ChatGPT menettää etumatkaa – Google Gemini kiriin tekoälysodassa

Viime kuukausien generatiivisen tekoälyn käyttötilastot piirtävät selvän kuvan: ChatGPT:n kasvu on siirtynyt jyrkästä kasvuvaiheesta tasaisemmaksi, kun uudistumisvaihe on vaihtunut arkeen. Useat riippumattomat analyysitalot ovat havainneet, että etenkin mobiilisovelluksen lataukset ja päivittäinen käyttö ovat alkaneet tasaantua ja joillain markkinoilla myös hieman hiipua.

Taustalla on sekä koventunut kilpailu että se, että kokeiluvaiheen uteliaisuus on monilla käyttäjillä vaihtunut vakiintuneisiin rutiineihin.​

Samaan aikaan Googlen Gemini rakentaa kiihtyvällä tahdilla omaa käyttäjäkuntaansa. Alphabetin toimitusjohtaja Sundar Pichai kertoi syksyn tulosjulkistuksessa, että Geminin erillinen sovellus on noussut yli kuudensadanviidenkymmenen miljoonan kuukausittaisen käyttäjän tasolle, kun vielä keväällä luku liikkui vain runsaan kolmensadan miljoonan tuntumassa. Kasvu on ollut poikkeuksellisen ripeää, ja sen taustalla ovat paitsi aggressiivinen jakelu Googlen ekosysteemiin myös kuluttajia houkutelleet kuvageneraattoriominaisuudet, kuten Nano Banana -toiminto.​

OpenAI ei ole jättänyt kilpailijan nousua huomiotta. Yhtiön sisäiseksi ”koodinpunaiseksi” kuvattu tilanne on johtanut strategiseen uudelleenarviointiin, jossa fokusta siirretään näyttävistä lanseerauksista takaisin ChatGPT:n peruskokemuksen hiomiseen.

Samalla yhtiön odotetaan tuovan markkinoille uusia mallipäivityksiä, kuten GPT‑5-sarjan jatkokehitelmiä, pyrkimyksenä kuroa kiinni Geminin viime kuukausina saavuttamaa teknistä ja kaupallista menestystä.​

Vaikka ChatGPT on edelleen markkinan tunnetuin brändi, sen etumatka on kaventunut niin käyttäjissä, mielikuvissa kuin sovelluskohteissa. Useiden tuoreiden kartoitusten mukaan ChatGPT:n käyttö yritysmaailmassa on edelleen laajaa, mutta kasvu on selvästi tasaantunut samalla, kun AI-työkalujen kokonaispeitto yrityksissä on noussut jyrkästi. Uusia käyttäjiä valuu yhä useammin kilpailijoiden, kuten Googlen Geminin tai Metan integroimien assistenttien suuntaan. Tämä tekee kilpailuasetelmasta huomattavasti kaksinapaisemman kuin vielä vuosi sitten.​

Käyttäjän kasvu hiipuu – sitoutuminen jakautuu

ChatGPT:n käyttötilastoissa näkyy selvä vaiheenvaihdos. Mobiilisovelluksen latausmäärät ja globaalit päivittäiset käyttäjät ovat asettuneet selvästi matalammalle kasvu-uralle kuin alkuvaiheen eksponentiaalinen nousu antoi odottaa.

Lisäksi Yhdysvalloissa käyttäjien keskimääräinen sovelluksessa vietetty aika ja avauskertojen määrä ovat laskeneet kaksinumeroisin prosentein viime kuukausina, mikä kertoo siitä, ettei palvelua enää avata yhtä toistuvasti kuin uutuushuuman aikaan.​

Tämä ei tarkoita, että ChatGPT olisi matkalla marginaaliin, vaan pikemminkin palvelu on sementoinut asemansa arjen työkaluna omalle ydinjoukolleen.

