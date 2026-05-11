UPM puhkaisi teknisen vastustason

UPM-Kymmenen osake on noussut teknisen analyysin pörssipalvelu Investtechin mukaan läpi suorakulmiokuvion vastustason 24,03 eurossa, ja palvelu antaa osakkeelle osto-suosituksen keskipitkällä aikavälillä.

Tason läpäisy on Investtechin tulkinnan mukaan ostosignaali, joka indikoi nousun jatkuvan 27,79 euron tasolle tai pidemmälle. Tavoitehinta sijaitsee selvästi pörssipalvelun nimeämän 27,0 euron seuraavan vastustason yläpuolella.

Suorakulmiokuvioksi kutsutaan teknisessä analyysissä muodostelmaa, jossa kurssi liikkuu pidempään kahden vaakasuoran rajan välissä. Kun yläraja eli vastustaso murtuu, ostajien tulkitaan saaneen yliotteen ja nousun voi olettaa jatkuvan.

Vastustaso on hintataso, jolla myynti yleensä voimistuu ja kurssin nousu pysähtyy. Tukitaso puolestaan on alaraja, jonka tienoilla lasku tyypillisesti taittuu ostokiinnostuksen lisääntyessä. Investtech paikantaa UPM:n tukitason noin 24,4 euroon ja seuraavan vastustason noin 27,0 euroon.

Varaukseton kuva ei silti ole. Osakkeen suhteellista voimaa mittaava RSI-indikaattori on kääntynyt laskuun. Asteikolla nollasta sataan liikkuva RSI eli Relative Strength Index kuvaa lyhyen aikavälin hintaliikkeen voimaa, ja sen laskeva trendi voidaan tulkita varhaiseksi varoitukseksi siitä, että nousun vauhti hiipuu, vaikka kurssi itse vielä etenisi ylöspäin.

Tulos kestää vertailun, rahavirta ei

Sijoittajalle pelkkä kuvaaja on tietenkin vain osa kokonaisuutta, eivätkä monet sijoittajat luota teknisen analyysin ennustevoimaan. UPM:n huhtikuun lopussa julkistama vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen tulos antaa nousulle kuitenkin myös fundamenttipohjaa, joskaan ei ongelmitta.

Metsäjätin liikevaihto laski 2,51 miljardiin euroon tammi-maaliskuussa edellisvuoden 2,65 miljoonasta. Vertailukelpoinen liikevoitto pieneni viisi prosenttia 274 miljoonaan euroon, mutta liikevoittoprosentti pysyi käytännössä ennallaan 10,9:ssä.

Tuloskunnon takana on erityisesti UPM Energyn ennätyksellinen ensimmäinen vuosineljännes. Suomen ankara talvi nosti sähkönkulutuksen ennätyslukemiin ja vei tukkuhinnat korkealle, mikä näkyi suoraan tuloksessa. Sellupuolella Fibres North -liiketoiminta sai apua puuraaka-aineen halpenemisesta.

Varjopuolikin löytyy. Liiketoiminnan rahavirta romahti 89 miljoonaan euroon vertailukauden 289 miljoonasta. Pudotusta tasapainottaa nettovelan pysyminen lähes ennallaan 2,96 miljardissa eurossa, mutta nettovelan suhde rullaavaan EBITDA-tulokseen kohosi 2,30:een vuotta aiemmasta 1,77:stä. Velkaantuneisuusmittari ei ole vielä huolestuttavalla tasolla, joskin liikkumavara on kaventunut.

Henkilöstö on supistunut reilun tuhannen verran vuodessa. Yhtiö ei katsauksessaan avaa supistuksia sanallisesti, mutta painopapereiden taantuminen ja meneillään oleva portfoliouudistus selittävät suuntaa.

Ohjeistus jättää oven auki kumpaankin suuntaan

UPM odottaa vertailukelpoisen liikevoiton asettuvan vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla 325 ja 525 miljoonan euron väliin. Edellisvuoden vastaavalla jaksolla luku oli 413 miljoonaa euroa, joten haarukan keskikohta tarkoittaisi vain pientä parannusta.

Ohjeistuksen 200 miljoonan euron leveys kertoo yhtiön omasta epävarmuudesta. Toimitusjohtaja Massimo Reynaudo korostaa katsauksessa katteiden suojelua ja viittaa siirtymään korkeamman inflaation kauteen. Käännös sijoittajan kielelle: kustannuspuolen liikkeet ovat lähikuukausina kriittisempiä kuin myynnin kasvu.

Strategisella puolella huomio kiinnittyy graafisten paperien yhteisyrityshankkeeseen, joka eteni EU-komission yrityskauppavalvonnan toiseen vaiheeseen. Kakkosvaihe tarkoittaa tavanomaista syvällisempää tarkastelua eli komissio ei ole vielä tyytynyt yhdistymisen kilpailuvaikutusten arviointiin ensimmäisellä kierroksella.

UPM tähtää sopimusten allekirjoittamiseen vuoden ensimmäisellä puoliskolla, mikä jättää aikataulun tiukaksi.