Uuden asunnon vuokratontti saattaa olla orjasopimus

Kaupunkien vuokratonteillä tämä pitkään toteutuikin. Vuokratontti ei automaattisesti ole mikään kielteinen asia. Helsingissä on rakennettu kaupunginosia puhtaasti vuokratonteille.

Reilu kymmenen vuotta sitten vuokratontti muuttui keinoksi saada asunnosta kovempi hinta. Tonttirahastot ostivat uusien asuintalojen tontit, ja ihmiset vain niiden päällä olevat asunnot. Tämä sai asunnot tuntumaan halvemmilta, koska ostajan ei tarvinnut ostaa osuuttaan tontista. Asumiskuluja vuokratontti kuitenkin nostaa merkittävästi.

Tontinvuokra on tonttirahastoilla lähtötilanteessa yleensä kohtuullinen, mutta kovat ehdot tulevista vuokrankorotuksista jäivät usein huomaamatta. Todella moni osti asunnon niin ettei saanut, nähnyt tai lukenut tontinvuokrasopimusta, joka saattoi sisältää korotusautomaatin. Se, että vuokratonttia pidettiin sivuseikkana, mahdollisti tällaisen aukon.

Taloyhtiö asuntoineen on naimisissa tontin kanssa, eikä voi muuttaa pois. Vuosi vuodelta ylöspäin kipuava tonttivuokra voi tulevaisuudessa laskea asuntojen arvoa merkittävästi, kun asunnon myyminen vaikeutuu kovien kulujen takia.

Tonttirahastojen tehtävä on takoa tuottoa sijoittajille. Tontinvuokran korotusehdot ja lunastushinnan kehitys voivat olla kohtuuttomia. Pahimpia voi kutsua orjasopimuksiksi. Olen kuvannut räikeimpiä ylilyöntejä suorastaan sikamaisiksi. Tonttivuokrasopimuksia on tehty jopa 100 vuoden mittaisiksi korotusautomaatilla ja ilman lunastusmahdollisuutta.

On vaikea ymmärtää, miten ihmisen ehkä suurimmassa taloudellisessa päätöksessä häntä saa viilata linssiin tavalla, joka tuntuu kohtuuttomalta.

Ei ole tarkempaa lainsäädäntöä, joka säätelisi tontinvuokraehtojen kohtuullisuutta. Näkisin tällaisen lain tarpeellisena, jotta kuluttajaa ei voisi yrittää vetää nenästä eivätkä ehdoiltaan kohtuuttomat sopimukset pilaisi kaikkien vuokratonttien mainetta. Kuluttajaa suojellaan pienissä hankinnoissa, mutta vuokratontin kaltaisessa isossa sitoumuksessa suojassa on aukko.

Ehtojen rajoittaminen olisi kohtuullisen yksinkertaista. Huoneenvuokralaki määrittelee, millaisia ehtoja asuntojen vuokrasopimuksessa saa olla. Vastaavasti voitaisiin lailla rajoittaa tontinvuokrasopimuksien ehtoja ja määrittää kohtuullisuuden rajat.

Myyjän tai välittäjän on syytä aina tuoda tontinvuokrasopimuksen ehdot esiin siinä missä kaikki muutkin kaupan päättämisen oleellisesti vaikuttavat asiat. Ehdotan lisäksi velvollisuutta esittää ostajalle korotusehtoja havainnollistava laskelma tontinvuokran sallitusta tulevasta kehityksestä. Kaikkeen kauppaan kuuluu se, että molemmat osapuolet ymmärtävät mihin sitoutuvat.

Nyt kohtuuttomat tontinvuokraehdot ovat yksi turhaan asuntokauppaa jarruttava ja ihmisten huolta lisäävä tekijä. Suomessa uudisrakentaminen on sen verran kallista, että myös vuokratonteille on aito tarve. Kohtuullisilla ehdoilla oleva vuokratontti laskee asunnon ostamisen kynnystä, kun ei tarvitse itse ottaa niin suurta lainaa.

Timo Metsola

hallituksen puheenjohtaja

Vuokraturva

Blogi on alun perin julkaistu Vuokraturvan sivuilla 15.4.2026.