Uusia kokeilijoita tulee sisään aiempaa vähemmän, mutta samalla poistuma on tasaantunut: tilaa räjähdysmäiselle kasvulle ei ole entiseen tapaan, mutta käyttö on muuttunut pysyvämmäksi osaksi monen käyttäjän digitaalista arkea.​

Kokonaiskuvaa hämärtää se, että yhä suurempi osa ChatGPT-mallien käytöstä tapahtuu kulissien takana API-integraatioiden ja muiden sovellusten sisällä, ei suoraan OpenAI:n omissa käyttöliittymissä. Tämä muuttaa sitä, miten kasvua mitataan ja miten vahvaksi brändi palvelun käyttäjälle näyttäytyy.

Kuluttajan kannalta kokemuksen etulinjassa on yhä useammin paikallinen pankkisovellus, selaimen hakupalkki tai yrityksen sisäinen työkalupaketti – ei ChatGPT-sovellus sinänsä.​

Gemini hyödyntää jakeluetuaan

Googlella on tekoälykilpailussa voimakas etu: yhtiö voi tuoda Geminin suoraan biljoonia hakuja ja satoja miljoonia mobiilikäyttäjiä käsitteleviin tuotteisiinsa. AI Overviews -ominaisuudet, Geminin oma sovellus ja selaimeen integroitu AI Mode muodostavat kokonaisuuden, joka hivuttautuu osaksi käyttäjän arkea ilman erillistä latauspäätöstä.​

Tulosten valossa strategia toimii.

Geminin kuukausittaiset käyttäjämäärät ovat nousseet muutamassa kuukaudessa sadan miljoonan luokasta yli kuudensadanviidenkymmenen miljoonan tasolle, ja kyselymäärien kerrotaan moninkertaistuneen toisen vuosineljänneksen jälkeen. Taustalla ovat paitsi uudet mallit, kuten Gemini 3, myös aggressiivinen panostus multimodaalisuuteen, jossa kuvien, videoiden ja äänen generointi on nostettu kokemuksen keskiöön.​

Käyttäjätiedot kertovat, että erityisesti viihteelliset ja visuaaliset ominaisuudet, kuten suosioon noussut Nano Banana -kuvangenerointi, ovat vetäneet sovellukseen uusia käyttäjiä ja lisänneet sitoutumista.

Samalla Google on paketoinut Geminia osaksi maksullisia palvelukokonaisuuksiaan, kuten Google Oneen ja YouTube Premiumiin nojaavia AI-tilauksia, mikä vahvistaa tilausliiketoimintaa ja sitoo käyttäjiä entistä tiiviimmin ekosysteemiin.​

Raskas kustannusrakenne painaa OpenAI:ta

Käyttäjäkasvun hidastuminen osuu OpenAI:lle hankalaan kohtaan, sillä yhtiön kustannusrakenne on poikkeuksellisen raskas. Microsoftin tuore talousraportti viittaa siihen, että OpenAI teki kolmannella vuosineljänneksellä noin 11,5 miljardin dollarin nettotappion, kun Microsoftin oma tulos kutistui noin 3,1 miljardilla dollarilla tämän osakkuuden seurauksena.

Luvut kertovat jotain siitä valtavasta mittakaavasta, jossa mallien laskentakapasiteetin, datakeskusten ja tuotekehityksen kustannukset liikkuvat.​

OpenAI:n liikevaihdon arvioidaan olleen kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla jo useiden miljardien dollarien luokkaa. Tulopuoli ei silti riitä kattamaan investointihalukkuutta, jonka tavoitteena on pysyä kärjessä sekä mallien suorituskyvyssä että infrastruktuurissa.

Taustaraporttien mukaan yrityksen kumulatiivisten tappioiden arvioidaan paisuvan jopa noin 140 miljardin dollarin tasolle ennen kuin toiminta saadaan aidosti voitolliseksi.​

Yhtiön tukijalka on edelleen syvä kumppanuus Microsoftin kanssa, joka omistaa noin neljänneksen OpenAI:sta ja on rahoittanut merkittävän osan datakeskuksiin ja Super Compute -infrastruktuuriin liittyvistä investoinneista. Uusittu sopimus auttaa OpenAI:ta hakemaan lisäpääomia myös muilta sijoittajilta ja keventää aiempia rajoitteita yhtiön arvonnousun jakautumisesta.

