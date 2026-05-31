Alphabet kaataa 190 miljardia tekoälyyn – kannattaako se?

Teknojätti Alphabetin liikevaihto ylitti odotukset reilusti kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikevaihtoa kertyi 110 miljardia dollaria analyytikoiden ennakoiman 107 miljardin sijaan. Vuodentakaisesta kasvua tuli 22 prosenttia, nopeammin kuin millään kvartaalilla sitten vuoden 2022.

Liikevoitto kohosi 30 prosenttia lähes 40 miljardiin dollariin. Marginaali leveni kahdella prosenttiyksiköllä 36,1 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli noin 34 prosenttia.

Kasvun ajuri löytyi pilvestä.

Google Cloud tuotti 20 miljardia dollaria, kun analyytikot olivat odottaneet 18 miljardia. Yksikön liikevaihto kasvoi 63 prosenttia vuodessa, selvästi nopeammin kuin kilpailijoiden Amazonin ja Microsoftin pilvialustat viimeisimmillä raportoiduilla luvuillaan.

Google Cloud myy yrityksille laskenta- ja tallennuskapasiteettia, data-analytiikkaa sekä tekoälytyökaluja. Sydämessä on Google Cloud Platform eli GCP, jonka päälle yhtiö on rakentanut yritysasiakkaille suunnatun tekoälytarjonnan.

Vetäjänä on yritysten tekoälykysyntä. Toimitusjohtaja Sundar Pichai totesi tuloskeskustelussa, että yritysten tekoälyratkaisut nousivat ensimmäistä kertaa pilviliiketoiminnan tärkeimmäksi kasvun lähteeksi.

Yhtiön generatiivisiin tekoälymalleihin pohjautuvien tuotteiden liikevaihto kasvoi lähes 800 prosenttia vuodessa, tosin matalalta vertailutasolta. Asiakkaat ovat siirtymässä kokeiluista varsinaiseen käyttöönottoon.

YouTuben mainostuotot jäivät hieman odotuksista, 9,9 miljardiin dollariin analyytikoiden 10 miljardin dollarin konsensusodotuksen sijaan. Pieni poikkeama, mutta muistutus siitä, ettei kaikki yhtiön liiketoiminnoissa kiihdy samaa tahtia.

Mihin Alphabetin vallihauta perustuu?

Vallihauta tarkoittaa sijoittajakielessä kestävää kilpailuetua, jota kilpailijan on vaikea murtaa. Alphabetilla niitä on useita päällekkäin.

Hakukone kantaa yhä. Search-liiketoiminta kasvoi 19 prosenttia 60 miljardiin dollariin, ja Pichain mukaan Google-hakuja tehtiin enemmän kuin koskaan. Pitkään moni analyytikko pelkäsi tekoälychatbottien nakertavan juuri hakumainontaa, mutta niin ei ole tapahtunut.

Alphabetin hakukone, Chrome, Android ja YouTube tavoittavat yhdessä miljardeja ihmisiä, ja samaa putkea pitkin yhtiö syöttää tekoälytuotteensa suoraan valmiille yleisölle.

Terävimmin kvartaalilla nousi esiin oma rauta. Alphabet rakentaa tekoälypiirinsä ja datakeskuksensa itse sen sijaan, että ostaisi laskentatehon ulkoa. Pichai myöntää kapasiteetin loppuvan kesken, ja kertoo pilviliikevaihdon olleen suurempi, jos kysyntään olisi ehditty vastata.

Kysynnän mittariksi kelpaa tilauskanta, eli sovittu mutta vielä kirjaamatta oleva liikevaihto. Se lähes kaksinkertaistui kvartaalin aikana yli 460 miljardiin dollariin, mikä antaa kasvunäkymälle aikajännettä, jota yksittäinen vuosineljännes ei tarjoa.

Pankit nostivat tavoitteitaan kilvan

Markkina äänesti raportin jälkeen selvästi. Useampi pankki nosti tavoitehintaansa lähes saman tien, ja konsensussuositus pysyi ostossa.

Reippain nostaja oli Susquehanna, jonka tavoite kipusi 460 dollariin entisestä 400 dollarista. Canaccord ja TD Cowen päätyivät molemmat 450 dollariin, edellinen 415 dollarin ja jälkimmäinen 375 dollarin tavoitteesta. Pilven kasvulukua moni kuvasi käännekohdaksi.

Raymond Jamesin analyytikot nostivat tavoitteensa 425 dollariin ja pitivät suosituksensa vahvimmassa ostoluokassa. Samaan 425 dollariin päätyi CMB International Securitiesin analyytikko Saiyi He, jonka mukaan tekoäly vahvistaa Alphabetin ydinbisnestä monelta suunnalta yhtä aikaa. Hakujen käyttö lisääntyy, mainonnan rahaksi muuttaminen tehostuu ja pilvi kasvaa entistä paremmin kattein.

