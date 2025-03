Markkinoiden pelkokerroin painunut synkkiin lukemiin

Osakemarkkinoilla on viime päivinä nähty jyrkkä korjausliike alaspäin. Samalla markkinoiden tunnelmia painavat pelot kauppasodan yltymisestä. Myös geopoliittinen tilanne on edelleen vaikea Ukrainassa, Gazassa ja Punaisellamerellä.

”Sijoittajien keskuudessa voimistuu hiljalleen huoli siitä, että Yhdysvaltain talouskasvu saattaa horjua”, toteaa Nationwide Investment Management Groupin päämarkkinastrategi Mark Hackett blogissaan.

Atlantan keskuspankki ennusti 3. maaliskuuta kuluvan vuoden ensimmäiselle neljännekselle -2,8 prosentin negatiivista vuotuista Yhdysvaltojen talouden kasvuvauhtia.

” Yksi negatiivinen neljännes ei vielä tarkoita taantumaa (virallinen määritelmä on kaksi peräkkäistä neljännestä negatiivista vuotuista BKT:n kasvua), mutta tämä on jyrkkä pudotus vain muutama viikko sitten ennustetusta 4,0 prosentin optimistisesta kasvuvauhdista”, Hackett toteaa.

Lisäksi viime viikkoina julkaistut pettymyksiä tuottaneet talousluvut vahvistavat mahdollisen talouskasvun hidastumisen. Hackettin mukaan näitä ovat heikko palvelualojen ostopäällikköindeksi (PMI), vaisu vähittäismyynti ja asuntomarkkinoiden lasku.

”Lisäksi on huolia siitä, että analyytikot saattavat alentaa S&P 500 -indeksin osakekohtaisten tulosten ennusteita tullien ja kauppapoliittisten ongelmien vuoksi”, Hackett pelkää.

Fear & Greed -pelkokerroin hälyttää punaisella

Markkinoiden heikentyvät tunnelmat näkyvät myös suositussa pelkokertoimessa.

Uutistoimisto CNN:n ylläpitää markkinoiden tunnelmia mittaavaa Fear & Greed -indeksiä, joka kuvaa markkinoiden tunnelmia. Indeksin ääriarvot ovat ”äärimmäinen pelko” ja ”äärimmäinen ahneus”.

Fear & Greed -indeksi on tapa arvioida osakemarkkinoiden liikkeitä ja sitä, ovatko osakkeet oikeudenmukaisesti hinnoiteltuja. Teoria perustuu ajatukseen, että liiallinen pelko yleensä laskee osakekursseja, kun taas liiallinen ahneus vaikuttaa päinvastaisesti.

On silti kyseenalaista, voiko sijoittaja hyödyntää Fear & Greed -kerrointa tai mitään muutakaan markkinoiden tunnelmia kuvaavaa kerrointa tehokkaasti sijoitustenkohteiden ostojen ja myyntien ajoitukseen.

Fear & Greed -indeksi koostuu seitsemästä eri indikaattorista, jotka mittaavat osakemarkkinoiden käyttäytymisen eri osa-alueita. Näitä ovat markkinamomentum, osakekurssien vahvuus, osakekurssien laajuus, osto- ja myyntioptioiden suhde, roskalainojen kysyntä, markkinoiden volatiliteetti sekä turvasatamien kysyntä.

Fear and Greed Index Today pic.twitter.com/4sC4SQzy5a — Diamond Options💎 (@diamondoptions2) March 18, 2025

Indeksi seuraa, kuinka paljon nämä yksittäiset indikaattorit poikkeavat keskiarvoistaan verrattuna niiden tavanomaiseen vaihteluun. Jokainen indikaattori saa yhtä suuren painoarvon.

Fear & Greed -pelkokerroin voi saada pisteluvun väliltä 0 – 100. Mitä korkeampi lukema, sitä suurempi on sijoittajien riskinottohalu, vastaavasti alhainen lukema kertoo epävarmuudesta ja peloista markkinoilla.

Tällä hetkellä indeksi on äärimmäisen pelon tasolla sen pisteluvun ollessa 22. Vielä kuukausi sitten indeksin pisteluku oli neutraalilla 47 pisteen tasolla. Vuosi sitten pisteluku oli 70 eli tasolla ”ahneus”.

Tunnelmat ovat siis synkentyneet markkinoilla nopeasti.

Viisi osaindikaattoria äärimmäisen pelon tasolla

Seitsemästä indeksin komponentista viisi on tasolla ”äärimmäinen pelko”. Näitä ovat markkinamomentum, osakekurssien vahvuus, osakekurssien leveys, osto- ja myyntioptioiden suhde sekä turvasatamien kysyntä.

Tarkastellaan näitä viittä osaindikaattoria hieman tarkemmin.

Kun S&P 500 -indeksi on edellisten 125 kaupankäyntipäivän liukuvan keskiarvonsa yläpuolella, se on merkki positiivisesta momentumista. Mutta jos indeksi on tämän keskiarvon alapuolella – kuten nyt on tilanne – se osoittaa, että sijoittajat muuttuvat hermostuneiksi. Fear & Greed -indeksi käyttää hidastuvaa momentumia pelon merkkinä ja kasvavaa momentumia ahneuden merkkinä.

Osakekurssien vahvuus näyttää, kuinka moni New Yorkin pörssin osake on 52 viikon korkeimmalla tasollaan verrattuna niihin, jotka ovat 52 viikon pohjalukemissa. Kun korkeimmalla olevia osakkeita on selvästi enemmän kuin pohjalukemissa olevia, se on nousujohteinen merkki ja viittaa ahneuteen. Päinvastainen tilanne viittaa pelkoon, kuten nyt on tilanne.

Osakekurssien leveys kuvaa New Yorkin pössin osakkeiden nousseiden osakkeiden määrää tai kaupankäyntivolyymia verrattuna laskeneisiin osakkeisiin. Alhainen (tai jopa negatiivinen) lukema on laskusuuntainen merkki. Fear & Greed -indeksi käyttää laskevaa kaupankäyntivolyymia pelon merkkinä. Näin on tällä hetkellä.

Optiot ovat sopimuksia, jotka antavat sijoittajille oikeuden ostaa tai myydä osakkeita, indeksejä tai muita rahoitusinstrumentteja ennalta sovittuun hintaan ja ajankohtaan. Put-optio antaa oikeuden myydä, kun taas call-optio antaa oikeuden ostaa. Kun myyntioptioiden ja osto-optioiden suhde kasvaa, se on yleensä merkki siitä, että sijoittajat muuttuvat hermostuneemmiksi. Tämän hetken suhdeluku kertoo markkinoiden kovasta hermostuneisuudesta.

Osakkeet ovat riskialttiimpia kuin joukkovelkakirjat, mutta pitkällä aikavälillä osakkeisiin sijoittaminen tuottaa suuremman tuoton. Silti joukkovelkakirjat voivat lyhyillä ajanjaksoilla pärjätä osakkeita paremmin. Turvasatamakysyntä mittaa valtion joukkovelkakirjojen ja osakkeiden tuottoeroa viimeisten 20 kaupankäyntipäivän aikana.

Joukkovelkakirjat menestyvät paremmin silloin, kun sijoittajat ovat peloissaan. Fear & Greed -indeksi käyttää kasvavaa turvasatamakysyntää pelon merkkinä. Tällainen on tilanne tällä hetkellä, kun joukkovelkakirjojen tuotot ovat nousseet ja osakkeiden laskeneet.