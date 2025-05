Google paketoi hakukoneensa täysin uusiin kuosiin – tekoäly nousee keskiöön

Google on julkistanut uuden tekoälypohjaisen AI-tilan osana hakukoneensa uudistusta, joka muuttaa merkittävästi tapaa, jolla ihmiset etsivät tietoa verkosta.

Google esitteli AI-tilan yhtiön vuosittaisessa Google I/O -kehittäjäkonferenssissa, ja ominaisuus on nyt saatavilla Yhdysvalloissa ilman erillistä ilmoittautumista kokeiluihin.

Uusi ominaisuus tarjoaa Googlen hakukoneeseen syvällisempiä vastauksia ja mahdollisuuden jatkokysymyksiin.

AI-tila hyödyntää edistyneitä tekoälymalleja, kuten Gemini 2.5 -mallia, ja käyttää niin kutsuttua ”query fan-out” -tekniikkaa, jossa käyttäjän kysymys jaetaan alateemoihin ja hakukone suorittaa samanaikaisesti useita hakuja eri lähteistä.

Tämä mahdollistaa perinteistä hakua syvällisemmän tiedon löytämisen ja tarjoaa käyttäjälle tarkempia ja monipuolisempia vastauksia sekä linkkejä lisäaineistoihin.

AI-tilassa on myös ominaisuuksia, jotka tekevät hakukokemuksesta henkilökohtaisemman.

Käyttäjä voi halutessaan yhdistää Google-tilinsä muihin palveluihin, kuten Gmailiin, jolloin hakutulokset voivat perustua aiempiin haku- ja käyttötottumuksiin. Esimerkiksi matkasuunnitelmia tehdessä AI-tila voi ehdottaa ravintoloita tai tapahtumia käyttäjän mieltymysten ja varauksien perusteella.

AI Mode is a total reimagining of Search — an end-to-end AI experience with more advanced reasoning. Early testers have been asking much longer queries, 2-3x the length of traditional searches.



AI Mode is rolling out to everyone in the U.S., starting today. 🎉#GoogleIO pic.twitter.com/xGELAnY1tM