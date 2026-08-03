Hakkerit veivät bitcoineja yli 100 miljoonalla dollarilla

Kanadalainen Coinkite julkaisi 30. heinäkuuta tiedotteen, joka mursi yhden kryptosijoittamisen perusoletuksista. Yhtiön valmistamat Coldcard-lompakot olivat arponeet asiakkaidensa salaiset avaimet väärin.

Seuraavien vuorokausien aikana vieraisiin osoitteisiin siirtyi neljässä aallossa yhteensä noin 1 755 bitcoinia, joiden arvo oli maanantaina noin 110 miljoonaa dollaria. Kohteena oli Galaxy Digitalin tutkimusyksikön Galaxy Researchin seurannan mukaan lähes 5 000 osoitetta.

Ensimmäinen isku kesti 25 minuuttia. Siinä ajassa noin 500 osoitteesta katosi 594 bitcoinia, tuolloisin hinnoin noin 38 miljoonaa dollaria.

Kylmälompakko on pieni laite, jota ei koskaan kytketä internetiin. Sen tehtävä on säilyttää bitcoinien salainen avain erillään verkosta, jotta kukaan ei pääse siihen käsiksi etänä. Coldcard on yksi tunnetuimmista kylmälompakkomerkeistä, ja kilpailijoita ovat muun muassa Ledger ja Trezor.

Koska kylmälompakoissa säilytys tapahtuu verkkoon kytkemättömissä laitteissa, niitä pidetään yksinä turvallisimmista tavoista säilyttää kryptovaluuttaa.

Avain on käytännössä 12 tai 24 sanan mittainen lista, jolla varat voi palauttaa mille tahansa laitteelle. Sanat pitää arpoa täysin sattumanvaraisesti, sillä muuten ne voi periaatteessa päätellä.

Juuri tässä Coldcard petti. Laite ei käyttänytkään siruunsa rakennettua arpojaa, vaan ohjelmiston vara-arpojaa, joka lähti liikkeelle sirun omasta sarjanumerosta ja laitteen kellosta.

Arvattavien vaihtoehtojen määrä romahti

Kunnollisessa lompakossa mahdollisia sanayhdistelmiä on niin paljon, ettei niiden läpikäyminen onnistu millään tietokoneella. Coldcardin vanhimmassa vaikuttaneessa mallissa vaihtoehtoja jäi arviolta tuhannen miljardin luokkaan, minkä tavallinen tietokone selvittää.

Maksupalveluyhtiö Blockin insinöörit kuvasivat selvityksessään, miten hyökkäys tehdään. Rikollinen tuottaa omalla koneellaan listan mahdollisista avaimista, laskee niitä vastaavat bitcoin-osoitteet ja tarkistaa julkisesta lohkoketjusta, missä osoitteissa on rahaa.

Uudemmissa malleissa arvaaminen on selvästi vaikeampaa, mutta niissäkin satunnaisuutta jäi alle luvatun tason. Näitä lompakoita ei ole toistaiseksi tyhjennetty.

Virhe päätyi ohjelmistoon maaliskuussa 2021 ja jäi huomaamatta yli viideksi vuodeksi. Kyse oli yhdestä väärin kirjoitetusta asetuksesta, joka ohjasi laitteen käyttämään varajärjestelmää oikean arpojan sijaan.

Coinkite on julkaissut korjatun ohjelmiston kaikille laitemalleilleen. Päivitys ei kuitenkaan korjaa jo luotua avainta, vaan omistajan on luotava päivitetyllä laitteella kokonaan uusi lompakko ja siirrettävä varat sinne.

Osa käyttäjistä selvisi omalla varovaisuudellaan. Laite antoi mahdollisuuden täydentää arvontaa itse heitetyillä nopilla, ja vähintään 50 heittoa tehneiden avaimet ovat yhtiön mukaan turvassa.

Nopeus ratkaisi, kun varoja siirrettiin turvaan

Galaxyn tutkimusjohtaja Alex Thorn kehotti maksamaan siirrosta poikkeuksellisen korkean siirtomaksun. Näin oma pelastussiirto ehtii verkkoon ennen hyökkääjän siirtoa samoista varoista.

Isku kohdistui lompakoihin, joiden avaaminen vaatii vain yhden avaimen. Useamman erillisen avaimen varaan rakennetut lompakot säästyivät.

Coinkite keskeytti laitetoimitukset ja tuhosi varastoissaan olleet laitteet, joissa oli viallinen ohjelmisto. Jo toimitetut asiakkaat kontaktoitiin suoraan.

Yksi tyhjennetyistä lompakoista kuului Jonathan Goodmanille, joka kertoi uutistoimisto Bloombergille tienneensä tilanteen heti näytön latauduttua. Hänen kolme lompakkoaan tyhjenivät seitsemässä minuutissa.

Goodman ei aio jatkossa sijoittaa bitcoiniin eikä käyttää kylmälompakoita. Kyberturvayhtiö Failsafen toimitusjohtaja Aneirin Flynn tiivisti opetuksen toteamalla, että tapaus paljastaa harhan kryptovarojen offline-turvasta.

$1.6 million dollars in Bitcoin was drained from my account on July 29th in the Cold Card wallet hack.



My Bitcoin was in cold storage. My keys were on a ColdCard device kept in a safety deposit box that had never been connected to the internet.



