Hintakilpailu kiristyy ETF-säästämisessä: Interactive Brokers pudotti ostopalkkiot nollaan

Yhdysvaltalaisvälittäjä tarjoaa eurooppalaisille kuukausisäästäjille yli 500 iShares-rahastoa ilman kaupankäyntipalkkioita. Suomalaisvälittäjien valtiksi jää verotuksen vaivattomuus.

Arvopaperivälittäjä Interactive Brokers kertoi tiistaina avaavansa Euroopan talousalueen yksityissijoittajille pääsyn yli 500 BlackRockin hallinnoimaan iShares-ETF:ään ilman kaupankäyntipalkkioita.

Etu koskee vain välittäjän säännöllisen sijoittamisen palvelua, jossa ostot toistuvat automaattisesti valitulla summalla ja aikataululla. Valikoimassa on osake- ja korkorahastoja sekä teema- ja sektorirahastoja.

Mukaan pääsee kymmenellä eurolla. Kertaluonteisia kauppoja ilmoitus ei kata.

Suomalaissäästäjän silmin kyse on suorasta haasteesta Nordnetille, jonka ETF-kuukausisäästäminen on pitkään ollut kotimaisen markkinan tunnetuin tuote.

Nordnet ei peri kuukausisäästöostoista välityspalkkiota, mutta veloittaa sopimuksesta 2,50 euron palvelumaksun kuukaudessa. Pienin kuukausierä on 50 euroa. Interactive Brokers vie hinnan nollaan ja laskee aloituskynnyksen murto-osaan.

”Sijoittajien pitäisi pystyä rakentamaan hajautettu pitkän aikavälin salkku maksamatta siitä erikseen”, muotoilee Interactive Brokersin Irlannin-yhtiön toimitusjohtaja Kevin Keller tiedotteessa.

BlackRockin Manner-Euroopan digitaalisesta jakelusta vastaava Christian Bimueller näkee taustalla laajemman murroksen. Hänen mukaansa eurooppalaiset valitsevat ETF:t yksinkertaisuuden, hajautuksen ja matalien kulujen vuoksi, ja säännölliset ostot poistavat paineen ajoittaa markkinaa.

Kasvuluvut tukevat puhetta. BlackRockin People & Money 2025 -tutkimuksen mukaan ETF-omistus on kasvanut Euroopassa 19 prosentin vuosivauhtia vuodesta 2022, ja pörssinoteeratuista rahastoista on tullut maanosan kolmanneksi yleisin sijoituskohde.

Palkkioton ei tarkoita ilmaista

Pörssinoteeratun rahaston kulut rakentuvat kahdesta kerroksesta. Ensimmäinen on rahaston sisältä veloitettava juokseva kulu, alan kielellä TER eli total expense ratio.

Laajaa indeksiä seuraavissa ETF:issä juokseva kulu asettuu tyypillisesti 0,07 ja 0,30 prosentin välille vuodessa. Esimerkiksi suomalaissijoittajien suosima iShares Core MSCI World veloittaa 0,20 prosenttia. Aktiivisesti hoidetut osakerahastot perivät yleensä yhdestä kahteen prosenttia.

Toinen kerros syntyy kaupankäynnistä. Siihen kuuluvat välittäjän palkkio, osto- ja myyntihinnan erotus eli spread sekä mahdolliset valuutanvaihdon kustannukset.

Interactive Brokersin tarjous poistaa näistä vain välityspalkkion. Juoksevat kulut ja spread jäävät sijoittajan kannettaviksi, kuten kaikilla välittäjillä.

Tiedotteesta kannattaa lukea myös se, mitä siinä ei sanota. Kuluton valikoima rajautuu yksin BlackRockin tuotteisiin, mikä kertoo jakelukumppanuudesta enemmän kuin hyväntekeväisyydestä. ETF-rahastojen saatavuus vaihtelee asuinmaan mukaan.

Suunta on silti selvä. Kulukilpailu on painanut ETF:ien hallinnointipalkkioita vuosia, ja nyt sama kierre on siirtynyt välittäjien palkkioihin.

Suomalaisvälittäjän valtti on esitäytetty veroilmoitus

Kotimaisilla ja Suomeen vakiintuneilla pohjoismaisilla välittäjillä on kilpailussa yksi etu, jota hinnoittelu ei horjuta. Ne raportoivat asiakkaidensa kaupat suoraan Verohallinnolle.

Esimerkiksi Nordnet ilmoittaa luovutusvoitot ja -tappiot, osingot ennakonpidätyksineen sekä vuodenvaihteen kotimaiset omistukset. Tiedot ilmestyvät esitäytettyyn veroilmoitukseen valmiiksi laskettuina.

Ulkomainen välittäjä ei tätä tee. Interactive Brokersin asiakas ilmoittaa myyntivoittonsa, tappionsa ja osinkonsa verottajalle itse.

Käytännössä se tarkoittaa hankintahintojen seurantaa, valuuttakurssien muuntamista ja lomakkeiden täyttämistä OmaVerossa. Virheiden riski jää sijoittajan omalle vastuulle.

Kuukausisäästäjän arjessa ero on tosin pienempi kuin aktiivisella treidaajalla. Pelkät ostot eivät synnytä veroseuraamuksia, ja kasvuosuuksissa ilmoitettavaa kertyy vasta osuuksia myytäessä. Paperityö ei silti katoa, se vain odottaa.