Marimekon liikevoitto ylitti odotukset, kansainvälinen myynti vahvistui

Marimekko julkisti keskiviikkona tammi-maaliskuun tulosraportin, joka sai markkinoilla innostuneen vastaanoton. Noin kello 13.40 osake oli 9,8 prosentin nousussa.

Yhtiö raportoi tammi–maaliskuulta 41,4 miljoonan euron liikevaihdon, kun vertailukauden liikevaihto oli 39,6 miljoonaa euroa. Kasvua kertyi viisi prosenttia. Factsetin keräämä konsensus oli odottanut yhtiöltä 40,2 miljoonan euron liikevaihtoa.

Kasvun veturina oli kansainvälinen myynti, joka kohosi yhdeksän prosenttia 22,6 miljoonaan euroon ja vastasi nyt 55 prosenttia liikevaihdosta.

Kansainvälisistä markkinoista kasvu jakautui laajalle. Skandinaviassa myynti kasvoi 19 prosenttia, Pohjois-Amerikassa 20 prosenttia ja Euroopassa 11 prosenttia. Aasian-Tyynenmeren alueen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla, kun vähittäismyynnin 13 prosentin nousu kompensoi tukkumyynnin neljän prosentin laskun.

Kotimaassa liikevaihto polki paikallaan 18,8 miljoonan euron tasolla. Vähittäismyynti laski neljä prosenttia, mutta kertaluonteiset kampanjatoimitukset kasvattivat tukkumyyntiä kahdeksan prosenttia.

Designyhtiön vertailukelpoinen liikevoitto kohosi tammi–maaliskuussa 19 prosenttia 5,3 miljoonaan euroon ja ylitti analyytikoiden 4,1 miljoonan euron konsensusennusteen selvästi.

Liikevoittoa nostivat suhteellisen myyntikatteen kohentuminen ja liikevaihdon kasvu. Myyntikatetta tukivat erityisesti realisoitumattomat valuuttakurssierot, kun taas suuremmat alennuskustannukset painoivat sitä alaspäin.

Kiinteät kustannukset kasvoivat. Markkinointiin käytettiin 2,5 miljoonaa euroa eli kuusi prosenttia liikevaihdosta vertailukauden 1,8 miljoonasta eurosta. Henkilöstökuluja nostivat erityisesti yleiskorotukset palkkoihin eri markkinoilla.

Ohjeistus säilyi muuttumattomana

Marimekko piti vuoden 2026 taloudellisen ohjeistuksensa ennallaan. Konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2025 tasosta, joka oli 190 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin ennakoidaan asettuvan noin 16–19 prosentin haarukkaan, kun se viime vuonna oli 17,1 prosenttia.

Yhtiö varoittaa kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehityksen tuovan näkymiin merkittävää heilahtelua. Kuluttajaluottamus on yhtiön mukaan heikkoa monissa maissa, ja Suomessa toimintaympäristö on säilynyt hintaherkkänä ja taktisena.

Iranin sota ja kauppapolitiikan nopeat muutokset luovat lisäepävarmuutta globaaleihin toimitusketjuihin. Sodan pitkittyminen voi yhtiön arvion mukaan nostaa merkittävästi varsinkin logistiikkakustannuksia.

Yhdysvaltain tullimaksujen suora vaikutus jää tosin rajalliseksi. Pohjois-Amerikan osuus konsernin liikevaihdosta vuonna 2025 oli kuusi prosenttia, ja yhtiö kertoo toteuttavansa toimenpiteitä tullimaksujen vaikutusten minimoimiseksi.

Kiinteiden kulujen nousu painottuu kuluvana vuonna toiseen vuosineljännekseen, jolloin sen ennakoidaan olevan ensimmäistä neljännestä merkittävästi voimakkaampaa. Markkinointikustannukset olivat viime vuonna 10,5 miljoonaa euroa, ja niiden odotetaan kasvavan tästä.

Aasian laajentuminen jatkuu

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko kuvasi alkuvuoden vahvaa kehitystä osoitukseksi yhtiön kansainvälisestä kilpailukyvystä. Hänen mukaansa lähtö luo edellytyksiä jatkaa panostuksia bränditunnettuuteen, digitalisaatioon ja myymäläverkoston kehittämiseen.

Marimekko kasvatti myymäläverkostoaan tammi–maaliskuussa. Japanissa avattiin kaksi uutta liikettä Kumamotossa ja Hiroshimassa. Lisäksi yhtiö ilmoitti laajentumisesta Indonesiaan ja Filippiineille, joissa ensimmäiset shop-in-shopit avataan kesän aikana paikallisten partnereiden kanssa.

Kuluvana vuonna tavoitteena on avata 10–15 uutta myymälää ja shop-in-shopia, ja valtaosa avauksista sijoittuu Aasiaan. Maaliskuun lopussa Marimekko-myymälöitä ja -shop-in-shopeja oli 176 ympäri maailmaa, kuusi enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tänä vuonna yhtiö täyttää 75 vuotta. Juhlavuoden alkua leimasivat brändiyhteistyöt, kun maaliskuussa esiteltiin korumallisto yhdessä Kalevala Korun kanssa ja katsauskauden jälkeen julkistettiin teknologia-asusteyhteistyö CASETIFY-brändin kanssa.