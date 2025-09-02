NoHo Partners kasvaa yrityskaupalla – ostaa Jungle Juice Barin

Pörssin ravintolakonserni NoHo Partners on ostanut 75 prosentin enemmistön smoothie- ja mehubaariketju Jungle Juice Barista, johon kuuluu 41 yksikköä eri puolilla Suomea. Jungle Juice Barin liiketoiminta raportoidaan osana NoHo Partnersia 1.9.2025 alkaen, NoHo kertoo tiedotteessaan.

Kauppa oli odotettu, sillä se on ollut jo aiemmin Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsittelyssä.

Jungle Juice Barin perustajat Noora ja Petteri Fagerström jäävät Jungle Juice Bariin osaomistajiksi.

NoHo Partners nojaa kaupassa saataviin synergiaetuihin.

”Jungle Juice Bar on erinomainen lisä Suomen ravintolaportfolioomme ja tukee konsernin pitkän aikavälin kasvutavoitteita. Yhtiön konsepti on osoittanut skaalautumiskykynsä, ja sen toimipisteet tulevat jatkossakin sijaitsemaan parhailla liikepaikoilla suurten väkijoukkojen saavutettavissa. Merkittäviä kannattavuutta tukevia synergiaetuja tullaan näkemään niin raaka-aineiden ja pakkausten hankintojen kuin yksiköiden sijaintien osalta”, kertoo NoHo Partnersin toimitusjohtaja Jarno Suominen.

Suomisen mukaan NoHo jatkaa Jungle Juice Barin asiakaskokemuksen ja konseptin kehittämistä ja panostaa tuotteiden korkeaan laatuun myös jatkossa – yhdessä yhtiön ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön kanssa.

”Vaaka Partnersin omistajakausi loi vahvan pohjan yhtiön kehitykselle ja kasvulle, ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Jungle Juice Bar on kasvanut vuosien saatossa laadukkaaksi brändiksi, joka tulee yrityskaupan myötä vahvistumaan entisestään osana NoHo Partnersia”, kertoo Jungle Juice Barin perustaja ja osaomistaja Noora Fagerström.

Jungle Juice Bar on perustettu vuonna 2010, ja se on Suomen suurin smoothie- ja mehubaariketju. Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli noin 12,5 miljoonaa euroa ja sillä oli noin 300 työntekijää.

NoHo Partners on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin erikoistunut konserni ja pohjoiseurooppalaisen ravintolamarkkinan luova uudistaja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq Helsinkiin listautunut yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan.

Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa.

NoHon liikevaihto säilyi huhti-kesäkuussa vertailukauden tasolla noin 88 miljoonassa eurossa. Suomen liikevaihto pakitti 5,1 prosenttia 63 miljoonaan ja kansainvälisen liiketoiminnan myynti kasvoi 13 prosenttia 24,6 miljoonaan, osittain yritysostojen vauhdittamana.

Suomessa reilu puolet liikevaihdosta tulee ruokaravintoloista, 30 prosenttia viihderavintoloista, kuten pubeista ja yökerhoista, ja loppuosa eli noin kuudennes tapahtumaravintoloista.