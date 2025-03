Aiforia laajentaa liiketoimintaansa Kanadaan

Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen.

Tekoälyavusteisen tekoälyavusteisen patologian kuva-analyysin edelläkävijä Aiforia Technologies ilmoitti tänään yhteistyöstä Quorum Technologies -yhtiön kanssa. Yhteistyön tavoitteena on nopeuttaa Aiforian tekoälyavusteisten ohjelmistoratkaisujen käyttöönottoa Kanadassa.

Kanadalaisyhtiö kehittää ja integroi tieteellisiä laitteita, ja se on Kanadan suurin riippumaton mikroskooppipohjaisten kuvantamisjärjestelmien toimittaja. Quorum on johtava edistyneiden elävien solujen kuvantamisalustojen ja digitaalisen patologian ratkaisujen toimittaja. Sillä on yli 30 vuoden kokemus mikroskooppikomponenttien integroinnista tiedeyhteisön tarpeisiin.

Yhdistämällä asiantuntemuksensa yritykset pyrkivät edistämään tieteellisiä löytöjä ja potilaiden hoidon laatua parantamalla digitaalisen patologian kuva-analyysin tarkkuutta ja työnkulun tehokkuutta.

”Digitaalisen patologian markkinat ovat saamassa yhä enemmän vetovoimaa Kanadassa, ja laboratoriot pyrkivät löytämään tekoälyratkaisuja patologian työvaiheiden sujuvoittamiseksi ja tehostamiseksi. Tämä kumppanuus tuo tekoälyratkaisumme paremmin Kanadan terveydenhuoltosektorin saataville, ja vastaa siten sekä tutkijoiden että patologien tarpeisiin”, kertoo Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen.

Tapanisen mukaan Quorum Technologies on vahva kanadalainen terveydenhoitoratkaisujen tarjoajan, joka pystyy tukemaan Aiforian laajentumista Kanadan markkinoille.

”Quorum on pitkään tukenut digitaalisen patologian kehitystä Kanadassa, ja yhteistyö Aiforian kanssa on luonnollinen jatke sitoumukseemme tuottaa innovatiivisia ratkaisuja patologeille ja tutkijoille. Työnkulun integroinnin asiantuntemuksemme yhdistettynä Aiforian tekoälypohjaiseen kuva-analytiikkaan antaa laboratorioille parhaat edellytykset tehokkuuden optimoimiseen, diagnostisen tarkkuuden edistämiseen ja potilaiden hoitotulosten parantamiseen”, toteaa John Arbuckle, Quorum Technologies -yhtiön pääjohtaja ja perustaja.

Aiforian tekoälyratkaisujen kysyntä kasvaa vauhdilla. Yhtiön tilaukset kasvoivat 118 prosenttia kesä-joulukuussa vertailukaudesta.

Aiforia solmi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla merkittäviä yhteistyösopimuksia ja teki uusia markkina-avauksia, muun muassa Suomen suurimman terveydenhuollon laboratorioyrityksen, Fimlabin, Espanjassa Castilla y Leonin sairaanhoitopiiriin ja Ranskassa yhden maailman johtavista sairaaloista, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris:n sekä Italiassa Lombardian terveydenhoitoalueen kanssa.

Maaliskuun alussa Aiforia kertoi yhteistyön laajentumista suomalaisen lääkeyritys Orionin kanssa. Yhteistyö sisältää Aiforia Studies -ohjelmiston käyttöönoton Orionin prekliinisen vaiheen histologiatutkimuksissa, sekä ohjelmiston kehitystyötä prekliinisten patologien käyttämän tutkimustyövirran automatisointiin ja parantamiseen.

Helsingin pörssissä listattu Aiforia on lääketieteen ohjelmistoyritys, jonka tavoitteena on mullistaa patologian kuvien analysointi tekoälyn avulla. Yhtiö tarjoaa patologeille ja tutkijoille kliinisissä, prekliinisissä ja akateemisissa laboratorioissa tehokkaan syväoppivan tekoälyohjelmiston.

Patologian kuvien analysoinnin tehokkuutta ja tarkkuutta parantamalla yhä useammalla potilaalla on mahdollisuus parempaan hoitoon. Aiforian alustalla on kehitetty tutkimuskäyttöön jo tuhansia tekoälymalleja. Kliinisessä diagnostiikassa Aiforian tekoälyratkaisuja käytetään kansainvälisesti.

Aiforia perustettiin vuonna 2013 ja se listautui joulukuussa 2021 Helsingin pörssin First North -listalle. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sillä on toimistot Cambridgessa, Massachusettsissa ja Rochesterissa, Minnesotassa, sekä paikallisia edustajia eri puolilla Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa.

Aiforian kansainväliseen tiimiin kuuluu kokeneita tekoäly- ja ohjelmistokehittäjiä, patologeja, lääketieteen asiantuntijoita, sekä liiketoiminnan osaajia.