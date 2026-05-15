Nvidia sai vientiluvan Kiinaan – osake uuteen ennätykseen

Yhdysvaltain kauppaministeriö on hyväksynyt H200-tekoälysirujen myynnin noin kymmenelle kiinalaisyhtiölle, mutta yksikään lähetys ei ole vielä lähtenyt.

Nvidian osake kipusi torstaina 4,4 prosenttia päätöskurssiin 236 dollaria New Yorkin pörssissä. Yhtiön markkina-arvo nousi noin 5 770 miljardiin dollariin Reutersin tietojen siivittämänä. Uutistoimisto kertoi, että kauppaministeriö on myöntänyt vientiluvat H200-sirujen toimituksiin kymmenkunnalle kiinalaiselle ostajalle.

Hyväksyttyjen listalla ovat muun muassa verkkokauppajätti Alibaba, internetkonserni Tencent, TikTokin omistaja ByteDance ja verkkokauppa JD.com. Jakelijoina toimivat Lenovo ja Foxconn. Lenovo vahvisti Reutersille kuuluvansa Nvidian vientilisenssin piiriin. Kunkin asiakkaan ostokatto on 75 000 sirua.

Hinta poliittisesta avauksesta on poikkeuksellinen. Yhdysvaltain hallinto perii 25 prosenttia kauppojen liikevaihdosta, ja sirujen on kuljettava Yhdysvaltain alueen kautta ennen Kiinaan toimittamista. Järjestely toimii käytännössä tullin korvikkeena, sillä suora vientimaksu on Yhdysvaltain laissa kielletty.

Toimitusjohtaja Jensen Huang ei alun perin kuulunut Valkoisen talon Pekingiin matkaavaan valtuuskuntaan. Presidentti Donald Trump otti Huangin koneeseensa Alaskassa, kun delegaatio matkasi tapaamaan Kiinan presidentti Xi Jinpingiä.

Markkinat tulkitsivat tapahtumaketjun pyrkimykseksi avata tukos: hyväksynnät ovat olemassa, mutta tilauskirja on tyhjä.

Kiina-strategia on kuihtunut näennäishyväksynnäksi

Vientirajoitukset ovat syöneet Nvidian asemaa Kiinassa rivakasti. Ennen Yhdysvaltain rajoitusten kiristymistä yhtiön osuus Kiinan tehokkaiden tekoälysirujen markkinasta oli noin 95 prosenttia. Vielä tilikaudella 2022 Kiinan osuus Nvidian liikevaihdosta oli 26 prosenttia, mutta se on sittemmin valunut alle viiteen prosenttiin.

Aiempi Kiinaan suunnattu malli H20 kohtasi täydellisen liikevaihtoaukon. Yhtiön omien tietojen mukaan toisen kvartaalin tilikaudella 2026 H20-myynti kiinalaisasiakkaille jäi nollaan, ja Nvidia kuittasi 180 miljoonan dollarin varauspurun aiemmasta varastosta. Lisäksi yhtiö myi noin 650 miljoonalla dollarilla H20-siruja Kiinan ulkopuoliselle ostajalle.

Huang on arvioinut Kiinan tekoälymarkkinan olevan tänä vuonna noin 50 miljardin dollarin kokoinen. KeyBancin analyytikko John Vinh on laskenut, että kiinalaisostajat saattaisivat tarvita noin 1,5 miljoonaa H200-sirua, mikä vastaisi Nvidialle noin 30 miljardin dollarin liikevaihtopotentiaalia.

Mittakaava selittää, miksi pörssi reagoi pelkän sävyn muutokseen. Toimitusten tosiasiallinen avautuminen on yhä todistamatta, mutta hyväksyttyjen ostajien lista ja toimitusjohtajan paikka Trumpin koneessa antoivat markkinoille tarttumapintaa.

Huawei valtaa tilaa, jonka rajoitukset jättävät

Kiinan kotimaiset valmistajat ovat täyttäneet aukkoa nopeasti. Toimialatietojen mukaan kiinalaisia tekoälykiihdyttimiä toimitettiin viime vuonna 1,65 miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 41 prosenttia maan toimitusvolyymista. Huawein Ascend-tuoteperhe oli ylivoimainen ykkönen 812 000 yksikön toimituksilla.

Tutkimusyhtiö TrendForcen ennuste viittaa siihen, että kotimaisten sirujen kappalemääräinen markkinaosuus nousee noin puoleen tänä vuonna. Mittari koskee toimitusmääriä, joten Nvidian osuus liikevaihdosta on yhä korkeampi kalliimpien tuotteiden ansiosta. Suunta on silti yksiselitteinen.

Pekingissä on lisäksi julkaistu valtionhallinnon ohjeistuksia, joiden tavoitteena on tunnistaa ja karsia ulkomaisia riippuvuuksia kriittisestä teknologiasta. Yhdysvaltain järjestelyn 25 prosentin osuus on herättänyt huolta myös teknisestä luotettavuudesta, sillä Yhdysvaltain alueen kautta kulkeva siru ruokkii epäilyjä mahdollisesta peukaloinnista.

Washingtonissa moite tulee toisesta suunnasta. Council on Foreign Relations -ajatuspajan vanhempi tutkija Chris McGuire huomautti Reutersille, että jokainen Kiinaan päätyvä Nvidia-siru on pois yhdysvaltalaisilta asiakkailta ja kaventaa maan etumatkaa tekoälyssä.

Miksi uutinen on Nvidialle tärkeä?

Strategisesti H200 on Nvidialle kaksi sirumallisukupolvea yhtiön huippumalleja jäljessä. Blackwell-arkkitehtuuri on jo myynnissä länsimaissa, ja seuraavan polven Rubin on putkessa. Hopper-alustalle rakentuva H200 ei sinänsä ole vientirajoituksia varten hidastettu erikoismalli, mikä tekee siitä Kiinan markkinaa ajatellen kelvollisen kompromissin.

Yhtiön kannalta painavinta on signaalivaikutus. Kun Kiina-myynti on käytännössä nollautunut, jokainen hyväksyttyjen ostajien listalle tehty merkintä on tulosennustetta tasoittava muuttuja.

Kauppaministeri Howard Lutnick muistutti senaatin kuulemisessa viime kuussa, että Kiinan keskushallinto on jarruttanut omien yhtiöiden ostoja ohjatakseen pääomat kotimaiseen teollisuuteen.

Seuraavat numerot saadaan 20. toukokuuta, jolloin Nvidia julkaisee ensimmäisen kvartaalin tuloksen tilikaudelta 2027. Konsensusennusteet eivät vielä juuri sisällä H200-toimituksia Kiinaan.

Trumpin ja Xin neuvottelujen tuloksista odotetaan tarkoituksellisen ohuita kommentteja. Markkina on hinnoitellut sen, että hiljaisuus tarkoittaa edistystä. Hyväksyttyjen ostajien listan muuttuminen liikevaihdoksi vaatii kuitenkin muutakin kuin valokuvan presidentin koneen portailta.