Suomalaiset johtoryhmät eivät pysy tekoälyn vauhdissa
Pääekonomisti asuntohintojen madonluvuista: ”Kevätkiri kompastui korkohuoleen”

Vanhojen osakeasuntojen hinnat jatkavat edelleen jyrkkää laskuaan.
19.5.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
kerrostalo asuminen taloyhtiö kerrostalo asuminen taloyhtiö
Hypon pääekonomisti Juho Keskinen. Kuva: Hypo.

Tilastokeskuksen mukaan vanhojen asuntojen hinnat jatkavat Suomessa jyrkkää laskuaan. Verrattuna viime vuoteen hinnat laskivat pääkaupunkiseudulla peräti 6,0 prosenttia, kun koko maassa hinnat laskivat 4,1 prosentilla. Suurten kaupunkien ulkopuolella hinnat laskivat 2,0 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan.

Hinnat laskivat tammi–maaliskuussa yhteensä 3,2 prosentilla.

Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, 2,2 prosenttia. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, jossa lasku oli 9,2 prosenttia. Helsingissä lasku oli 5,7 prosenttia.

Asuntojen hinnat kääntyivät jyrkkään laskuun kesällä 2022, minkä jälkeen hinnat ovat olleet laskussa jatkuvasti niin pääkaupunkiseudulla kuin koko maassakin.

Tilastokeskus kertoi myös kiinteistönvälittäjien kautta tehtyjen asuntokauppojen laskeneen maaliskuussa noin yhdeksän prosentilla vuoden takaisesta.

Hypon pääekonomisti Juho Keskinen nostaa esiin markkinoiden kasvavat korko- ja inflaatiohuolet, jotka heijastuvat asuntomarkkinoille.

”Ensimmäiset tilastotiedot Iranin kriisin kärjistymisen ajalta kertovat asuntomarkkinoiden empivän korko- ja inflaatioriskien keskellä. Korko- ja inflaatio-odotukset nousivat maaliskuussa kriisin seurauksena, ja asuntokauppa kävi edellisvuotta hitaammin”, Keskinen toteaa.

Asuntokauppoja tehtiin silti edelleen selvästi enemmän kuin kaksi vuotta sitten, Keskinen muistuttaa.

Keskisen mukaan kehysriihen päätös laskea ASP-lainalla ensiasuntonsa hankkivan omarahoitusvaade kymmenestä prosentista viiteen prosenttiin ja nostaa valtiontakauksen osuus 95 prosenttiin kannustaa ensiasunnon ostajia kaupoille.

”Laskeneet hinnat ja pienten asuntojen runsas tarjonta tukevat myös yhä ensikodin etsijöitä. Asuntokaupan ketjut pääsevät purkautumaan paremmin, kun markkinoille tulee uusia ostajia, joilla ei ole aiempaa asuntoa myytävänä”, Keskinen arvioi.

Asp-lainalla ensiasunnon hankkivien osuus kaikista asuntokaupoista on kuitenkin edelleen vain muutaman prosentin luokkaa kaikista asuntokaupoista.

”Siksi hintojen nousukäänne vaatii vielä parempia uutisia työ- ja korkomarkkinoilta”, Keskinen arvioi.

