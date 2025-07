OpenAI lähtee selainkilpaan ja uhkaa Google valta-asemaa

OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman.

Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan OpenAI:n selain julkaistaan jo lähiviikkoina, ja sen tavoitteena on uudistaa perusteellisesti tapa, jolla ihmiset käyttävät internetiä.

OpenAI on yhdysvaltalainen tekoälyalan tutkimus- ja teknologiayritys, joka kehittää kehittyneitä tekoälymalleja ja -ratkaisuja. OpenAI tunnetaan erityisesti suurista kielimalleistaan, kuten GPT-sarjasta, joiden pohjalta on rakennettu suosittuja sovelluksia, kuten ChatGPT.

OpenAI:n uusi selain ei ole pelkkä käyttöliittymä verkkoon. Se on suunniteltu hyödyntämään tekoälyä niin syvällisesti, että käyttäjäkokemus muuttuu agenttimaiseksi: selain voi esimerkiksi täyttää lomakkeita, tehdä varauksia ja suorittaa muita tehtäviä käyttäjän puolesta ilman, että käyttäjän tarvitsee siirtyä eri verkkosivuille.

Googlelle OpenAI:n suunnitelmat saattaa olla vakava uhka.

Google on rakentanut mainosliiketoimintansa pitkälti Chrome-selaimen kautta kerättyyn dataan. Chrome ohjaa käyttäjät oletusarvoisesti Googlen hakukoneeseen ja välittää käyttäjien selaustottumuksia, joiden avulla mainosten kohdentaminen on erittäin tuottavaa – jopa 75 prosenttia Alphabetin liikevaihdosta tulee mainoksista, joissa Chromen rooli datalähteenä on keskeinen.

Jos OpenAI onnistuu houkuttelemaan edes osan ChatGPT:n 500 miljoonasta viikoittaisesta käyttäjästä uuden selaimen käyttäjiksi, vaikutus Googlen mainostuloihin voi olla merkittävä. Analyytikoiden mukaan jo 5–25 prosenttia Chromen liikenteen siirtyminen OpenAI:lle voisi tarkoittaa Googlelle jopa 8–10 miljardin dollarin vuotuisia menetyksiä mainostuloissa.

OpenAI:n selain perustuu avoimeen Chromium-koodiin, mutta eroaa perinteisistä selaimista siinä, että suuri osa käyttäjäinteraktioista pysyy ChatGPT-tyyppisessä keskusteluikkunassa.

Käyttäjä voi saada vastauksia, tehdä ostoksia tai hoitaa muita asioita poistumatta selaimen sisältä ulkopuolisille sivustoille. Näin OpenAI pystyy keräämään entistä suorempaa käyttäjädataa ja hyödyntämään sitä sekä tekoälymallien koulutuksessa että mahdollisessa mainos- ja tilausliiketoiminnassa.

Googlea haastetaan monelta suunnalta

Googlen asemaa haastavat nyt useat uudet toimijat. Perplexity AI ja Brave ovat jo tuoneet markkinoille omat tekoälyllä rikastetut selaimensa, ja kilpailu käyttäjien luottamuksesta sekä datasta kiristyy.

OpenAI:n selain on osa laajempaa strategiaa, jossa yhtiö pyrkii integroimaan palvelunsa niin käyttäjien arkeen kuin työelämäänkin. Yrityksen viimeaikaiset investoinnit laitteistoihin ja Chrome-tiimin entisten Googlen johtajien rekrytoinnit kertovat kunnianhimoisista suunnitelmista.

OpenAI:n selain voi muuttaa koko selausparadigman: kun tekoäly hoitaa rutiinitehtävät ja tarjoaa vastauksia suoraan selaimessa, perinteinen hakukoneen ja mainosten rooli voi heikentyä.

Tämä kehitys pakottaa myös mainostajat ja teknologiayhtiöt miettimään uudelleen, miten käyttäjiä tavoitetaan ja miten dataa hyödynnetään tulevaisuudessa.

Google yrittää uudistaa itsensä

Google on pyrkinyt vastaamaan kilpailuun kehittämällä omia tekoälypohjaisia hakuratkaisujaan, kuten Search Generative Experience (SGE) -ominaisuuksia, joissa hakutulokset tiivistetään ja esitetään keskustelumaisessa muodossa. Näiden uudistusten tavoitteena on säilyttää käyttäjien huomio ja mainosnäkyvyys, vaikka perinteinen hakusivun rakenne muuttuu.

Google kehittää Chromea edelleen ja tutkii tapoja tuoda tekoälyavusteisia ominaisuuksia suoraan selaimeen. Tavoitteena on säilyttää käyttäjävirrat Chromessa ja estää siirtymistä uusiin tekoälypohjaisiin selaimiin.

Koska tekoälypohjaiset selaimet voivat ohittaa perinteiset mainospaikat ja hakutulokset, Google joutuu kehittämään uusia tapoja integroida mainontaa tekoälyavusteisiin käyttöliittymiin ja keskustelupohjaisiin hakuihin. Mainostajat etsivät jo nyt keinoja päästä näkyviin tekoälyn tuottamissa vastauksissa ja suosituksissa.

Google panostaa edelleen laajaan tuote- ja palveluvalikoimaan (esimerkiksi Android, Workspace, YouTube), jotta käyttäjät pysyvät Googlen ekosysteemissä myös selainten ja hakukoneiden ulkopuolella.

Uusi selainkilpa on vasta alussa, mutta OpenAI:n liike voi olla käänteentekevä sekä tekoälyn että digitaalisen mainonnan tulevaisuudelle. Googlen asema ei ole enää itsestäänselvyys, ja selainmarkkinoiden seuraavat kuukaudet voivat muuttaa koko internetin pelisääntöjä.

Samalla kun OpenAI haastaa Googlen valtakunnan, se nostaa esiin myös uusia kysymyksiä yksityisyydestä ja datan hallinnasta. Vaikka OpenAI:n datankeruu on herättänyt huolta, asiantuntijoiden mukaan Googlen seuranta on edelleen paljon laajempaa ja syvällisempää. Käyttäjille onkin entistä tärkeämpää ymmärtää, millaisia tietoja he selaimelleen luovuttavat ja millä ehdoilla.