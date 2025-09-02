Elokuussa 2025 Nesteen analyytikoiden näkemyksiin kirjattiin useita merkittäviä päivityksiä suosituksiin, tavoitehintoihin ja tulosennusteisiin.

Neste innostaa analyytikoita – suositukset ja tavoitehinnat nousevat kohisten

Useat analyytikot ovat päivittäneet tässä kuussa arvioitaan Nesteestä erityisesti yhtiön toisen vuosineljänneksen yllättävän hyvän tuloksen ja marginaalien paranemisen jälkeen.

Nesteen tuloskehitys ylitti selvästi analyytikkojen konsensusodotukset toisella vuosineljänneksellä. Konsernin vertailukelpoinen käyttökate nousi viime vuoden 240 miljoonasta eurosta 341 miljoonaan euroon, kun analyytikoiden konsensusodotus oli keskimäärin 295 miljoonaa euroa.

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate nousi viime vuoden 152 miljoonasta eurosta 174 miljoonaan euroon. Se kasvoi vuoden 2024 toisesta neljänneksestä nettona suuremman myyntimäärän ansiosta, vaikka myyntimarginaali oli matalampi.

Myös öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate nousi roimasti – 62 miljoonasta eurosta 135 miljoonaan euroon. Öljytuotteissa myyntimäärän kasvun vaikutus oli suurempi kuin matalampien marginaalien vuoden 2024 toiseen neljännekseen verrattuna.

Useita myönteisiä päivityksiä tavoitehintoihin ja suosituksiin

BNP Paribas nosti Nesteen suosituksen aiemmalta neutraalitasolta tasolle ylipainota ja asetti tavoitehinnaksi 17 euroa. Tavoitehinnan nosto oli raju, sillä aiempi tavoitehinta oli vain 8,0 euroa.

Päivityksen taustalla on Nesteen odotuksia parempi toisen vuosineljänneksen tulos, jossa uusiutuvien tuotteiden myyntimarginaalit parantuivat merkittävästi. Uusiutuvan segmentin marginaalit nousivat ensimmäisen vuosineljänneksen 310 dollarista tonnilta 361 dollariin tonnilta toisella vuosineljänneksellä.

Käänne näkyi myös yhtiön tulosennusteissa. BNP leikkasi vuoden 2025 osakekohtaisen tuloksen ennustetta 0,44 eurosta 0,37 euroon johtuen vaikeasta alkuvuodesta, mutta nosti vuoden 2026 tulosennustetta 0,83 eurosta 0,90 euroon. Syynä tulosennusteen nostoon on se, että BNP otti markkina-analyysissaan huomioon marginaalien pysyvämmän parantumisen ja operatiivisen tehokkuuden.

Lisäksi BNP päivitti uusiutuvien tuotteiden marginaalioletukset vuosille 2025–2027 selvästi korkeammalle kuin aiemmin.

AlphaValue/Baader Europe puolestaan nosti Nesteen tavoitehinnan 15,3 eurosta 17,8 euroon, mutta säilytti vähennä-suosituksen. Perusteena oli toisen vuosineljänneksen ”merkittävä marginaaliparannus” ja uusiutuvan segmentin kannattavuuden selkeä elpyminen.

Kuten monilla muillakin analyysitaloilla, varovaisuus näkyi edelleen suosituksissa alan pitkän aikavälin ylikapasiteettiriskien ja arvostustason vuoksi.

Analyysitalo päivitti EV/EBIT-pohjaisen Nesteen käyvän arvon vastaamaan tarkistettuja sektorin EBIT-keskiarvoja vuosille 2025–2027. Koska Nesteen uusiutuvien tuotteiden segmentistä tuli jälleen kannattava toisella neljänneksellä ja marginaalien parantuessa huomattavasti, analyysitalo nosti kyseisen segmentin arvostuskertoimen tasolle 20x aiemmasta 16x-kertoimesta huomioidakseen paremmin kannattavuuden kohentumisen.

