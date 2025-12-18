Euroopan voittajia etsimässä

Vaikka Euroopan markkinat ovat jääneet viime aikoina jälkeen, innovatiivisissa yrityksissä on kasvupotentiaalia.

Kuva: Sandoz / Geri Krischker.

Eurooppa antaa syitä pessimismiin: tiukka sääntely, sota lähialueella, korkeat energiahinnat ja Yhdysvaltojen tullit. Nämä kaikki vaikuttavat käsitykseen maanosan kyvystä kasvaa ja innovoida.

Vaikka Eurooppa ei ehkä vaikuta yhtä jännittävältä markkinalta kuin teknologia-alaan painottuva Yhdysvallat, maanosasta löytyy useita huippuosaamisen keskittymiä yllättävistä paikoista.

Olipa kyse terveydenhuollosta, pienten kaupunkien ruokakaupoista tai puolijohteista, Euroopassa on monia erinomaisia kasvuyrityksiä. Paranemassa oleva makrokuva taloudesta ei myöskään haittaa.

Eurooppa on käännekohdassa. Saksan äskettäinen velkajarrun säätäminen ja 500 miljardin euron investointirahaston perustaminen saattavat inspiroida muitakin Euroopan maita tekemään samoin, mikä elvyttäisi talouksia finanssipoliittisesti. Tämä voisi parantaa eurooppalaisten yritysten tuloksentekokykyä ja arvostuksia.

Neljä keskeistä sektoria on erityisen hyvissä asemissa hyötyäkseen tästä kehityksestä.

Bioteknologian edelläkävijät

Lääketeollisuus on ollut jo pitkään yksi Euroopan vahvuuksista. Sveitsiläinen Sandoz on hyvä esimerkki johtavasta lääkeyhtiöstä.

Sandoz on biosimilaarien pioneeri. Biosimilaarit ovat samankaltaisia kuin olemassa olevat biologiset lääkkeet, mutta eivät täysin identtisiä. Niillä hoidetaan monia sairauksia syövästä ikääntymiseen liittyviin silmäsairauksiin. Sandozilla on myös valmistanut pitkään rinnakkaisvalmisteita, joita voidaan valmistaa edullisesti lääkepatenttien rauettua.

Toisin kuin yksinkertaiset kemiallisesti syntetisoidut rinnakkaisvalmisteet, biosimilaarit valmistetaan biologisten prosessien avulla, esimerkiksi hiivasolujen fermentoinnilla.

Verrattuna rinnakkaisvalmisteisiin biosimilaarit ovat monimutkaisempia ja niiden tuotanto vaatii enemmän pääomaa, ja siksi niiden tuotannossa mittakaavaedut ovat selviä. Koska kyseessä on suhteellisen uusi teknologia, markkina ymmärtää sitä vielä heikommin. Siksi sijoittajilta vaaditaan kärsivällisyyttä.

Sandozin monimutkainen historia ja asema spin-off-yhtiönä voivat selittää, miksi markkina on aliarvioinut sen vahvuuksia tällä nopeasti kasvavalla alueella.

Ruohonjuuritason ruokakauppaa

Euroopan parhaat kasvumahdollisuudet eivät aina liity huipputieteeseen. Dino Polska on pieni puolalainen supermarketketju, joka on erittäin mielenkiintoinen sijoituskohde.

Perustajavetoinen ja nopeasti kasvava Dino Polska toimii pienissä yhteisöissä Puolan maaseudulla. Ketju avaa uuden myymälän lähes joka päivä ja korvaa käytännössä monet pienet itsenäiset ruokakaupat, jotka sulkeutuvat omistajien jäädessä eläkkeelle.

Dino Polska -myymälöissä on perinteinen palvelulihatiski, ja yhtiö omistaa oman Agro-Rydzyna ‑lihanjalostamon toisin kuin suurin osa Itä-Euroopan halpamyymälöistä. Tuoretuotteiden ketjun hallinta vähentää hävikkiä ja parantaa näin ketjun kannattavuutta.

Ketjun kasvuvauhti on edelleen hyvin terveellä tasolla myös sen vahvimmilla alueilla. Se osoittaa, että lisälaajentumiselle on vielä hyvin tilaa.

Vuokralaisista omistajiksi

Toinen vähän tunnettu aktiivisen perustajan yritys on Hypoport, jonka EUROPACE-järjestelmä on Saksan suurin asuntolainojen vertailualusta.

Yli 40 prosenttia Saksan asuntolainoista kulkee EUROPACEn kautta, ja alusta saa pienen palkkion jokaisesta transaktiosta. Sen markkinaosuus kasvaa sitä mukaa, kun pankit ja lainavälittäjät ottavat sen käyttöön.

Saksassa asunto-omistajien suhteellinen määrä on yksi EU:n alhaisimmista, mutta tilanteen arvioidaan muuttuvan, kun vuokra-asuntojen tarjonta vähenee.

Suurempaan asuntoon haluavien perheiden on yhä useammin ostettava kotinsa vuokraamisen sijaan. EUROPACE hyötyy tästä kehityksestä selkeästi.

Kerros kerrokselta eteenpäin

Euroopassa toimii myös globaaleja puolijohdealan johtajia ja epäilemättä maailman edistyksellisintä teknologiaa. Esimerkiksi ASM International (samaa sukujuurta kuin tunnetumpi ASML) on atomikerroskasvatuksen (ALD) markkinajohtajia. ALD on teknologia, jossa puolijohdesirujen pinnalle voidaan levittää aineita atomin paksuisina kerroksina käsittämättömän tarkasti.

ALD:tä tarvitaan kaikkein kehittyneimpien mikrosirujen valmistuksessa, ja ASM:llä on käytännössä monopoli tietyillä osa-alueilla mukaan lukien logiikkasirut, joita älypuhelimet ja datakeskukset tarvitsevat toimiakseen.

Kun sirut nopeutuvat ja tekoälyn kehitys kiihtyy, ALD-prosessien kysyntä kasvaa. Tämä lisää ASM:n laitteistojen kysyntää.

Käänne parempaan

Vaikka eurooppalaiset sijoitustuotot ovat olleet heikkoja viime vuosina, juuri täällä näemme nyt suurimmat mahdollisuudet.

Kasvusijoittaminen Euroopassa voi tällä hetkellä olla yksi vastavirtaan kulkevista valinnoista, mutta uskomme, että kärsivälliset, pitkäjänteiset sijoittajat palkitaan lopulta.

Vaikka Euroopalta puuttuu Yhdysvaltain teknologian loisto, huippuosaamisen keskittymät täällä tarjoavat edelleen houkuttelevia mahdollisuuksia kärsivällisille osakepoimijoille.

Christopher Howarth on sijoituspalvelutalo Baillie Giffordin salkunhoitaja.