Aiforia ja Dedalus ovat aloittaneet strategiseen kumppanuuden integroidakseen tekoälyn saumattomaksi osaksi patologian diagnostiikkaa.

Aiforia ja Dedalus strategiseen kumppanuuteen suuren ohjelmistotoimittajan kanssa – ”virtaviivaistaa patologien työtä”

Digitaalisen patologian syväoppivien tekoälyratkaisujen toimittaja Aiforia ja Dedalus Group kertoivat tänään solmineensa strategisen kumppanuuden tuodakseen yhdessä edistyneitä tekoälyratkaisuja patologian työnkulkuihin. Delatus on Euroopan johtava terveydenhuollon ja diagnostisten ohjelmistoratkaisujen toimittaja.

Yhteistyön tavoitteena on parantaa diagnostiikan tarkkuutta ja nopeutta, lyhentää läpimenoaikoja ja lopulta parantaa potilaiden hoitotuloksia.

Helsingin pörssissä noteerattu Aiforia kertoo tiedotteessaan, että patologiapalvelujen kysyntä kasvaa maailmanlaajuisesti, ja sitä vauhdittavat syöpätapausten lisääntyminen sekä pula patologeista. Tämä saa laboratoriot ottamaan käyttöön teknologioita, jotka parantavat työn tehokkuutta, varmistavat diagnostiikan tarkkuutta ja lyhentävät läpimenoaikoja.

Kumppanuuden myötä Aiforian edistykselliset tekoälyratkaisut integroidaan Dedaluksen InVitro Anatomic Pathology Information System -järjestelmään, jolloin tekoälytulokset ovat saumattomasti patologien saatavilla. Tämä toimintamalli on avainasemassa, kun kehitetään kestäviä ja tehokkaita ratkaisuja patologian nykykäytäntöjen uudistamiseksi.

”Aiforian pitkäaikainen tavoite on ollut hyödyntää tekoälyä patologian diagnostiikan tarkkuuden ja tehokkuuden parantamiseksi”, sanoo Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen.

Integroimalla tekoälyratkaisu Dedaluksen järjestelmään Aiforia tarjoaa patologian laboratorioille saumattoman käyttökokemuksen, jonka avulla tekoälyyn perustuvia löydöksiä ja tuloksia voidaan yhdistää nykyisiin työnkulkuihin, Tapaninen kertoo.

”Tämä integraatio virtaviivaistaa patologien työtä ja raportointia tehden tekoälystä välttämättömän jokapäiväisen työkalun aiheuttamatta kuitenkaan häiriöitä.”

Dedaluksen IVD-liiketoiminnan sekä Italian Portfolio- & Teknologiajohtaja Pietro Macrì kertoo, että tekoälyn integrointi osaksi patologian kuvantamisjärjestelmää (AIS) mullistaa diagnostiikan työnkulun yhdistämällä edistyneen automaation patologin keskeiseen työympäristöön.

”Tämä synergia lisää tehokkuutta, parantaa tarkkuutta ja nopeuttaa päätöksentekoa – mikä viimekädessä johtaa parempiin tuloksiin niin laboratorioiden kuin potilaidenkin kannalta”, hän toteaa.

Tekoälyyn perustuva kuva-analyysi säästää patologin aikaa automatisoimalla työläitä laskutehtäviä. Aiforian tekoälymallit tulkitsevat kudosnäytteistä muun muassa eturauhassyövän, rintasyövän ja keuhkosyövän merkkejä. Lisäksi mallit tunnistavat näytteistä myös solutason ominaisuuksia, joilla voi olla vaikutusta syövän ennusteeseen ja hoitoon.

Aiforian tekoälyavusteisten kuva-analyysiratkaisujen kysyntä oli vahvaa vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. Tilauskanta kasvoi peräti 58 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 5,1 miljoonaa euroa.

Yhtiön mukaan sen vahva markkina-asema tunnettuna toimittajana näkyi uusissa kliinisissä sopimuksissa. Kaupallinen vauhti kiihtyi myös strategisten kumppanuuksien ja jälleenmyyjäyhteistyön kautta, minkä myötä markkina-alue laajeni samalla tukien kasvua.

Liikevaihto kasvoi kaksi prosenttia vertailukaudesta 1,4 miljoonaan euroon. Liikevaihto koostui Aiforian ohjelmistoratkaisujen ja palveluiden myynnistä sekä kliinisen sektorin että prekliinisen tutkimuksen asiakkaille. Liikevaihdosta 14 prosenttia tuli Suomesta, 25 prosenttia Pohjois-Amerikasta ja loput yhteensä 61 prosenttia Euroopasta ja muualta maailmasta.

Aiforian liiketappio keveni viime vuoden -6,1 miljoonasta eurosta -5,4 miljoonaan euroon. Yhtiön tuloskehitys on strategian mukainen ja kertoo Aiforian kehityksen vaihetta, jossa yhtiö investoi tuotekehitykseen voimakkaasti tulevan kasvun mahdollistamiseksi.