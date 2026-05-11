Dark Mode Light Mode

Uutiskirjeemme on uudistunut! Tilaa sähköpostiisi

Mitä olet etsimässä?
Suosittuja hakutermejä
Nordea kiristää indeksirahastojen hintakilpailua – uusi Pohjoismaa-rahasto ilman hallinnointipalkkiota vuoteen 2027
UPM puhkaisi teknisen vastustason

UPM puhkaisi teknisen vastustason

Tekninen analyysi antaa metsäjätin osakkeelle ostosignaalin, mutta RSI-mittari varoittelee jo trendin haurastumisesta.
11.5.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
0
UPM Tervasaari paperitehdas UPM Tervasaari paperitehdas
Kuva: UPM-Kymmene Oyj.
UPM osakekurssi tekninen analyysi vastustaso trendi

UPM-Kymmenen osake on noussut teknisen analyysin pörssipalvelu Investtechin mukaan läpi suorakulmiokuvion vastustason 24,03 eurossa, ja palvelu antaa osakkeelle osto-suosituksen keskipitkällä aikavälillä.

Tason läpäisy on Investtechin tulkinnan mukaan ostosignaali, joka indikoi nousun jatkuvan 27,79 euron tasolle tai pidemmälle. Tavoitehinta sijaitsee selvästi pörssipalvelun nimeämän 27,0 euron seuraavan vastustason yläpuolella.

Suorakulmiokuvioksi kutsutaan teknisessä analyysissä muodostelmaa, jossa kurssi liikkuu pidempään kahden vaakasuoran rajan välissä. Kun yläraja eli vastustaso murtuu, ostajien tulkitaan saaneen yliotteen ja nousun voi olettaa jatkuvan.

Vastustaso on hintataso, jolla myynti yleensä voimistuu ja kurssin nousu pysähtyy. Tukitaso puolestaan on alaraja, jonka tienoilla lasku tyypillisesti taittuu ostokiinnostuksen lisääntyessä. Investtech paikantaa UPM:n tukitason noin 24,4 euroon ja seuraavan vastustason noin 27,0 euroon.

Varaukseton kuva ei silti ole. Osakkeen suhteellista voimaa mittaava RSI-indikaattori on kääntynyt laskuun. Asteikolla nollasta sataan liikkuva RSI eli Relative Strength Index kuvaa lyhyen aikavälin hintaliikkeen voimaa, ja sen laskeva trendi voidaan tulkita varhaiseksi varoitukseksi siitä, että nousun vauhti hiipuu, vaikka kurssi itse vielä etenisi ylöspäin.

Tulos kestää vertailun, rahavirta ei

Sijoittajalle pelkkä kuvaaja on tietenkin vain osa kokonaisuutta, eivätkä monet sijoittajat luota teknisen analyysin ennustevoimaan. UPM:n huhtikuun lopussa julkistama vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen tulos antaa nousulle kuitenkin myös fundamenttipohjaa, joskaan ei ongelmitta.

Metsäjätin liikevaihto laski 2,51 miljardiin euroon tammi-maaliskuussa edellisvuoden 2,65 miljoonasta. Vertailukelpoinen liikevoitto pieneni viisi prosenttia 274 miljoonaan euroon, mutta liikevoittoprosentti pysyi käytännössä ennallaan 10,9:ssä.

Tuloskunnon takana on erityisesti UPM Energyn ennätyksellinen ensimmäinen vuosineljännes. Suomen ankara talvi nosti sähkönkulutuksen ennätyslukemiin ja vei tukkuhinnat korkealle, mikä näkyi suoraan tuloksessa. Sellupuolella Fibres North -liiketoiminta sai apua puuraaka-aineen halpenemisesta.

Varjopuolikin löytyy. Liiketoiminnan rahavirta romahti 89 miljoonaan euroon vertailukauden 289 miljoonasta. Pudotusta tasapainottaa nettovelan pysyminen lähes ennallaan 2,96 miljardissa eurossa, mutta nettovelan suhde rullaavaan EBITDA-tulokseen kohosi 2,30:een vuotta aiemmasta 1,77:stä. Velkaantuneisuusmittari ei ole vielä huolestuttavalla tasolla, joskin liikkumavara on kaventunut.

Henkilöstö on supistunut reilun tuhannen verran vuodessa. Yhtiö ei katsauksessaan avaa supistuksia sanallisesti, mutta painopapereiden taantuminen ja meneillään oleva portfoliouudistus selittävät suuntaa.

Ohjeistus jättää oven auki kumpaankin suuntaan

UPM odottaa vertailukelpoisen liikevoiton asettuvan vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla 325 ja 525 miljoonan euron väliin. Edellisvuoden vastaavalla jaksolla luku oli 413 miljoonaa euroa, joten haarukan keskikohta tarkoittaisi vain pientä parannusta.

Ohjeistuksen 200 miljoonan euron leveys kertoo yhtiön omasta epävarmuudesta. Toimitusjohtaja Massimo Reynaudo korostaa katsauksessa katteiden suojelua ja viittaa siirtymään korkeamman inflaation kauteen. Käännös sijoittajan kielelle: kustannuspuolen liikkeet ovat lähikuukausina kriittisempiä kuin myynnin kasvu.

Strategisella puolella huomio kiinnittyy graafisten paperien yhteisyrityshankkeeseen, joka eteni EU-komission yrityskauppavalvonnan toiseen vaiheeseen. Kakkosvaihe tarkoittaa tavanomaista syvällisempää tarkastelua eli komissio ei ole vielä tyytynyt yhdistymisen kilpailuvaikutusten arviointiin ensimmäisellä kierroksella.

UPM tähtää sopimusten allekirjoittamiseen vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mikä jättää aikataulun tiukaksi.

11.5.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
15 katselua

Pysy mukana markkinoiden rytmissä!

SR-uutiskirje on yksi Suomen monipuolisimmista sijoittamisen ja talouden uutiskirjeistä. Saat sähköpostiisi mielenkiintoisimmat sisällöt kolmesti viikossa.

SalkunRakentaja noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Käsittelemme tietojasi luottamuksellisesti ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lue lisää tietosuojakäytänteistämme tietosuojaselosteesta.


Lue myös nämä

Lisää kommentti Lisää kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kvarn X banneri
Kumppanisisällöt
Kumppanipalvelut ja edut
Sijoittaja fi mainoskuva

Sijoittaja.fi-jäsenyys alehintaan

Sijoittaja.fi tarjoaa kattavat työkalut ja tiedot markkinoiden seuraamiseen sekä parempien sijoituspäätösten tekemiseen. SalkunRakentajan lukijat saavat 20 %:n alennuksen jäsenyydestä alennuskoodilla SRSI20

Coinmotion

Aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

kryptot-ripple-Bitcoin-ethereum-112023

Yli 300 kryptovaluuttaa - Rajattomasti mahdollisuuksia

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).Coinmotion Oy on Finanssivalvonnan valvoma kryptovarapalvelun tarjoaja ja maksulaitos.

Uusimmat

Nostot