Maltillisempaa kantaa edustaa Mizuhon analyytikko Lloyd Walmsley 410 dollarin tavoitteellaan. Se oli tosin asetettu jo helmikuussa, ennen tammi-maaliskuun lukuja.

Koko seurantajoukko ei silti hehkuta yhtiötä yhtä lämpimästi. Keväällä tavoitehintojen haarukka on venynyt 285 dollarista 420 dollariin, mikä kertoo erimielisyydestä pilven kasvuvauhdin kestävyydestä ja yhtiön sääntelyriskeistä. Eniten painaa Euroopan markkinasääntely.

Alphabetin kasvutarinaan uskovien analyytikoiden näkemys nojaa yhteen havaintoon. Hakumainonta ei notkahtanut tekoälyn paineessa vaan kiihtyi, ja pilvi kasvoi kovempaa kuin kukaan odotti.

Epäilevät analyytikot eivät kiistä lukuja, vaan he kiistävät hinnan. Riittääkö tekoälyn rahaksi muuttaminen kattamaan investoinnit, jos pilven yli 40 prosentin kasvu hyytyy ennen kuin menot maksavat itsensä takaisin?

Geminin asema vahvistuu

Alphabetin Gemini-tekoälymallin maksavien yritysasiakkaiden kuukausikäyttäjämäärä kasvoi 40 prosenttia edellisestä kvartaalista.

Lähtötilanne oli vielä vuosi sitten yksipuolinen. OpenAI:n ChatGPT hallitsi kuluttajamarkkinaa ylivoimaisella, lähes 90 prosentin liikenneosuudella, ja Gemini jäi yksinumeroisiin lukuihin.

Sen jälkeen asetelma on kaventunut nopeasti. Eri mittaajat antavat hieman eri lukuja menetelmistä riippuen, mutta suunta on yhtenäinen. ChatGPT:n osuus on pudonnut karkeasti kahteen kolmasosaan, kun Gemini on noussut alle kuudesta prosentista noin viidennekseen.

ChatGPT:n ja Geminin välinen liikenne-ero kutistui keskikesän 2025 noin 22-kertaisesta tammikuuhun 2026 mennessä noin kahdeksankertaiseksi. Gemini on käytännössä vakiinnuttanut asemansa kuluttajapuolen selkeänä kakkosena.

Muutoksen takana ei ole pelkkä mallin laatu vaan jakelu. Google upottaa Geminin suoraan Androidiin, Chromeen, hakuun ja Workspaceen, jolloin yli kahden miljardin Android-laitteen käyttäjät kohtaavat sen ilman erillistä valintaa. Tätä etumatkaa kilpailijat eivät pysty helposti kopioimaan.

Yritysmarkkina kertoo eri tarinaa, ja se on kysymäsi maksavan asiakkaan kannalta olennaisempi. Menlo Venturesin aineiston mukaan Anthropic johtaa yrityssopimuksia noin kolmanneksen osuudella, OpenAI seuraa toisena noin neljänneksen osuudella ja Gemini jää kolmanneksi noin viidenneksen osuudella.

Geminin vahvuus on kuitenkin oma asiakaskunta, sillä valtaosa Google Cloudin asiakkaista käyttää jo Geminiä.

Asema on siis muuttunut altavastaajasta vakavasti otettavaksi haastajaksi, mutta kahdella eri tahdilla. Kuluttajapuolella Gemini kirii kärkeä, yritysmyynnissä se yhä kuroo kahta edellään olevaa kiinni.

Investointien hinta nousee taas

Alphabet nosti vuoden 2026 investointiohjeistustaan 180–190 miljardiin dollariin aiemmasta 175–185 miljardista dollarista. Talousjohtaja Anat Ashkenazi varoitti, että vuonna 2027 investoinnit kasvavat tästäkin merkittävästi. Tammi-maaliskuussa rahaa paloi infraan 36 miljardia dollaria, valtaosa tekniseen kapasiteettiin.

Yksi syy ohjeistuksen nostoon löytyy yritysostosta. Puhtaan energian ja datakeskusinfran kehittäjä Intersect tuli kaupaksi 4,8 miljardilla dollarilla käteistä ja velkojen siirto päälle. Sopimus ilmoitettiin joulukuussa, mutta se sulkeutui vasta maaliskuussa, eli kuluneen kvartaalin aikana. Kaupan ydin oli energiakapasiteetti, jota tekoälyn laskenta nielee kiihtyvää tahtia, ei pelkkä datakeskustila.

Logiikka on suoraviivainen. Niin kauan kuin hakumainonta kasvaa, se rahoittaa pilven ja tekoälyn raskaat investoinnit, ja juuri näin kvartaalilla kävi.

Mutkan tuo aikataulu. Investoinnit kirjautuvat kuluksi heti, tuotot tulevat vuosien viiveellä. Tilauskanta lupaa paljon, mutta luvattu raha ei ole vielä laskutettua.

