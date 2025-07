S&P 500 -indeksi rikkonut vastustason – signaali nousun jatkumiselle

Osakeindeksi romahti 8. huhtikuuta alle 5000 pisteeseen, mutta on sen jälkeen kivunnut nopeasti yli 6 200 pisteeseen – ja samalla kaikkien aikojen huippulukuihin.

S&P 500 -indeksin ripeän nousun huhtikuun pohjalukemien jälkeen on mahdollistanut useiden myönteisten tekijöiden yhteisvaikutus. Keväällä markkinoita painoivat huolet presidentti Donald Trumpin hallinnon kauppapoliittisista uhkauksista ja uusista tulleista, jotka johtivat jyrkkään kurssilaskuun. Monien pelättyjen tullien voimaantulo on kuitenkin lykkääntynyt tai jäänyt kokonaan toteutumatta, mikä on lievittänyt sijoittajien huolia ja lisännyt halukkuutta riskinottoon.

Samanaikaisesti yritysten tuloskehitys on ylittänyt odotukset: S&P 500 -indeksin yhtiöt ovat raportoineet kaksinumeroisia tuloskasvuja, erityisesti teknologia- ja terveydenhuoltosektoreilla. Tämä on vahvistanut uskoa talouden ja yritysten kestävyyteen.

Inflaatio on jatkanut hidastumistaan, eikä pelättyä inflaation kiihtymistä tuontitullien vuoksi ole vielä havaittu. Tuoreimmat talousluvut osoittavat, että Yhdysvaltain talous on supistunut alkuvuonna aiemmin arvioitua vähemmän. Se on lisännyt sijoittajien luottamusta tulevaan kehitykseen.

Teknologiasektorin, erityisesti tekoälyyn liittyvien yhtiöiden, vahva vire on ollut yksi nousun keskeisistä ajureista. Suurten teknologiayhtiöiden, kuten Nvidian ja Broadcomin, menestys sekä laajempi tekoälybuumi ovat houkutelleet sijoittajia takaisin markkinoille ja nostaneet indeksin uusiin ennätyksiin.

Kurssinousu on viime viikkoina laajentunut koskemaan useampia sektoreita – kuten finanssialaa, teollisuutta ja julkishyödykkeitä. S&P 500 -indeksin osakkeista yhä useampi on noussut yli 50 päivän liukuvan keskiarvonsa, ja lukemat ovat nyt korkeimmillaan sitten viime syksyn – ennen kuin Trumpin vaalivoitto laukaisi loppuvuoden nousurallin.

Myös toinen kurssinousun laajuutta mittaava indikaattori, joka seuraa nousevien ja laskevien osakkeiden määrää, saavutti uuden huippunsa perjantaina.

Investtechin mukaan S&P 500 -indeksin kurssikehitys on vahvaa nousutrendin sisällä. Se kielii positiiviselle kehitykselle jatkoa, ja kurssinousu saa tukea trendikanavan tukilinjan kohdalla, Investtech toteaa sijoittajakirjeessään. Tukilinja tarkoittaa hintatasoa, jonka uskotaan estävän indeksin hinnan laskun. Tukilinja muodostuu usein aiemmista hintapisteistä, joissa kurssi on aikaisemmin pysähtynyt laskun jälkeen ja kääntynyt nousuun.

S&P 500 -indeksin kurssi on läpäissyt vastustason ja antanut ostosignaalin pitkän ajan kaupankäyntivälille. Investtechin mukaan indeksi on rikkoutunut ylös vastustason läpi noin 6100 pisteen kohdalla, mikä on signaali edelleen tapahtuvalle nousulle.

Vastustaso on teknisessä analyysissä hintataso, jonka yläpuolelle osakkeen tai muun sijoituskohteen hinnan ei uskota helposti nousevan. Se muodostuu usein aiempien huippujen kohdalle, joissa myyjien määrä on kasvanut ja tarjonta on ylittänyt kysynnän, mikä on pysäyttänyt hinnan nousun tai kääntänyt sen laskuun. Kun kurssi lähestyy vastustasoa, sijoittajat odottavat myyntipaineen kasvavan ja hinnan kääntyvän alas.

Jos vastustaso kuitenkin rikkoutuu eli hinta nousee selvästi tämän tason yläpuolelle, se on teknisessä analyysissä usein merkki siitä, että ostajat ovat voittaneet myyjät ja markkinoilla on voimaa jatkaa nousua

Investtech pitää S&P 500 -indeksiä kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä.