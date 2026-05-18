Keskon myynti jatkaa kasvua, rakennuskauppa kiihtyi kaksinumeroiseksi

Kesko-konsernin huhtikuun myynti kasvoi rakentamisen ja talotekniikan kaupan vetämänä. Päivittäistavarapuoli notkahti, kun pääsiäisen tukkutoimitukset olivat painottuneet maaliskuulle.

Keskon myynti oli huhtikuussa 1 153 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisesti kasvu oli 4,8 prosenttia viime vuoden huhtikuusta, kun yrityskauppojen ja valuuttakurssien vaikutus on puhdistettu pois.

Vauhdikkainta kehitys oli rakentamisen ja talotekniikan kaupassa, jonka myynti hyppäsi yli viidenneksen viime vuotta korkeammalle 479 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinenkin kasvu yli 12 prosenttia kuvaa selvää käännettä toimialalla, joka on viime vuosina painunut poikkeuksellisen mataliin lukemiin.

Toimialan vertailukelpoinen myynti kasvoi Ruotsissa peräti 22,4 prosenttia, Tanskassa 14,4 prosenttia, Norjassa 10,2 prosenttia ja Suomessa 9,8 prosenttia.

Rautakaupassa vertailukelpoinen kasvu oli 6,6 prosenttia ja teknisessä kaupassa 19,2 prosenttia. Yritysostojen tuoma kasvu jatkuu Tanskan toiminnoissa, joihin Roslev Trælasthandel, CF Petersen & Søn ja Tømmergaarden on liitetty viime vuoden aikana.

Päivittäistavarakaupassa myynti laski 1,5 prosenttia 546 miljoonaan euroon. Notkahdus selittyy pitkälti pääsiäisen siirtymällä viime vuoden huhtikuusta tämän vuoden maaliskuulle. Pääjohtaja Jorma Rauhala arvioi pelkän ajoitusvaikutuksen vetäneen tukkumyynnin K-ruokakaupoille noin kuusi prosenttiyksikköä alaspäin.

Autokaupan myynti kasvoi 8,9 prosenttia 130 miljoonaan euroon, kun käytettyjen autojen kysyntä piti pintansa. Uusissa autoissa ja palveluissa myynti pysyi viime vuoden tasolla. Urheilukaupan kasvu jatkui 9,3 prosentissa.

Alkuvuoden käänne ruokakaupassa antoi pohjan kevään lukemille

Huhtikuun julkistus täydentää kuvaa, jonka Kesko piirsi tammi–maaliskuun osavuosikatsauksessaan kuukautta aiemmin. Konsernin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 3 029 miljoonaa euroa, ja se kasvoi vertailukelpoisesti 4,6 prosenttia. Vertailukelpoinen liikevoitto parani 6,5 miljoonalla eurolla 102 miljoonaan euroon.

Ruokakaupan käänne erottui jo kvartaaliluvuissa. K-ryhmän päivittäistavaramyynti kasvoi tammi–maaliskuussa 4,4 prosenttia, kun kokonaismarkkinan kasvu oli 2,9 prosenttia. Markkinaosuus vahvistui puoli prosenttiyksikköä, ja Rauhalan mukaan kyseessä oli ensimmäinen kerta koronavuosien jälkeen, kun liikevaihto, tulos ja markkinaosuus kasvoivat samanaikaisesti.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto parani 2,8 miljoonalla eurolla 14,5 miljoonaan euroon. Marginaali jäi silti vain 1,3 prosenttiin liikevaihdosta.

Käytettyjen autojen kasvava osuus on puolestaan painanut autokaupan kannattavuutta. Toimialan vertailukelpoinen liikevoitto laski tammi–maaliskuussa 1,8 miljoonaa euroa.

Ohjeistuksen alapäässä on ohuet liikkumavarat

Kesko arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevoittonsa asettuvan 650–750 miljoonan euron haarukkaan. Vertailukohta vuodelta 2025 oli 655 miljoonaa euroa, joten ennusteen alaraja merkitsisi käytännössä paikallaan polkemista ja yläraja lähes 15 prosentin parannusta.

Yhtiön oma tulkinta on, että toimintaympäristö paranee kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa.

Riskinäkemyksissä ei juuri ole liennytystä. Ukrainan ja Iranin sotien geopoliittiset jännitteet, kiristyvä hintakilpailu ruokakaupassa sekä rakentamisen kysynnän hidas elpyminen pysyvät keskeisinä epävarmuustekijöinä. Rauhala mainitsi myös Lähi-idän kriisin mahdollisen pitkittymisen heikentävän kuluttajaluottamusta ja yritysten investointihalukkuutta.

Vähittäiskaupan toimialaindeksi painui alkuvuonna 4,2 prosenttia, joten Kesko on suoriutunut suhteellisesti verrokkejaan paremmin.

Maaliskuun yhtiökokous päätti 0,90 euron osingosta osaketta kohden vuodelta 2025. Maksu jakautuu neljään erään, joista seuraava 0,22 euroa irtoaa heinäkuun puolivälissä.