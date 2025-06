Administer painii nyt eri sarjassa

Tilitoimistopalvelu Administer on tehnyt ison yrityskaupan, jonka ansiosta se laajentaa liiketoimintaansa julkisella sektorilla merkittävästi.

Administer on digitaalisiin taloushallinnon palveluihin erikoistunut suomalainen auktorisoitu tilitoimisto ja konserni, joka tarjoaa laajasti talous- ja palkkahallinnon, HR:n, ohjelmistopalveluiden sekä konsultoinnin ratkaisuja yrityksille ja julkiselle sektorille. Yhtiön palveluihin kuuluvat muun muassa kirjanpito, palkanlaskenta, talousjohtopalvelut, lakipalvelut, henkilöstövuokraus, kansainväliset asiantuntijapalvelut sekä harmaan talouden torjunta.

Administer palvelee yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu pk-yrityksiä, suuryrityksiä, kuntia ja muita julkisen sektorin toimijoita. Yritys on perustettu vuonna 1985, ja se on listattu Nasdaq Helsingin First North -listalle.

Administer on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Nyt kasvuun tulee uutta vauhtia yhtiölle merkittävällä yrityskaupalla. Yhtiö kertoi 23. kesäkuuta liiketoimintakaupasta Sarastian kunta-asiakkaiden talous-, palkka- ja ohjelmistopalveluliiketoiminnan ostamisesta.

Administer ja Numera Palvelut Oy ovat 30. kesäkuuta allekirjoittaneet kauppasopimuksen Numeran yhtiökokouksen hyväksyttyä kaupan. Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisen hyväksynnän, ja kaupan arvioidaan vahvistuvan alkusyksystä.

Siirtyvän liikevaihdon arvo on noin 35 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 350. Merkittävin osa liikevaihdosta tulee kuntien talous- ja palkkapalveluista, lisäksi liiketoimintaa tukee ohjelmistopalveluiden myynti. Asiakaskuntaan lukeutuu yli 100 kaupunkia ja kuntaa, suurista pieniin.

Kyseessä on Administerille jättikauppa, joka kasvattaa sen liikevaihtoa lähes 50 prosenttia.

Kauppa toteutetaan kahdessa erässä. Ensimmäisessä vaiheessa Administer hankkii Sarastian kunta-asiakasliiketoiminnan uuden, perustettavan tytäryhtiönsä lukuun. Uudesta yhtiöstä Administer omistaa ensimmäisessä vaiheessa 80 prosenttia ja Numera Palvelut 20 prosenttia. Liiketoimintaa jatketaan uudessa yhtiössä Sarastia-brändillä.

Administerin historian suurin yrityskauppa

Ensimmäisen vaiheen kauppahinta on viisi miljoonaa euroa, josta puolet maksetaan käteisellä ja puolet Administerin uusilla osakkeilla. Toisen vaiheen kauppa toteutetaan kahdessa erässä vuoden 2029 kesään mennessä, jolloin loput 20 prosenttia uuden yhtiön omistuksesta siirtyy Administerille käypään hintaan ennalta määrätyllä arvostusperiaatteella.

Liiketoimintakaupan yhteydessä ei siirry varoja tai velkoja, pois lukien vuoteen 2026 liittyvät lomapalkkavelat, jotka ovat siirtyvään liiketoimintaan nähden määrältään vähäiset.

”Kauppa on liikevaihdoltaan Administerin historian suurin ja se vahvistaa merkittävästi konsernin pitkän aikavälin kilpailukykyä. Ostettava liiketoiminta vahvistaa konsernin talous-, palkkahallinto- ja ohjelmistopalveluita ja kaupan myötä Administerista tulee tämän segmentin johtava palveluntarjoaja kuntasektorilla”, kertoo Administerin toimitusjohtaja Kimmo Herranen.

Herrasen mukaan Administer pitää julkista sektoria meille erittäin tärkeänä asiakassegmenttinä; vuoden 2024 keväällä julkistetussa strategiassa yhtiö määritteli sen yhdeksi kasvualueeksi.

”Numera-konsernista tulee kaupan myötä myös Administer Oyj:n merkittävä omistajataho. Näemme Numera-konsernin olevan Administerin pitkäaikainen, suomalainen ankkuriomistaja”, Herranen toteaa.

Sarastia on kuntien omistama yhtiö, jonka toimintaa tukee laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista.

Yrityskauppa tukee kasvun painopistettä

Evlin analyytikko Atte Pitkäjärvi arvioi pankin aamukatsauksessa, että myynnin taustalla näyttäisi olevan suunnitteilla olevat muutokset kyseiseen lakiin, erityisesti omistusta koskevat vaatimukset ”in-house” hankintapalveluiden tuottajille, jotka rajoittavat nykyistä toimintaa.

”Administerin näkökulmasta yritysosto on selvästi strateginen, sillä julkisen sektorin asiakkaiden osuus on ollut toistaiseksi pieni ja tämä on kasvun painopiste nykyisessä strategiassa”, Pitkäjävi toteaa.

Evli uskoo, että Administerille yrityskauppa on mahdollisuus merkittävään arvonluontiin ja kauppahinta selvästi houkutteleva.

Kuvat: Administer Oyj.

”Odotamme yritysoston tuovan jonkin verran kustannussynergioita. On kuitenkin edelleen epävarmuutta siitä, kuinka hyvin kannattavuus saadaan käännettyä samalla kun asiakkaat pysyvät, ja toisaalta siitä, millaisia muutoksia lakiin julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista lopulta tehdään”, Pitkäjärvi toteaa.

Administerin helmasynti on ollut heikko kannattavuus. Viime vuonna yhtiön liikevoitto oli -1,3 miljoonaa euroa tappiollinen, vuonna 2023 tappio oli -3,0 miljoonaa euroa.

Evli uskoo kuitenkin tuloskäänteeseen. Pankin liikevoittoennuste tälle vuodelle on 2,3 miljoonaa euroa plussalla, ja vapaan kassavirran ennuste on 3,7 miljoonaa euroa plussalla.