JP Morgan nosti Nesteen tavoitehintaa 13 eurosta 14 euroon elokuun lopussa. Jättipankki arvioi Nesteen tulosparannuksen sekä marginaalikehityksen vaikuttaneen yhtiön riskiprofiiliin, mutta piti edelleen suosituksen neutraalina.

Taustalla painoivat erityisesti arviot siitä, ettei osakkeen riskien ja mahdollisuuksien nykyinen suhde vielä perustele selkeää lisäosto- tai alipainotussuositusta.

DNB Carnegie nosti elokuun alussa Nesteen tavoitehinnan 18 euroon aiemmasta 13 eurosta ja säilytti ostosuosituksen. Berenberg puolestaan nosti tavoitehinnan 10 eurosta 16 euroon elokuussa, mutta säilytti pidä-suosituksen. SEB säilytti elokuussa 17 euron tavoitehinnan ja ostosuosituksen.

Myös Suomessa analyytikoiden näkemykset Nesteestä aiempaa suopeammat

Inderes nosti Nesteen tavoitehinnan 9,0 eurosta 14 euroon, vaikka vähennä-suosituksen perusteena pysyi yhtiön arvostustaso ja markkinoiden ylikapasiteettihaasteet, jotka voivat vaikuttaa pitkän aikavälin kannattavuuteen. Inderesin mukaan osakkeen rekyyli alhaisilta tasoilta ja kannattavuuden tervehdyttyä toisella vuosineljänneksellä oikeutti korkeammat odotukset, mutta isot investoinnit ja kilpailu alalla muodostavat edelleen riskin tulosennusteiden ylläpidolle.

OP nosti elokuussa Nesteen omalle kotimaisten pörssiyhtiöiden suosikkilistalleen. OP:n suositus Nesteen osakkeille on lisää.



Pankin mukaan Nesteen uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnan markkinatekijöiden parantuminen on jatkunut kolmannella vuosineljänneksellä.

”Uusiutuvien polttoaineiden markkinahinnat ovat nousseet erityisesti Euroopassa, samalla kun raaka-aineiden hinnat ovat pysyneet vakaina. Tämä vaikuttaa suoraan spot-marginaalien nousuun sekä uusiutuvan dieselin että uusiutuvan lentopolttoaineen (SAF) osalta”, OP toteaa aamukatsauksessaan.

Positiivisia odotuksia, mutta myös varovaisuutta

Analyytikoiden varovaisuus Nesteen tulevaisuuden näkymistä säilyy, sillä biojalostamoalan ylikapasiteetti ja kannattavuuden vaihtelu nähdään tärkeimpinä osakekohtaisen tuloskehityksen riskeinä tulevina vuosina.

Yhteisenä nimittäjänä tämänhetkisille suositusten ja tavoitehintojen muutoksille on ollut Nesteen tuloskäänteen vahvistuminen toisella vuosineljänneksellä sekä marginaalien merkittävä kohoaminen ja sen tuomat korkeammat tuotto-odotukset.

Vara Researchin keräämien tietojen mukaan 19 Nestettä seuraavasta analyytikosta 10 antaa tällä hetkellä yhtiöstä positiivisen suosituksen, kahdeksan analyytikon suositus on neutraali ja vain yhden suositus on negatiivinen.

Tavoitehintojen mediaani on 16 euroa, jossa korkein tavoitehinta on 18 euroa ja alhaisin 13 euroa. Konsensuksen mukainen vertailukelpoisen osakekohtaisen tuloksen mediaaniennuste tälle vuodelle on 0,31 euroa, kun viime vuoden toteuma oli 0,14 euroa. Ensi vuoden ennuste on jo 0,87 euroa, joten Nesteeltä odotetaan voimakasta tuloskasvua ensi vuonna.

Nesteen osakekurssi noteerataan tällä hetkellä Helsingin pörssissä hieman yli 16 euron hintaan.