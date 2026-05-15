Uusi kuuma tekoäly-yhtiö listautui Nasdaqiin

Kuva: Cerebras Systems.

Yhdysvaltain Nasdaq 100 -indeksi on kohonnut vuoden takaisesta 38 prosenttia ja hivuttautuu kohti 30 000 pisteen rajaa. Sadan suurimman yhtiön indeksi on noussut kuluvan vuoden alusta 16,8 prosenttia.

Nyt tekoälyuskovaisille sijoittajille on uusi sijoituskohde, joka listattiin torstaina tunnuksella CBRS Nasdaqiin. Kyse on prosessoreita suunnittelevasta yhtiöstä nimeltä Cerebras Systems.

Piilaaksossa toimiva Cerebras perustettiin vuonna 2015. Yhtiön toimitusjohtajan on yksi sen perustajista, Andrew Feldman. Cerebras on muuntautumassa tietokonevalmistajasta pilvipalveluiden tuottajaksi, jonka palvelut nojaavat yhtiön omaan piiriin.

Feldman esitteli torstaina kyseisen prosessorin, joka on noin parin sentin paksuinen ja tavallisen taulutietokoneen kokoinen. Kooltaan se on huomattavasti suurempi kuin Nvidian vastaavat tuotteet.

Cerebras asettuu nyt suoraan kilpailemaan teknologiajättien kanssa. Joukkoon kuuluvat Microsoft, Google, Oracle ja CoreWeave. Tammikuussa 2026 Cerebras ilmoitti tehneensä OpenAI:n kanssa sopimuksen, jonka arvoksi kerrottiin 20 miljardia dollaria. Asiakkaiden joukossa kerrotaan olevan myös Amazon.

Anti ylimerkittiin yli 20-kertaisesti

Listautumista edelsi 30 miljoonan osakkeen myynti hintaan 185 dollaria osakkeelta. Cerebras keräsi annilla bruttomääräisesti 5,55 miljardia dollaria. Kysyntä oli kuumaa, sillä anti ylimerkittiin yli 20-kertaisesti. Antia järjestäneillä pankeilla on oikeus ostaa lisäeränä 4,5 miljoonaa osaketta. Toimeksiannosta vastasivat Morgan Stanley, Citigroup, Barclays ja UBS.

Liiketoiminta on kasvanut nopeasti. Cerebrasin liikevaihto oli vuonna 2025 noin 510 miljoonaa dollaria, ja kasvua kertyi 76 prosenttia. Yhdysvaltain GAAP-kirjanpitostandardin mukaista voittoa yhtiö raportoi viime vuodelta 238 miljoonaa dollaria edellisvuoden tappioiden jälkeen.

Tuotanto on toistaiseksi Taiwanissa, ja yhtiö on viestinyt mahdollisuudesta siirtää valmistusta myöhemmin Yhdysvaltoihin. Cerebrasin pörssitulo lukeutuu samalla teknologiasektorin merkittävimpiin viime vuosina.

Antihinnoittelu asetti yhtiön markkina-arvoksi 56,4 miljardia dollaria. Markkinoilla kaupankäynnin odotettiin perjantaina käynnistyvän selvästi korkeammalta, noin 350 dollarin tasolta. Tämä nostaisi Cerebrasin arvon noin 107 miljardiin dollariin, mikä olisi neljänneksen enemmän kuin Nokian markkina-arvo New Yorkin pörssissä perjantaina.

Kuuma raha hakeutuu tekoälypiireihin

Oma arvioni on, että Cerebrasin kurssi voi nousta ainakin aluksi nopeammin ja enemmän kuin Nokian osakkeen. Perustelu on yksinkertainen. Kuuma raha hakeutuu nyt tulikuumaan sirusuunnittelijaan, jonka asiakkaaksi on saatu yksi tekoälykehityksen kuumimmista ja itsekin lähiaikoina listautumaan valmistautuvista nimistä, OpenAI.

On kuitenkin hyvä muistaa, että siruvalmistajien kurssit ovat kuluvan vuoden alusta kohonneet voimakkaasti, eikä menneestä noususta voi vetää suoria johtopäätöksiä tulevasta.

Jos yhtiöllä ei ole ollut kurssikehitystä, on mahdollista, että tuleva kurssikehitys voi johtaa myöhemmin jopa konkurssiin.