön tämän vuoden vertailukelpoisen liikevoiton 85–105 miljoonan euron ohjeistukseen.

Kummallakaan erällä ei ole kassavirtavaikutusta. Molemmat erät kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, joten niillä ei ole vaikutusta Tokmanni-konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Liikearvon arvonalentuminen perustuu Tokmanni-konsernin päivitettyyn arvonalentumistestaukseen, joka tehtiin Dollarstore-segmentin rahavirtaa tuottavalle yksikölle tammi−kesäkuun 2026 puolivuosikatsauksen valmistelun yhteydessä. Erillinen 12 miljoonan euron vaihto-omaisuuteen liittyvä alaskirjaus liittyy vaihto-omaisuuden rationalisointiin ja valikoimamuutoksiin, jotka ovat osa Dollarstore-konseptin uudistamista.

Tokmanni on jatkanut Dollarstore-segmentin valikoiman ja kaupallisen konseptin kehittämistä. Osana tätä kehitystyötä johto on arvioinut uudelleen Dollarstore-segmentin arvioitujen tulevien rahavirtojen ajoitusta ja tasoa.

Syyt alaskirjauksiin

Päivitetyn arvonalentumistestauksen perusteella Dollarstore-segmentin rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä todettiin sen kirjanpitoarvoa alhaisemmaksi. Tämän seurauksena kirjataan 24 miljoonan euron liikearvon arvonalentuminen.

Lisäksi Tokmanni-konserni kirjaa 12 miljoonan euron Dollarstore-segmentin vaihto-omaisuuteen liittyvän alaskirjauksen. Alaskirjaus liittyy valikoiman uudistamiseen, vaihto-omaisuuden laadun parantamiseen ja Dollarstore-segmentin kaupallisen suunnan selkeyttämiseen.

”Toteutamme määrätietoisia toimenpiteitä vahvistaaksemme Dollarstore-segmentin valikoimaa, vaihto-omaisuuden laatua, asiakaslupausta ja kannattavuutta. Liikearvon arvonalentuminen on kirjanpidollinen erä, jolla ei ole vaikutusta kassavirtaan. Arvonalentuminen liittyy päivitettyyn arvioomme Dollarstoren tuloskehityksen paranemisen aikataulusta. Vaihto-omaisuuden alaskirjaus liittyy kehitystoimenpiteisiimme, kuten valikoimamuutoksiin, vaihto-omaisuuden laadun parantamiseen ja kaupallisen konseptin selkeyttämiseen”, kertoo Tokmanni-konsernin toimitusjohtaja Sampo Päällysaho.

Päällysahon mukaan nämä erät eivät muuta yhtiön sitoutumista Dollarstore-segmentin kehittämiseen olennaisena osana Tokmanni-konsernia.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät eivät muuta Tokmanni-konsernin vuoden 2026 taloudellista ohjeistusta. Lisätietoja liikearvon arvonalentumisesta, vaihto-omaisuuteen liittyvästä alaskirjauksesta ja Dollarstore-segmentin taloudellisesta kehityksestä Tokmanni antaa puolivuosikatsauksessa, joka julkaistaan 7. elokuuta.

Dollarstore on ollut Tokmannin riippakivi

Dollarstore on ruotsalainen halpakauppaketju, jonka Tokmanni osti heinäkuussa 2023. Ketjulla oli tuolloin 130 myymälää Ruotsissa, keskusvarasto Örebrossa sekä kaksi Big Dollar -myymälää Tanskassa.

Kaupan perusteluna oli, että Tokmannista tulisi yksi Pohjoismaiden johtavista halpakauppayhtiöistä. Yhtiö arvioi tunnistettujen nettosynergioiden – mittakaavaedut hankinnassa, yhteinen valikoima ja omat merkit – olevan yli 15 miljoonaa euroa vuodessa ja toteutuvan täysimääräisesti 30 kuukaudessa.

Rahoitus kuitenkin nojasi velkaan: kauppa rahoitettiin kokonaan velalla, ja sen seurauksena nettovelan suhde käyttökatteeseen nousi ilman synergioita 3,6-kertaiseksi, yli yhtiön oman 3,2-kertaisen tavoitetason.

Ongelmat alkoivat näkyä pian. Tokmanni antoi vuonna 2024 tulosvaroituksen ja laski ohjeistustaan, ja kesällä 2025 tullut tulosvaroitus oli analyytikoiden odotuksia suurempi;

Dollarstore-segmentin poistuvan valikoiman loppuunmyynnit heikensivät osaltaan konsernin kannattavuutta. Koko vuoden 2025 tilinpäätöksessä Dollarstoren myynti kasvoi, mutta tulos jäi vaatimattomaksi, ja operatiivinen kehitystyö osana Tokmanni-konsernia aiheutti vuoden aikana merkittävästi lisäkustannuksia.

Alkuvuosi 2026 oli erityisen karu. Konsernin vertailukelpoinen liiketappio kasvoi 13,7 miljoonaan euroon, ja koko tulospudotus tuli Dollarstoren puolelta, kun Suomen Tokmanni-myymälöiden tulos parani.

Dollarstore-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto romahti 10,5 miljoonaa euroa pakkaselle, kun tappio vuotta aiemmin oli 7,8 miljoonaa – käytännössä koko konsernitappio syntyi Ruotsissa, ja osakkeen arvosta oli sulanut vuodessa 35 prosenttia.

Juurisyistä johto on ollut melko avoin: edellinen toimitusjohtaja Mika Rautiainen kuvasi Dollarstoren haasteita pääosin yhtiökohtaisiksi ja liittyviksi asiakasvirtoihin sekä konseptin houkuttelevuuteen. Korjausliikkeenä on kokeiltu pilottimyymälöitä, joissa valikoima on tavallista laajempi, ja uusi valikoima on tarkoitus viedä kaikkiin myymälöihin vuoden 2027 loppuun mennessä.