Tie positiiviseen kannattavuuteen on kuitenkin pitkä.​

Google pelaa pitkää peliä tuloksella

Googlen asema on taloudellisesti aivan toisenlainen. Konserni tekee tällä hetkellä yli 30 miljardin dollarin neljännesvuosittaista nettotulosta pääosin hakuliiketoiminnan, pilvipalveluiden ja ohjelmistotilausten ansiosta. Tämä antaa sille varaa upottaa Geminin kehitykseen ja jakeluun summia, jotka olisivat itsenäiselle start-upille kestämättömiä.​

Geminin nopea kasvu tukee samalla hakujätin tilausstrategiaa. Yhtiöllä on jo yli 300 miljoonaa maksullista tilausta, ja uudet AI-lisäpalvelut, kuten Google AI Plus ja Google AI Ultra, rakentuvat juuri Geminin ympärille. Näiden avulla Google voi hinnoitella tekoälyominaisuuksia portaittain, ulottaa ne sekä kuluttajille että yrityksille ja samalla vahvistaa kilpailuetujaan pilvibisneksessä.​

Tätä taustaa vasten ei ole yllättävää, että monet tekoälyn pioneerit pitävät Googlea pitkän aikavälin voittajaehdokkaana.

Tekoälyn isähahmoksi kutsuttu Geoffrey Hinton on korostanut, että Googlella on sekä poikkeuksellisen vahva tutkimusorganisaatio että valtava määrä dataa ja datakeskuskapasiteettia. Se on yhdistelmä, jota on vaikea kopioida, vaikka yksittäinen malli hetkellisesti johtaisikin vertailutaulukoita.​

Kilpailu siirtyy kuluttajista infrastruktuuriin

Nykyinen asetelma näyttää helposti kuluttajasovellusten taistelulta, mutta todellinen kilpailu käydään yhä enemmän infrastruktuurin, ekosysteemien ja yrityssopimusten tasolla.

ChatGPT:n vahvuus on edelleen sen asema generatiivisen tekoälyn synonyymina ja laaja kehittäjäyhteisö, joka rakentaa palvelun päälle erilaisia ratkaisuja. Geminin etu on puolestaan tiivis integraatio Googlen hakukoneeseen, Android-ekosysteemiin ja työkaluihin, joita yritykset ja kuluttajat käyttävät jo valmiiksi päivittäin.​

Sijoittajan näkökulmasta kysymys kiteytyy siihen, kuka pystyy muuttamaan skaalan kannattavuudeksi.

OpenAI:n malli nojaa toistaiseksi voimakkaasti kumppanuuksiin ja rajattuun tilauspohjaan, kun taas Google ja muut suurteknologiayhtiöt voivat levittää tekoälypanostukset laajalle olemassa olevaan liiketoimintaan.

Samalla sääntely kiristyy niin kilpailu- kuin datakysymysten osalta, mikä voi heikentää kaikkein aggressiivisimpien kasvumallien kannattavuutta.​

Varmaa on vain se, että generatiivisen tekoälyn kolmas vuosi ei ole pelkkää kasvuparaatia.

ChatGPT:n alkuvaiheen ylivoima on murenemassa, ja markkina alkaa muistuttaa perinteisempiä teknologiakilpailuja, joissa käyttäjäkasvu, yksikkökustannukset ja ekosysteemin lukitus ratkaisevat enemmän kuin yksittäinen näyttävä demo.

Tässä pelissä sekä OpenAI että Google pelaavat jo pitkää peliä. Ja lasku kasvaa molemmilla jokaisella vuosineljänneksellä.