Tekoälypaniikki pyyhki pois 1000 miljardia dollaria siruyhtiöistä

Puolijohdeosakkeet kokivat pahimman päivänsä yli vuoteen. Sytykkeeksi riitti yksi luku, jota ei nostettu.

Broadcomin vaisu arvio lähiajan näkymistä käänsi puolijohdemarkkinat jyrkkään laskuun Wall Streetillä.

Perjantai oli piisirualan synkimpiä päiviä pitkään aikaan. Pörssiarvoa suli yhden istunnon aikana yli biljoona dollaria eli yli 1000 miljardia dollaria, kun sijoittajat pakenivat tekoälyyn kytkettyjä osakkeita.

Philadelphian puolijohdeindeksi, alan suuntaa mittaava SOX, vajosi yli kahdeksan prosenttia. Jyrkempää päivälaskua ei ollut nähty sitten huhtikuun 2025, jolloin Yhdysvaltain tullipolitiikka ajoi markkinat alamäkeen.

Suurimman yksittäisen loven otti Nvidia, jonka markkina-arvosta haihtui lähes 280 miljardia dollaria 6,2 prosentin kurssilaskun vuoksi. Taiwan Semiconductor Manufacturing, Broadcom ja Micron menettivät kukin yli 100 miljardia.

Lasku ei jäänyt suurimpien teknojättiläisten ongelmaksi. AMD ja Marvell Technology painuivat reippaasti, teknologiapainotteinen Nasdaq heikkeni, ja laajaa markkinaa kuvaava S&P 500 oli katkaisemassa yhdeksän viikon yhtäjaksoista nousuputkeaan.

Romahdusta edelsi poikkeuksellinen nousukiito. SOX oli kohonnut vuoden 2026 ensimmäisen 100 pörssipäivän aikana lähes 80 prosenttia, mikä on indeksin kaikkien aikojen paras alkuvuosi. Jokainen sen komponentti oli plussalla yli kymmenyksen.

Huuman mitta tiivistyi vain päiviä aiemmin, kun sekä SK Hynix että Micron olivat ylittäneet biljoonan dollarin markkina-arvon rajan. Tähän harva piiriyhtiö oli aiemmin yltänyt.

Broadcom käynnisti myyntiaallon

Käänne juontuu Broadcomin tuloksesta, joka julkistettiin myöhään keskiviikkona. Yhtiön toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 22,2 miljardia dollaria, hitusen alle analyytikoiden 22,3 miljardin odotuksen.

Pettymys ei silti kummunnut liikevaihdosta. Toimitusjohtaja Hock Tan jätti nostamatta yhtiön tekoälypuolijohteiden myyntiennustetta vuodelle 2026, vaikka sijoittajat olivat odottaneet korotusta. Ennusteen pitäminen ennallaan tulkittiin viestiksi siitä, että kysynnän kiihtymisellä saattaa olla rajansa.

Markkina reagoi salamannopeasti. Broadcomin osake putosi torstaina lähes 13 prosenttia ja veti SOX-indeksin kyseisessä istunnossa yli kahden prosentin laskuun. Perjantaina osake tippui vielä lisää lähes kahdeksan prosenttia.

Perjantaihin mennessä tartunta oli ehtinyt maailman ympäri. Etelä-Korean Kospi syöksyi 4,8 prosenttia, kun SK Hynix halpeni 8,9 ja Samsung Electronics yli kuusi prosenttia.

Eurooppa seurasi perässä. Stoxx 600 -teknologiaindeksi sulkeutui 2,8 prosenttia miinuksella, saksalainen Infineon Technology vajosi 9,1 prosenttia ja hollantilainen laitevalmistaja ASML 2,4 prosenttia.

Säikähdys vai murtuma?

Analyytikoiden tulkinnoissa toistui ajatus siitä, ettei kyse ollut perustusten pettämisestä. Charles Schwabin johtava kaupankäynti- ja johdannaisstrategi Joe Mazzola kuvasi torstain liikettä piiriosakkeiden törmäykseksi hidasteeseen.

Sama sävy kulki läpi Wall Streetin kommenttien. Moni piti kaksinumeroista pudotusta hämmentävänä, sillä luvut olivat ennätyksellisiä.

Morgan Stanleyn analyytikko Joseph Moore luonnehti reaktiota jokseenkin yllättäväksi, kun otetaan huomioon yhtiön aiemmin viestimät muutokset eräiden tuotteidensa kasvunäkymiin.

Toiset osoittivat sormella odotuksia, eivät tulosta. CFRA Researchin varatoimitusjohtaja Angelo Zino tiivisti asetelman toteamalla, että rima oli ennen julkistusta poikkeuksellisen korkealla, mihin osakkeen reaktiokin viittasi. Saman aamuna Broadcom sai erään analyysitalon laskemaan suosituksensa neutraaliin 437 dollarin tavoitehinnalla.

Kaikki eivät kuitenkaan keskittyneet pelkkään tunnelmaan.

Osa analyytikoista kiinnitti huomiota konkreettiseen liiketoiminnan muutokseen, jossa Broadcom menettää osuuttaan tärkeällä asiakkaallaan. Macquarien arviossa yhtiön osuuden Alphabetin tekoälyprosessoreista ennakoidaan supistuvan noin 95 prosentista vuonna 2026 kohti 65:tä prosenttia vuoteen 2028 mennessä, kun verkkoyhtiö hajauttaa hankintojaan taiwanilaiselle MediaTekille ja omalle kehitykselleen.

Toista kuvaa korosti aineisto, jonka mukaan kyse oli ennen muuta odotusten nollauksesta. Termi viittaa tilanteeseen, jossa sijoittajat oikaisevat ylioptimistisia ennakko-oletuksiaan, vaikka yhtiöiden todellinen liiketoiminta jatkaisi kasvuaan.

Vastapaino löytyy yhtiön omista luvuista. Broadcomin tekoälysirujen liikevaihto kasvoi yhä noin 143 prosenttia vuodentakaisesta, ja toimitusjohtaja Hock Tan toisti odottavansa yli sadan miljardin dollarin tekoälypuolijohdeliikevaihtoa vuonna 2027. Kasvu jatkuu, mutta sen kiihtymistä ei enää luvattu.