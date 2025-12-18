Jättipankki valitsi kahdeksan osakesuosikkia vuodelle 2026

Amerikkalainen investointipankki Morgan Stanley uskoo, että teknologiaosakkeiden laaja nousu on hyytymässä, kun osakkeiden korkeat arvostukset, muistipiirien hintapaineet ja epävakaa suhdanne hillitsevät sijoittajien optimismia.

Morgan Stanleyn tuoreessa katsauksessa arvioidaan, että vuoden 2026 aikana kasvu keskittyy harvempaan joukkoon yhtiöitä, jotka pystyvät puolustamaan kannattavuuttaan kiristyvässä kustannusympäristössä.

Investointipankin analyytikko Erik Woodring nostaa esiin erityisesti tallennusratkaisuja tarjoavat Western Digitalin ja Seagate Technologyn, joiden osakekohtaisia tulosennusteita nostettiin jopa 30–40 prosenttia yli markkinakonsensuksen. Sijoituspankki korotti myös yhtiöiden tavoitehintoja, Western Digitalin 228 dollariin ja Seagaten 337 dollariin.

Apple ei Morgan Stanleyn mielestä enää tarjoa yhtä suurta nousuvaraa, mutta yhtiön tulosennusteet pysyvät edelleen konsensuksen yläpuolella. Pankki odottaa Applen vuoden 2027 osakekohtaista tulosta kahdeksan prosenttia analyytikkokeskiarvoa paremmaksi ja nosti tavoitehintaa hieman 315 dollariin.

Syyksi mainitaan iPhone-myynti, joka kompensoi komponenttikustannusten nousua.

Varoitusvalo muisti­piirien hinnoista

Morgan Stanley varoittaa, että muistipiirien hinnannousu voi osua erityisesti PC- ja palvelinlaitevalmistajiin, kuten Dell Technologiesiin ja HP Inc:iin. Pankin mukaan näiden yhtiöiden katteet ovat alttiita muistikomponenttien hintavaihteluille, jotka ovat jo alkaneet näkyä loppuvuoden toimitusketjuissa.

Muistien tarjontapula on nostanut NAND- ja DRAM-sirujen hintoja useissa kvartaalissa peräkkäin. Esimerkiksi markkinatutkimusyhtiö TrendForce arvioi, että DRAM-hinnat voivat nousta vielä 10–15 prosenttia vuoden 2026 alkupuolella, mikä painaa laitevalmistajien marginaaleja.

Samaan aikaan sirusektorilla kasvu jatkuu keskittyneenä tekoälysovelluksiin.

Morgan Stanley uskoo, että Nvidia säilyttää selkeän markkinajohtajuutensa datakeskusten kiihtyvän kysynnän tukemana. Broadcomin nähdään hyötyvän edelleen räätälöityjen sirujen koskevan kysynnän kasvusta.

Lisäksi Astera Labs on nostettu uudeksi nimeksi, jonka asemaa AI-infrastruktuurin komponenttitoimittajana pankki pitää lupaavana.

”Vuodesta 2026 on tulossa teknologiaosakkeille haastavampi, mutta valikoivasti palkitseva. Markkinaa hallitsevat edelleen tekoälyratkaisut, mutta tuottoja haetaan aiempaa tarkemmin yhtiökohtaisesti”, Woodring toteaa raportissa.

Varovainen optimismi

Morgan Stanley ei näe it-laitesektoria kokonaisuutena lasku-uralla, vaan arvioi sen nousevan vuoden jälkipuoliskolla, mikäli muistikustannukset tasaantuvat.

Silti investointipankki painottaa, että sijoittajien on syytä suosia laadultaan vahvoja ja teknologisesti erikoistuneita yhtiöitä enemmän kuin laaja-alaisia sektoripanostuksia.

It-laitteistosektorilla Erik Woodring nimesi ylipainotettaviksi yhtiöiksi Applen, Western Digitalin ja Seagate Technologyn lisäksi TD Synnexin ja Teradatan.

Tämä näkemys heijastaa laajempaa markkinailmapiiriä. Yhdysvaltain teknologiayhtiöiden tuloskasvu on suuntautumassa harvoihin tekoälyvetureihin, kun taas perinteisen laitteiston kysyntä jää edelleen riippuvaiseksi yritysasiakkaiden investointisyklien elpymisestä.

Morgan Stanleyn suosikkiosakkeet vuodelle 2026

Apple on yhdysvaltalainen teknologiajätti, joka tunnetaan erityisesti iPhone-, iPad- ja Mac-laitteista sekä vahvasta palveluliiketoiminnasta, joka sisältää muun muassa App Storen ja erilaisia tilauspalveluja.

Nvidia on maailman johtava puolijohdeyhtiö, joka keskittyy näytönohjaimiin ja erityisesti datakeskusten AI-kiihdytinpiireihin, ja sen kasvu nojaa tekoäly- ja pilvilaskennan investointeihin.

Broadcom on globaali puolijohde- ja infrastruktuuriohjelmistoyhtiö, jonka liiketoiminta kattaa muun muassa datakeskusten ja televerkon sirut sekä VMware-kaupan myötä laajentuneen yritysohjelmistotarjooman.

Astera Labs on nopeasti kasvava puolijohdeyhtiö, joka erikoistuu datakeskusten ja AI-infrastruktuurin liitettävyysratkaisuihin, kuten PCIe- ja CXL-pohjaisiin ohjaimiin ja kytkimiin.

Western Digital on tallennusratkaisuihin keskittyvä yhtiö, jonka tuotevalikoimaan kuuluu kiintolevyjä ja flash-muistiin perustuvia SSD-levyjä datakeskuksiin, yritysratkaisuihin ja kuluttajamarkkinoille. ​

Seagate Technology on toiseksi suuri globaali kiintolevyvalmistaja, joka keskittyy erityisesti suurten datamäärien tallennusratkaisuihin yrityksille ja pilvipalveluntarjoajille.

TD Synnex on it-jakelija ja -palveluyhtiö, joka toimittaa laitteita, ohjelmistoja ja pilvipalveluja jälleenmyyjille ja yritysasiakkaille sekä tarjoaa niihin liittyviä logistiikka- ja rahoitusratkaisuja.

Teradata on data-alusta- ja analytiikkayhtiö, jonka pilvipohjaiset ratkaisut keskittyvät suurten yritysten monimutkaiseen tietovarastointiin ja analytiikkaan, erityisesti vaativissa liiketoimintakriittisissä ympäristöissä.