This part's nerdy, but here's… pic.twitter.com/Lf9kJv9Jo4 — Jonathan Goodman 🇨🇦 (@itscoachgoodman) August 1, 2026

Kilpailijat sanoutuivat irti tuntien sisällä

Ledger, Trezor, Tangem, Jade ja Bitkey ilmoittivat julkisesti, ettei vika koske niiden laitteita. Ledger vetosi turvasirunsa sertifioituun arpojaan.

Ilmoitukset nojaavat toistaiseksi yhtiöiden omiin aiempiin tarkastuksiin eivätkä tämän tapauksen laukaisemaan ulkopuoliseen selvitykseen. Toimialan uskottavuuden kannalta ratkaisevaa on se, avaavatko valmistajat vastaavalla tarkkuudella oman avaintuotantonsa.

Laitevalmistajien historiassa on ennestään vuotoja ja haavoittuvuuksia. Ledgerin asiakasrekisteri päätyi julkisuuteen vuonna 2020, ja joulukuussa 2023 yhtiön ohjelmistoon kohdistunut hyökkäys vei noin 484 000 dollaria.

Aiemmat tapaukset vaativat kuitenkin joko fyysistä pääsyä laitteeseen tai käyttäjän erehdyttämistä. Coldcardin vika iski hetkeen, jota omistaja ei voinut millään tavalla itse tarkistaa: siihen kun avain luotiin.

Vastaava epäonnistuminen nähtiin viimeksi vuoden 2023 Milk Sad -haavoittuvuudessa, jossa niin ikään heikko arvonta teki lompakoista laskettavia. Tuolloin tappiot jäivät murto-osaan nykyisistä.

Kurssi ei hätkähtänyt, pienomistajat hätkähtivät

Bitcoin noteerattiin maanantaina noin 62 600 dollarissa, ja viikko päättyi noin kahden prosentin laskuun. Vuoden takaisesta hinta on pudonnut noin 44 prosenttia, ja 52 viikon vaihteluväli ulottuu 57 800 dollarista 126 186 dollariin.

Heinäkuu oli sinänsä nousukuukausi noin seitsemän prosentin tuotollaan, kun lähtötaso oli kuukauden alun 21 kuukauden pohjalukema. Varkaus ei tätä kuvaa muuttanut.

Lompakkotasolla reaktio näkyi selvemmin. Analyysiyhtiö CryptoQuantin mukaan alle yhden bitcoinin suuruisia siirtoja tehtiin perjantaina 39 600 bitcoinin edestä, mikä on suurin päivälukema sitten FTX:n romahduksen marraskuussa 2022.

Kyse ei ollut ostoinnostuksesta vaan puolustautumisesta, sillä pienomistajat siirsivät varojaan pois epäillyistä osoitteista. Tutkimusyhtiö TRM Labsin mukaan alkuvuoden kryptovarkauksien yhteissumma jäi 972 miljoonaan dollariin, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 2,3 miljardia.

Tapausten määrä sen sijaan nousi 207:ään, mikä on korkein koskaan kirjattu puolen vuoden lukema. Avaimiin ja järjestelmiin kohdistuvat murrot muodostavat TRM:n politiikkajohtajan Ari Redbordin mukaan noin 15 prosenttia tapauksista mutta 76 prosenttia tappioista.

”Itsesäilytys siirtää riskin, se ei poista sitä”, Redbord sanoi.

Säilytystavan valinta on nyt osa sijoituspäätöstä

Alan sisällä tapaus tulkitaan nopeasti eduksi säännellyille tuotteille. Sijoitusyhtiö Amicuksen perustajiin kuuluva David Lawrence arvioi, että uudet sijoittajat siirtyvät entistä herkemmin BlackRockin kaltaisten yhtiöiden pörssinoteerattuihin rahastoihin sen sijaan, että hallinnoisivat avaimiaan itse.

Binancen perustaja Changpeng Zhao muistutti, ettei ohjelmistokorjaus paranna aiemmin luotuja lompakoita takautuvasti. Hän sanoi uskovansa omatoimiseen säilytykseen, mutta huomautti sen siirtävän vastuun omistajalle.

Rahastoreitti ei silti poista riskien kasautumista, vaan vaihtaa sen toiseen paikkaan. Valtaosa yhdysvaltalaisten rahastojen bitcoineista on Coinbasen säilytyksessä, ja rahastojen hallussa on noin 1,29 miljoonaa bitcoinia eli lähes seitsemän prosenttia kaikista louhituista kolikoista.

Sijoittajalle johtopäätös on epämukava mutta yksinkertainen. Yhden valmistajan laite yhdellä ohjelmistoversiolla on yksi ainoa luottamuksen kohde riippumatta siitä, kuinka huolellisesti omistaja itse toimii.

Coinkite epäilee, että hyökkääjä löysi vian tekoälyn avulla. Yhtiö kertoi ajaneensa saman koodin läpi tehokkaalla mallilla vain viikkoja aiemmin ilman havaintoa, ja totesi työkalun auttaneen tällä kertaa vain vastapuolta.

Yhtiö on luvannut julkaista tarkemman teknisen selvityksen. Avoinna ovat toistaiseksi myös korvausvastuu ja se, mitä tapahtuu uudempien mallien avaimille, joita ei ole murrettu mutta jotka jäävät luvatun turvatason alapuolelle.

Varastetut kolikot ovat yhä hyökkääjän hallitsemissa osoitteissa, eikä laajoja siirtoja pörsseihin ole raportoitu. Galaxy varoittaa, että uusia aaltoja voi tulla mitä tahansa Coldcardilla luotua osoitetta vastaan, eivätkä ne välttämättä noudata heinäkuun lopun kaavaa.