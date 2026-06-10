Siruosakkeiden ryöpytys painoi Fear & Greed -indeksin vuoden pohjalukemiin

Yhdysvaltain osakemarkkinoiden tunnelma on viilennyt poikkeuksellisen nopeasti. uutistoimisto CNN:n ylläpitämä Fear & Greed -indeksi on tällä hetkellä lukemassa 33, joka kertoo pelosta. Edellisessä päätöksessä mittari näytti vielä lukemaa 40.

Indeksin muutos on ollut nopea. Viikko sitten indeksi oli ahneuden puolella lukemassa 56 ja kuukausi sitten arvossa 67. Kuukaudessa mittari on siis vajonnut ahneudesta pelkoon koko neutraalin keskivyöhykkeen ohi.

Pudotuksen ajoitus ei ole sattumaa. Perjantaina puolijohdeosakkeet syöksyivät, ja teknologiapainotteinen Nasdaq menetti yli neljä prosenttia. Kyseessä oli suurin päiväpudotus sitten kevään 2025 tullimyllerryksen.

Laukaisijaksi on arveltu Broadcomin pettymystä aiheuttanutta tekoälysirujen näkymää. Painetta lisäsi korkojen nousu, kun toukokuussa Yhdysvaltoihin syntyi 172 000 uutta työpaikkaa eli selvästi odotettua enemmän.

Taustalla kytee myös Iranin sota, joka on nostanut energian hintaa ja kiihdyttänyt inflaatiota.

Alkuviikko toi vain osittaisen helpotuksen. Sirusektori toipui maanantaina, mutta tiistaina nousu hyytyi ja indeksit kääntyivät jälleen laskuun, vaikka öljy halpeni. Presidentti Donald Trumpin kommentit Iran-sovun syntymisestä parissa kolmessa päivässä tukivat tunnelmaa vain hetken.

Historiallisesti nykylukema on matala muttei poikkeuksellinen. Indeksin keskiarvo vuodesta 2011 alkaen on noin 49, ja tänä vuonna mittari on liikkunut välillä 14–71. Syvempääkin pelkoa on siis nähty kuluvana vuonna.

Seitsemän mittarin yhdistelmä

Fear & Greed ei mittaa mielipiteitä vaan markkinadataa. Indeksi kokoaa yhteen seitsemän indikaattoria ja seuraa, kuinka paljon kukin poikkeaa omasta keskiarvostaan suhteessa tavanomaiseen vaihteluunsa.

Jokainen osatekijä saa saman painon. Lopputuloksena syntyy pisteluku nollasta sataan, jossa sata kuvaa maksimaalista ahneutta ja nolla suurinta pelkoa.

Tutuin osatekijä lienee markkinamomentum, jossa S&P 500 -indeksiä verrataan sen 125 päivän liukuvaan keskiarvoon. Kurssien leveyttä haarukoidaan kahdella mittarilla: toinen vertaa 52 viikon huippuja tehneiden osakkeiden määrää pohjia tehneisiin, toinen nousevien ja laskevien osakkeiden vaihtovolyymia.

Johdannaismarkkinoilta indeksi poimii put/call-suhteen ja volatiliteetti-indeksi VIX:n, joka mittaa S&P 500:n odotettua heiluntaa seuraavan 30 päivän aikana. Korkomarkkinoilta mukaan tulevat turvasatamakysyntä eli osakkeiden ja valtionlainojen 20 päivän tuottoero sekä roskalainojen korkoero suhteessa turvallisempiin lainoihin.

Tulkinta nojaa vastavirta-ajatteluun. Logiikan mukaan liiallinen pelko painaa kurssit alle käyvän arvon ja liiallinen ahneus nostaa ne sen yli. Kiinnostavimpia ovat siksi asteikon laidat.

Ennustevoimaa on, mutta vain äärilukemissa

Akateeminen näyttö indeksin hyödystä on kaksijakoinen. Hugh Farrellin ja Fergal O’Connorin kausaliteettitesteihin perustuva tutkimus havaitsi, että indeksin arvolla voi ennustaa tulevia tuottoja. Vaikutus oli vahva pidemmällä, varhaisemmalla tutkimusjaksolla, mutta tuoreemmalla jaksolla tulokset jäivät epävakuuttaviksi.

Tutkijat osoittivat myös, ettei ennustevoima selity pelkällä VIX-komponentilla. Indeksi tuo siis aidosti jotain lisää tunnetuimman pelkomittarin päälle.

Käytännön testit kertovat samaa. Vuosina 2011–2020 indeksillä oli kohtalaista ennustearvoa yhdestä kolmeen kuukauden horisontilla, erityisesti äärimmäisen pelon jaksojen jälkeen. Vuoden 2020 jälkeen signaali on heikentynyt, mihin on arveltu syyksi piensijoittajavetoisia rahavirtoja ja runsasta likviditeettiä.

Äärilukemat ovat harvinaisia. Alle 20:n tai yli 80:n arvoja on nähty vain noin viidestä kahdeksaan prosentissa kaupankäyntipäivistä vuodesta 2011 lähtien. Korkea ahneuslukema voi sitä paitsi jatkua pitkään ilman seurauksia, joten huippujen ajoittajana mittari on heikko.

Nykyinen lukema 33 ei historian valossa anna vahvaa ostosignaalia, sillä pelko ei ole vielä äärimmäistä. Tilanne voi tosin muuttua nopeasti: loppuviikon kuluttajahintadata kertoo, valuuko kallis raakaöljy laajemmin talouteen, ja Hormuzinsalmen kohtalo ratkaisee, mihin suuntaan sijoittajien hermot seuraavaksi liikkuvat.